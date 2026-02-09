Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Запеканка на сковороде
Запеканка на сковороде
© commons.wikimedia.org by CarlosPacheco is licensed under CC BY 2.0.
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 16:00

Картошка и фрикадельки — а вкус как из детства: запеканка, которую просят готовить снова

Иногда новое любимое блюдо появляется из самых простых ингредиентов и без долгих поисков. Запечённый картофель с фрикадельками — как раз такой случай: сытная, тёплая еда, которая ассоциируется с домом и спокойным вечером. Это блюдо ценят за понятный вкус, минимальные хлопоты и возможность накормить всю семью без лишних сложностей. Об этом сообщает чешское кулинарное издание ObchodproMiminko.

Почему эта запеканка становится "пищей для души"

В Чехии запеканки из духовки любят особенно — не только за вкус, но и за удобство. Пока блюдо запекается, не нужно стоять у плиты, а результат почти всегда предсказуемо удачный. Картофель, фрикадельки и сыр — сочетание, которое редко подводит и подходит даже тем, кто предпочитает классическую домашнюю кухню.

Основу запеканки составляет картофель, который заранее слегка отваривают, чтобы он остался плотным и не превратился в пюре при выпечке. Фрикадельки добавляют блюду насыщенность, а сливочный соус связывает все слои в единое целое. Завершающий штрих — золотистая сырная корочка, которую многие считают главным аргументом в пользу этого рецепта.

Подготовка ингредиентов без лишней спешки

Картофель очищают и нарезают тонкими ломтиками, затем отваривают около десяти минут в подсолённой воде. Он должен быть мягким снаружи, но сохранять структуру. В это время готовят фрикадельки: фарш соединяют с мелко нарезанным луком и чесноком, яйцом, панировочными сухарями, сладкой паприкой, солью и перцем. Из массы формируют небольшие шарики и быстро обжаривают их на сковороде до румяной корочки.

Фрикадельки не доводят до полной готовности — основная тепловая обработка произойдёт в духовке. Такой подход позволяет сохранить сочность мяса и избежать пересушивания.

Сливочный соус и сборка блюда

Соус готовится просто, но именно он делает запеканку особенно нежной. Сливки смешивают с молоком и мукой, добавляют горчицу, мускатный орех, соль и перец. Смесь прогревают, постоянно помешивая, пока она слегка не загустеет. Соус не должен быть слишком плотным — он ещё дойдёт в духовке.

Форму для запекания смазывают маслом, первым слоем выкладывают картофель, затем распределяют фрикадельки и заливают всё соусом. Сверху блюдо щедро посыпают тёртым сыром. В Чехии чаще используют эдам, но подойдут также гауда или эмменталь.

Запекание и подача

Запеканку отправляют в разогретую до 200 градусов духовку и готовят около 20-25 минут, пока сыр не станет золотистым и слегка хрустящим. Перед подачей блюдо посыпают свежей петрушкой.

Такую запеканку часто подают с простым салатом — например, из огурцов или листовой зелени. Это делает ужин визуально легче и уравновешивает сытность основного блюда. Остатки, если они остаются, на следующий день становятся ещё вкуснее.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

