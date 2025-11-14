Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Буженина
Буженина
© commons.wikimedia.org by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 5:06

Мариную свинину горчицей и розмарином — буженина выходит идеальной: теперь всегда делаю так

Буженина из свинины в фольге запекается с маринадом — повар

Буженина из свинины в фольге — одно из тех блюд, которые всегда ассоциируются с домашним уютом, праздничным ароматом и аппетитным золотистым срезом. Её можно подавать горячей — с картофелем, кашами или овощами, а можно охладить и использовать вместо колбасы. Главное здесь — выбрать правильный кусок мяса и не торопиться: сочность достигается временем, а не сложностью.

Особенности блюда и его характер

Буженина — это не просто запечённое мясо, а целый ритуал. В каждом доме её готовят по-своему, но суть остаётся одна — крупный кусок свинины, натёртый специями, томится в духовке под фольгой, сохраняя все соки. Вкус зависит от сорта мяса и маринада. Лучше всего подходит окорок или свиной ошейник: они содержат достаточное количество жира, который делает мясо нежным и ароматным.

Классический рецепт не требует ничего лишнего. Здесь важен баланс — немного чеснока, капля горчицы и терпкий аромат розмарина.

Состав и подготовка ингредиентов

Чтобы буженина получилась идеальной, важно не только соблюдать пропорции, но и правильно подготовить продукты.

  1. Свиной окорок — 1 кг (цельный кусок без костей).

  2. Чеснок — 10 зубчиков, очищенных.

  3. Горчица — 3 чайные ложки (можно взять дижонскую для пикантности).

  4. Розмарин — 1 чайная ложка.

  5. Паприка — 0,5 чайной ложки.

  6. Специи для свинины — 0,5 чайной ложки.

  7. Перец чёрный молотый (смесь) — 0,5 чайной ложки.

  8. Соль — 1 чайная ложка.

На 100 г готового блюда приходится около 255 ккал, что делает его питательным, но не чрезмерно тяжёлым.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовка маринада.
    Смешайте соль и специи в небольшой миске. Добавьте розмарин, паприку и перец.

  2. Подготовка мяса.
    Свинину промойте, обсушите бумажными полотенцами и выложите на разделочную доску. Сделайте острым ножом глубокие надрезы и вставьте туда зубчики чеснока.

  3. Натирание.
    Обваляйте мясо в смеси приправ и обмажьте горчицей с помощью кисточки.

  4. Маринование.
    Переложите кусок в миску, затяните пищевой плёнкой и оставьте в холодильнике минимум на 5-8 часов. Чем дольше маринуется свинина, тем насыщеннее будет вкус.

  5. Запекание.
    Перед запеканием дайте мясу постоять при комнатной температуре час. Заверните в два слоя фольги и выложите на противень. Ставьте в холодную духовку, затем включите на 180 °C и готовьте 1,5 часа.

  6. Отдых мяса.
    После отключения духовки оставьте буженину внутри на 2 часа — соки распределятся, и мясо станет ещё мягче.

  7. Охлаждение и подача.
    Разверните фольгу, остудите, уберите под плёнку в холодильник на 4-6 часов. Перед подачей нарежьте тонкими ломтиками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: запекание при высокой температуре сразу.
    Последствие: мясо снаружи пересыхает, внутри — сырое.
    Альтернатива: ставьте в холодную духовку и разогревайте постепенно.

  • Ошибка: недостаточное маринование.
    Последствие: вкус будет пресным.
    Альтернатива: оставьте мясо в маринаде минимум на ночь.

  • Ошибка: тонкий слой фольги.
    Последствие: соки вытекут, мясо станет сухим.
    Альтернатива: используйте двойной слой или рукав для запекания.

А что если…

Вы хотите добавить немного сладости? Попробуйте смешать горчицу с мёдом — получится карамельная корочка. А для остроты можно добавить щепотку перца чили или каплю соевого соуса.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простота приготовления Долгое время маринования
Универсальность подачи (горячее и холодное блюдо) Требует качественного мяса
Сохраняет сочность и аромат Долгое охлаждение перед нарезкой
Можно готовить заранее Нужна фольга хорошего качества

FAQ

Как выбрать мясо для буженины?
Лучше всего подходит свиная шея или окорок с небольшими жировыми прослойками.

Можно ли заменить горчицу?
Да, на смесь хрена и мёда — получится пряно и ароматно.

Сколько хранится готовая буженина?
До 5 суток в холодильнике, завернутая в фольгу.

Мифы и правда

Миф: буженина обязательно должна быть жирной.
Правда: умеренное количество жира достаточно для сочности, главное — не пересушить мясо.

