Татьяна Костина Опубликована сегодня в 16:49

Дно духовки дымит и портит запах еды — простая паста решает проблему без химии

Дно духовки чистят примерно раз в месяц при регулярном использовании — Southern Living

Дно духовки принимает на себя основной удар: сюда стекают соки, капает тесто и оседает жир, который потом при каждом включении пригорает ещё сильнее. Если не убрать загрязнение вовремя, оно начинает дымить и портить запах блюд. К счастью, для возвращения чистоты не нужны агрессивные средства — достаточно простого и проверенного способа. Об этом сообщает Southern Living.

Как часто стоит чистить дно духовки

Если духовка используется регулярно, но без серьёзных "аварий", дно достаточно очищать примерно раз в месяц. Однако любые переливы и подтеки лучше убирать сразу после остывания. Чем дольше пригоревшая еда остаётся на поверхности и проходит через циклы нагрева, тем прочнее она запекается и тем сложнее её удалить без лишних усилий.

Что важно учесть перед началом уборки

Перед чисткой духовка должна полностью остыть. Решётки лучше вынуть, чтобы ничего не мешало доступу ко дну. Важно избегать попадания чистящих средств на нагревательные элементы и вентиляционные отверстия, а также не использовать агрессивную химию — даже застарелый нагар можно удалить более щадящими методами.

Простой способ очистки с помощью пищевой соды

Этот метод подходит для большинства типов духовок и не требует специальных средств.

Подготовка поверхности

Если у духовки есть функция паровой очистки, можно сначала воспользоваться ею — пар размягчит засохшие остатки. Если такой функции нет, этап можно пропустить.

Нанесение пасты

Смешайте стакан пищевой соды, столовую ложку воды и столовую ложку средства для мытья посуды до состояния густой пасты. В резиновых перчатках распределите смесь губкой по дну духовки. При желании пасту можно нанести и на стенки или стекло дверцы, но важно не затрагивать нагревательные элементы. Закройте духовку и оставьте средство минимум на час, а при сильных загрязнениях — на ночь.

Удаление загрязнений

Сотрите пасту влажной губкой или микрофибровой салфеткой. Если какие-то участки держатся крепко, аккуратно подденьте их силиконовой лопаткой или мягким скребком, не царапая поверхность.

Финальная обработка уксусом

Смешайте воду и дистиллированный белый уксус в равных пропорциях и распылите раствор на дно духовки. Остатки соды начнут шипеть — это нормальная реакция. Протрите поверхность чистой тряпкой до полного удаления следов.

Важно: не используйте внутри духовки аммиак, отбеливатель или дезинфицирующие салфетки — при нагреве они могут выделять токсичные пары.

Если пятна не исчезли полностью

Для упрямых участков можно слегка посыпать влажную губку сухой содой и аккуратно потереть проблемное место. При сильных застарелых пятнах помогает более плотная паста из соды, соли и небольшого количества воды: её наносят на ночь, а утром удаляют размягчённый нагар лопаткой и тёплой водой.

Как дольше сохранить дно духовки чистым

Профилактика всегда проще, чем оттирание нагара.

  1. Не переполняйте формы и при необходимости накрывайте блюда фольгой.
  2. Ставьте противень под форму, чтобы он ловил подтеки.
  3. Убирайте свежие загрязнения сразу после остывания духовки.
  4. Используйте функцию самоочистки регулярно, не дожидаясь сильных накоплений.

В результате даже сильно загрязнённое дно духовки можно привести в порядок без лишней химии и усилий. Главное — не откладывать уборку надолго и действовать мягко, но последовательно.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

