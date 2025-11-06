Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кукурузные оладьи с сыром
Кукурузные оладьи с сыром
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 1:47

Теперь всегда пеку так — оладьи в духовке на кефире: мягкие, полезные и исчезают быстрее, чем жареные

Оладьи в духовке получаются пышными и ароматными без дополнительного масла

Оладьи, приготовленные в духовке, — это прекрасная альтернатива жареным вариантам: они получаются пышными, ароматными, но при этом гораздо менее калорийными и более полезными. Без масла, без брызг и без хлопот у плиты — просто идеальный завтрак или перекус для всей семьи.

Пышные, мягкие и полезные

В отличие от традиционных оладий, запечённые в духовке не впитывают лишний жир и не требуют постоянного внимания. Они больше напоминают маленькие булочки с хрустящей золотистой корочкой и мягким, воздушным мякишем внутри. Благодаря кефиру тесто получается особенно нежным, а разрыхлитель придаёт лёгкость и пышность.

Такие оладьи можно сделать как сладкими, так и несладкими — достаточно изменить количество сахара и добавить, например, тёртое яблоко, изюм, творог или зелень с сыром.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте ингредиенты.
    Кефир и яйца заранее достаньте из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры — это улучшит подъём теста.

  2. Соедините основу.
    В миске взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте кефир, оставив примерно 2-3 столовые ложки (понадобятся позже). Всё перемешайте.

  3. Добавьте муку.
    Просейте муку прямо в миску — это насытит её кислородом и сделает выпечку пышнее. Вмешайте муку, пока не получится густое тесто, как на классические оладьи.

  4. Влейте растительное масло.
    Оно сделает структуру мягкой и не даст тесту прилипнуть к пергаменту при выпекании.

  5. Активируйте разрыхлитель.
    В оставшийся кефир добавьте разрыхлитель и перемешайте. Начнётся реакция — появятся пузырьки. Сразу же влейте эту смесь в тесто и осторожно перемешайте, не "забивая" его.

  6. Формирование.
    Застелите противень пергаментом. Ложкой выложите тесто небольшими порциями, формируя круглые оладушки.

  7. Выпекание.
    Разогрейте духовку до 200 °C. Выпекайте 15-20 минут до золотистой корочки. После выемки дайте немного остыть — и можно подавать!

  8. Подача.
    Сладкие оладьи отлично сочетаются со сметаной, вареньем, мёдом или сгущёнкой. Несладкие можно подать с творожным соусом или зеленью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: долго вымешивать тесто.
    Последствие: оладьи становятся плотными.
    Альтернатива: перемешивайте только до однородности.
  • Ошибка: не разогреть духовку.
    Последствие: тесто не поднимется как нужно.
    Альтернатива: ставьте только в полностью разогретую духовку.
  • Ошибка: сделать тесто слишком жидким.
    Последствие: оладьи растекаются и не держат форму.
    Альтернатива: добавьте немного муки — консистенция должна быть густой, но мягкой.

А что если…

  • Хотите диетический вариант — используйте цельнозерновую муку и замените сахар на мёд или стевию.

  • Для сытного завтрака добавьте в тесто немного овсяных хлопьев или творога.

  • А если любите сладкие оладьи, попробуйте добавить корицу, ванилин, изюм или тёртые яблоки.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Менее калорийные, чем жареные Нет классической "жареной" корочки
Готовятся без лишнего масла Требуется духовка
Пышные, лёгкие, полезные Быстро съедаются
Подходят для детей и диетического питания Время выпечки чуть дольше, чем жарки

FAQ

Можно ли заменить кефир?
Да, подойдёт йогурт, простокваша или нежирная сметана, разбавленная водой.

Почему оладьи не поднялись?
Скорее всего, разрыхлитель потерял активность или тесто перемешивали слишком долго.

Как хранить готовые оладьи?
В закрытом контейнере при комнатной температуре до суток или в холодильнике до 3 дней. Перед подачей можно слегка подогреть в духовке.

Можно ли сделать несладкий вариант?
Конечно! Просто уберите сахар и добавьте натёртый сыр, зелень или специи.

Мифы и правда

Миф: запечённые оладьи сухие.
Правда: при правильной температуре и пропорциях они получаются воздушными и мягкими.

Миф: оладьи в духовке долго готовить.
Правда: весь процесс занимает не больше получаса, а активного участия — всего 10 минут.

Интересные факты

  1. Оладьи в духовке — современный вариант традиционной русской выпечки, адаптированный для тех, кто избегает жареного.

  2. Первые рецепты печёных оладий появились в Европе в XIX веке, когда начали использовать разрыхлитель вместо дрожжей.

  3. В Италии похожие изделия пекут под названием frittelle al forno - их подают с медом или фруктами.

Исторический контекст

Классические оладьи известны на Руси с XVI века, когда их жарили на чугунных сковородах в печах. Современные хозяйки адаптировали рецепт под духовку — сохранив вкус, но избавившись от излишнего жира. Сегодня "печёные оладьи" считаются компромиссом между домашней выпечкой и диетическим питанием: простое, вкусное, лёгкое блюдо для всей семьи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт колбасы с черными оливками и травами стал популярным среди домашних поваров сегодня в 1:15
Раньше жарила колбасу как попало — теперь делаю только так: аромат по всей кухне

Простой рецепт колбасы с чёрными оливками и белым вином: готовится за 15 минут, пахнет средиземноморьем и идеально подходит для уютного ужина.

Читать полностью » Рецепт приготовления свиного стейка в духовке включает маринование мяса и отдых для сохранения нежности сегодня в 0:53
Воткнул стейки в духовку на 40 минут — они румяные и ароматные, без обжарки, а вы ещё не попробовали

Сочный и мягкий свиной стейк, запечённый в духовке под пряным маринадом. Минимум ингредиентов, максимум вкуса — идеальный ужин за час!

Читать полностью » Турецкая чорба из красной чечевицы стала популярным веганским блюдом в Средиземноморье сегодня в 0:36
Беру красную чечевицу и немного масла — получается суп, от которого просят добавку все гости

Нежный суп с восточным характером, который готовится просто, но покоряет ароматом и вкусом — попробуйте классику турецкой кухни в новом прочтении.

Читать полностью » Кулинары представили подборку простых рецептов свинины в духовке, на сковороде и в казане вчера в 23:14
От гуляша до отбивных: как готовить свинину, чтобы она таяла во рту

Нежная, сочная, ароматная — свинина хороша в любом виде. Рассказываем, как приготовить мясо на сковороде, в духовке и в казане, чтобы получилось по-настоящему вкусно.

Читать полностью » Прокисшее молоко можно использовать для выпечки и приготовления творога — при соблюдении правил безопасности вчера в 22:08
Кислое молоко? Отлично! Из него получится и творог, и кекс, и оладьи

Прокисшее молоко — не повод выбрасывать продукт. Из него можно приготовить нежные блины, воздушные оладьи и домашний сыр. Рассказываем, как сделать это безопасно и вкусно.

Читать полностью » Йогуртовые и цитрусовые заправки делают салаты из капусты лёгкими и ароматными вчера в 21:03
Капустный ренессанс: как сделать простой салат главным блюдом дня

10 быстрых салатов из капусты: от классики с уксусом до азиатских и цитрусовых версий. Шинкуем тонко, балансируем заправку и добавляем правильные акценты.

Читать полностью » Цельнозерновой хлеб и хлебцы помогают сделать бутерброд более полезным вчера в 20:56
Бутерброд нового поколения: без майонеза, с клетчаткой и вкусом

Как собрать бутерброд, который действительно насыщает и не перегружает калориями: выбираем основу, балансируем начинку, избегаем типичных ошибок.

Читать полностью » Облегчённые версии крабового салата с йогуртом и капустой снижают калорийность почти вдвое вчера в 19:51
Крабовый салат и фигура: сколько калорий в классике и как снизить их вдвое

Крабовый салат любим миллионами, но не так лёгок, как кажется. Узнайте, сколько в нём калорий и как сделать его полезнее без потери вкуса.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Deadline: Джош Бролин, Дон Чидл и Чарльз Мелтон снимутся в триллере "Моя дорогая Калифорния"
Дом
Дизайнер Антонова рассказала о популярных трендах в зонировании жилого пространства
Садоводство
Хвойные ветви предотвращают вымерзание и выпревание садовых культур — Екатерина Власова
Красота и здоровье
Доктор Сергей Агапкин: горячие напитки могут повысить риск рака пищевода
Садоводство
Ботаник Сергей Туркменян: алоэ тигрового зуба переносит редкий полив и растёт даже при минимальном уходе
Авто и мото
Исследование Consumer Reports показало, что владельцы BMW тратят до 17 800 долларов на обслуживание за 10 лет
Спорт и фитнес
Учёные из Хьюстонского университета: камбаловидная мышца может стать ключом к профилактике диабета 2 типа
Туризм
Economist Intelligence Unit: Мельбурн вошёл в пятёрку лучших городов мира для жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet