Хотела хрустящую корочку, а получала мягкую массу — пока не убрала одну привычку при запекании картофеля

Зимой запечённый картофель особенно легко превращается в маленький домашний праздник. Но иногда вместо хрустящей корочки и воздушной середины получается мягкая, влажная "печёная" масса без характера. Оказывается, виновата одна привычка, которую многие повторяют годами. Об этом сообщает Simply Recipes.

Привычка, которая портит результат

Многие заворачивают картофель в фольгу автоматически — так делали дома, так часто подают в сетевых заведениях, и кажется, что это помогает сохранить сочность. На деле эксперты сходятся во мнении: фольга удерживает пар, и картофель не столько запекается, сколько "пропаривается". В итоге кожура становится промокшей, а текстура внутри — более тяжёлой и ровной, без той самой пушистости.

"В течение многих лет сетевые рестораны подавали запечённый картофель, завернутый в фольгу", — говорит старший директор по глобальному кулинарному развитию в Sysco шеф-повар Нил Догерти. "Если вы хотите идеальный запечённый картофель, единственная привычка, которую нужно избавиться — это завернуть его в фольгу перед выпечкой", — говорит шеф-повар и автор The Forked Spoon Джессика Рандхава.

Почему фольга делает картофель "мокрым"

Картофель сам по себе содержит много воды. При нагреве в духовке влага превращается в пар и стремится выйти наружу. Фольга создаёт для пара ловушку: он циркулирует рядом с кожурой и возвращается обратно, поддерживая влажную среду. Именно поэтому вместо сухой, ломкой корочки получается мягкая оболочка, а внутри — менее выраженная рассыпчатость.

"В картофеле очень много воды. Во время выпечки вода нагревается и испаряется в пар. Фольга задерживает пар внутри картофеля, создавая влажную текстуру и мягкую кожуру", — объясняет шеф-повар на кампусе Института кулинарного образования в Нью-Йорке Энн Зиата.

При этом распространённая вера в то, что "в фольге быстрее", тоже не подтверждается в логике процесса. Фольга добавляет слой, который сначала нужно прогреть, а дальше она больше помогает удерживать влагу, чем ускорять запекание.

"Существует распространённое заблуждение, что завернув картофель в фольгу, он быстрее готовится. Но всё наоборот", — объясняет исполнительный шеф-повар отеля theWit Стив Чиапетти.

Что делать вместо фольги

Эксперты предлагают простой и понятный подход: запекать картофель открытым, предварительно смазав маслом и посолив. Масло помогает корочке подсушиться и стать более хрустящей, а соль работает не только как приправа, но и как усилитель текстуры.

"Натри их небольшим количеством масла или масла, щедрой посыпкой соли и дополнительными приправами, которые хочешь добавить. Потом запеки их голыми", — советует разработчик рецептов и основатель Coffee And Champagne Мишель Уильямс.

Для ещё более стабильного результата картофель рекомендуют запекать на решётке, чтобы горячий воздух свободно обдувал его со всех сторон. Ещё одна важная деталь — проколы перед духовкой: так лишняя влага легче выходит, а вероятность "влажной" кожуры снижается. А тем, кто любит точность, пригодится термометр: ориентир готовности, который называют эксперты, — примерно 96-99°C в центре, где ниже получается плотнее, а ближе к верхней границе — заметно более рассыпчато и воздушно.