Миф: без духовки буженину не приготовить.
Правда: можно использовать мультиварку с функцией "выпечка" или "тушение".

Миф: специи портят вкус мяса.
Правда: натуральные приправы, наоборот, раскрывают аромат и подчеркивают текстуру свинины.

Исторический контекст

Буженина известна на Руси с XVI века — изначально её запекали в русских печах в глиняных горшках. В праздники мясо подавали на больших деревянных блюдах, а остатки использовали для холодных закусок. Современная техника лишь упростила процесс, но традиции остались прежними — мягкое, душистое мясо по-прежнему считается символом достатка и гостеприимства.

Интересные факты

В старину мясо натирали не специями, а мёдом и пивом — для мягкости.

Слово "буженина" произошло от старинного "бужить" — "запекать в жару".

Настоящие гурманы считают, что лучшее сопровождение к буженине — квашеная капуста и хрен.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лаваш с сыром и яйцом получается сытным — шеф-повар сегодня в 1:52
Забудьте о сухом лаваше: беру яйца, сыр и зелень — рулет пропитывается за минуты, и семья требует добавки

Лаваш с сыром и яйцом — вкусная и универсальная закуска, которая готовится за 20 минут. Минимум ингредиентов, максимум пользы и удовольствия!

Читать полностью » Стеклянные контейнеры лучше пластика для хранения еды, утверждают специалисты сегодня в 1:11
Узнала, как долго служат пластиковые контейнеры, и теперь делаю так: результат удивил

Узнайте, как правильно выбрать и использовать контейнеры для хранения пищи, чтобы продлить их срок службы и избежать неприятных последствий.

Читать полностью » Салат с ананасами, грибами и курицей сохраняет баланс вкусов — шеф-повар сегодня в 0:48
Смешал курицу, грибы и ананасы — салат вышел слоёным чудом: гости исчезают за тарелками

Слоёный салат с ананасами, грибами и курицей — идеальное праздничное блюдо: сытное, красивое и лёгкое. Узнай, как приготовить его правильно и эффектно.

Читать полностью » Ученые объяснили, как правильно отмерить пасту без весов и стаканов — Vibrantelatino сегодня в 0:15
Не знал, что можно так просто отмерить одну порцию пасты: теперь готовлю идеально

Узнайте, как легко и быстро отмерить нужное количество пасты без весов и стаканов, следуя простым советам.

Читать полностью » Диетолог Наталья Рожкова: рябина — природный тоник для холодного сезона вчера в 23:04
Беру рябину и яблоки — получается варенье, от которого пахнет осенью и уютом

Из терпкой рябины получаются удивительные заготовки: сок, варенье, пастила, наливка и даже вино. Рассказываем, как сохранить вкус осени до самой весны.

Читать полностью » Фитотерапевт Алексей Пахомов: шиповник сочетает силу и мягкость природного воздействия вчера в 22:00
Не выбрасывайте плоды шиповника: из них получается эликсир здоровья и красоты

От масла и настоек до джема и чая с бутонами — шиповник снова в центре внимания. Рассказываем, как превратить дары осени в витаминное удовольствие.

Читать полностью » Эксперты: какао полезно для сердца и помогает снять усталость вчера в 21:55
Беру какао, молоко и немного перца — получается напиток, который согревает лучше пледа

От классики до пряных сочетаний: пять рецептов какао, которые согреют даже самый серый день и превратят обычный вечер в уютный ритуал.

Читать полностью » Эксперты: осознанное питание помогает контролировать аппетит и улучшает настроение вчера в 20:48
Оказалось, удовольствие от еды помогает худеть: вот почему важно есть медленно

Как превратить обычный приём пищи в момент удовольствия? Простые привычки, которые сделают еду вкуснее, атмосферу уютнее, а настроение лучше.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Фиалки успешно цветут рядом с хостами в мягкой тени — по данным ботаников
Красота и здоровье
Врач Гурьянов: белки, углеводы и жиры поддерживают работу мозга
Дом
Аренда автомобилей приносит 26% больше дохода, чем сдача квартир: данные исследования
Культура и шоу-бизнес
"Я уверена, что мой вес всегда будет колебаться" — Эми Шумер об удалении фото из соцсетей
Садоводство
Цитрусовые растения борются с патогенными микроорганизмами — рекомендации Сабины Дельмановой
Наука
Эстроген напрямую влияет на формирование привычек благодаря усилению сигнала мозгового вознаграждения — Кристин Константинопль
Питомцы
Сенсорная чувствительность кошек к эмоциональному фону человека подтверждена экспертами
Авто и мото
Европротокол можно оформить при незначительных повреждениях — юрист Мацала
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet