Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пирог
Пирог
© commons.wikimedia.org by Simon Law is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 1:05

Пирог проверяли зубочисткой годами — и всё это время делали неправильно: результат подводил

Сухая зубочистка указывает на пересушенный пирог — шеф-повар Бетел

Многие уверены, что проверка выпечки зубочисткой — безошибочный способ определить готовность пирога. Этот приём передают из поколения в поколение, и он кажется настолько очевидным, что редко вызывает сомнения. Однако привычный метод может сыграть злую шутку и испортить результат, даже если всё выглядит идеально. Об этом рассказал шеф-повар Ройс Бетел в социальных сетях.

Почему сухая зубочистка — плохой знак

Долгое время считалось: если воткнутая в пирог зубочистка выходит абсолютно сухой, значит выпечка готова. На практике это означает обратное — изделие уже передержали в духовке. По словам профессионалов, в момент, когда тесто перестаёт оставлять следы, внутри пирога происходят необратимые изменения.

"Часто люди говорят, что если зубочистка выходит сухой, значит, пирог полностью пропекся. Это так, но технически получается, что он передержан в духовке", — объяснил шеф-повар Ройс Бетел.

Когда внутренняя температура поднимается выше 99 °C, влага начинает активно испаряться. Вода уходит из теста, структура становится плотнее, а мякиш — сухим. Снаружи пирог может выглядеть аппетитно, но при разрезе он уже не будет нежным и сочным.

Какая температура считается идеальной

По словам шеф-повара, оптимальный диапазон температуры внутри пирога — от 93 °C до 99 °C. Именно в этих пределах тесто полностью пропекается, но ещё сохраняет необходимую влажность. В такой момент зубочистка, скорее всего, выйдет с небольшими крошками или следами теста, и это нормально.

Парадокс в том, что стремление дождаться "идеально чистой" зубочистки чаще всего приводит к пересушенной выпечке. Особенно это актуально для бисквитов, кексов и домашних пирогов с нежной текстурой.

Как понять, что пирог готов без термометра

Самый точный способ — использовать кулинарный термометр, который показывает реальную температуру внутри изделия. Но если такого прибора нет, можно ориентироваться на совокупность внешних признаков. Опытные кулинары советуют обращать внимание сразу на несколько сигналов.

  1. Края пирога начинают слегка отходить от стенок формы.

  2. В кухне появляется ярко выраженный, приятный аромат выпечки.

  3. При лёгком нажатии поверхность пирога пружинит и быстро восстанавливает форму.

Если совпали все эти признаки, пирог, скорее всего, готов и его можно доставать из духовки, не опасаясь сырого центра или пересушенного мякиша.

Отказ от слепого следования старым привычкам помогает улучшить результат даже в простых домашних рецептах. Понимание процессов внутри теста позволяет готовить более сочную и сбалансированную выпечку, не полагаясь только на зубочистку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запечённый рыбный рулет с овощной начинкой и сыром сохраняет сочность — повар 05.01.2026 в 11:40
Этот рулет решает всё: и ужин для семьи, и закуска на праздник, и комплименты от гостей гарантированы

Запечённый рыбный рулет с сыром и овощами: сочная начинка, яркий вкус и простая сборка. Подходит для ужина и праздничной подачи.

Читать полностью » Микроволновка размягчает твёрдый авокадо за 40 секунд — кулинары 05.01.2026 в 3:06
Твёрдый авокадо попался в самый неподходящий момент — пришлось действовать срочно: вот что делаю

Твёрдый авокадо можно размягчить за минуту, но у метода есть нюансы. Разбираемся, когда микроволновка оправдана и как добиться идеального вкуса.

Читать полностью » Предварительное томление капусты меняет вкус щей и снижает резкость бульона — кулинары 04.01.2026 в 22:04
Один незаметный этап — и щи вдруг становятся такими, как в детстве

Щи могут быть правильными по рецепту, но совсем не теми на вкус. Один незаметный шаг меняет всё и возвращает тот самый домашний аромат.

Читать полностью » Классический крабовый салат с кукурузой и огурцом готовится без риса — повар 04.01.2026 в 18:09
Новый год уже на носу? Готовлю салат, который не стыдно поставить в центр стола

Классический салат с крабовыми палочками и кукурузой без риса: свежий огурец, нежные яйца и майонез. Как сделать сочно и не водянисто.

Читать полностью » Растительное масло делает блины мягче и румянее — кулинары 04.01.2026 в 10:13
Блины получились с кружевными дырочками — добавила в тесто одну мелочь

Тонкие, румяные и ажурные блины — это не магия, а правильные добавки в тесто. Простые приёмы, которые превращают обычные блины в кулинарное удовольствие.

Читать полностью » Дорогие сыры в рецептах можно заменить доступными аналогами без потери вкуса — повара 04.01.2026 в 6:25
Раньше тратилась на импортные сыры, теперь делаю проще: разницы почти нет

Дорогие сыры в рецептах — не приговор для бюджета. Разбираемся, как заменить пармезан, бри или моцареллу без потери вкуса и текстуры.

Читать полностью » Запечённая утка с цитрусовыми сохраняет сочность благодаря маринаду — повар 04.01.2026 в 2:06
Новый год пахнет апельсинами: простой рецепт утки, от которого гости будут в восторге

Запечённая утка с апельсинами: цитрусовый маринад, фруктовая начинка и медовая глазурь. Как получить сочное мясо и румяную корочку.

Читать полностью » Тунец со шпинатом запекают в домашнем грибном соусе для запеканки — EatingWell 03.01.2026 в 21:03
Запеканка с нутом и шпинатом получается сытной и лёгкой — один ингредиент делает вкус ярче

Изучите вкусные и полезные рецепты запеканок, которые помогут вам поддерживать здоровье и снизить воспалительные процессы. Увлекательные и разнообразные решения на каждый вечер.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Покупка авто по привычке приводит к переплате миллионов — перекупщик
Садоводство
Желтизна листьев замиокулькаса сигнализирует о проблемах ухода — цветоводы
Красота и здоровье
Исследование показало, что люди чаще болеют в выходные — Conversation
Наука
Два человека не смогут восстановить человечество из-за генетики — SciencePost
Авто и мото
Всесезонное масло может не обеспечить запуск двигателя при −30 градусах — автоспециалисты
Питомцы
Эволюция сформировала органы чувств под среду обитания животных — Science Times
Туризм
Зимой туристы выбирают сафари в пустыне Египта вместо пляжа — ТурПром
Садоводство
Новолуние и полнолуние повышают чувствительность рассады к пересадкам — Антонов сад
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet