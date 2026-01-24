Кожура у батата не хрустит из-за одной привычки — многие совершают её годами

Батат в духовке кажется беспроигрышным гарниром: помыл, поставил — и ждёшь мягкую, сладковатую мякоть. Но привычка заворачивать клубни в фольгу часто приводит к разочарованию, особенно если вы любите съедобную, чуть подрумяненную кожуру. Вместо "печёного" эффекта вы получаете скорее паровой. Об этом сообщает Tasting Table.

Что не так с фольгой при запекании батата

Фольга плотно запечатывает картофель и удерживает влагу, поэтому внутри образуется пар. В результате батат получается мягким, но кожица не подсыхает и не хрустит — она выходит влажной, липковатой и нередко неприятной по текстуре. Более того, такую кожуру часто сложнее снять: она не подсушена и плохо отделяется, хотя многие рассчитывают на обратное.

Ещё один важный момент: нет подтверждений, что фольга действительно экономит время. Кажется, будто "упаковка" помогает приготовлению, но на практике она скорее меняет характер нагрева — вместо активного сухого жара получается более влажная среда, а скорость запекания не становится заметно выше.

Самый простой способ запечь батат правильно

Базовый вариант без лишних хитростей выглядит так:

Вымойте батат и тщательно обсушите. Проколите кожуру в нескольких местах, чтобы выходил пар и клубень не "раздуло". Выложите батат на противень и запекайте в духовке при 218°C. Проверяйте готовность вилкой: она должна входить легко, без усилий.

Такой способ позволяет влаге выходить, а поверхности — подсыхать, поэтому текстура получается более приятной и ровной. Плюс вам не нужно возиться с фольгой и последующей утилизацией.

Альтернатива для тех, кто хочет ещё более выраженную текстуру

В материале приводят и более радикальный вариант: надрезать батат вдоль и поперёк и запекать прямо на решётке духовки срезом вниз. При таком размещении горячий воздух свободнее циркулирует со всех сторон, а поверхность лучше подсыхает. Это особенно удобно, если вы хотите более "печёный" характер и более равномерный результат.