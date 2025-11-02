Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пончик
Пончик
© www.freepik.com by mdjaff is licensed under Free More info
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 3:06

Пончики тают во рту, как сливочное облако — простой способ приготовить их в духовке без вреда для фигуры

Дрожжевые пончики в духовке с шоколадной глазурью выходят пышными

Кто сказал, что для того, чтобы насладиться нежными, тающими во рту пончиками, обязательно нужно возиться с большим количеством масла для фритюра? Оказывается, существует способ приготовить эту любимую с детства выпечку гораздо проще, полезнее и чище. Пончики, запеченные в духовке, — это не компромисс, а совершенно иной, но не менее восхитительный десерт. Они получаются необыкновенно воздушными, сдобными и мягкими, а благодаря шоколадной глазури выглядят ничуть не менее аппетитно, чем их жареные собратья.

Почему пончики из духовки — это отличная идея?

Главное преимущество такого способа — легкость и относительная полезность. Отсутствие глубокой прожарки в масле делает десерт менее калорийным и тяжелым для желудка. При этом, вопреки возможным сомнениям, пончики не становятся сухими или пресными. Секрет кроется в удачном рецепте теста, которое за счет правильного замеса и расстойки остается влажным и пористым. Ароматная, блестящая шоколадная глазурь становится тем финальным штрихом, который превращает простую выпечку в настоящий праздничный десерт.

Подготовка ингредиентов: залог успешного теста

Основа идеальных пончиков — это, конечно, дрожжевое тесто. Для его приготовления вам понадобится 500 граммов пшеничной муки, 10 граммов сухих дрожжей, 200 мл молока, 100 граммов сахара, одно яйцо, 50 граммов сливочного масла, щепотка соли и ванилин для аромата. Крайне важно, чтобы все жидкие ингредиенты (молоко, яйцо, масло) были комнатной температуры. Холод может "усыпить" дрожжи, а слишком высокая температура — и вовсе погубить их, и тесто не поднимется.

Пошаговое руководство по приготовлению

  1. Активaция дрожжей. Первым делом слегка подогрейте молоко. Оно должно быть теплым, примерно 37-40°C, то есть приятным на ощупь. Если перегреть, дрожжи погибнут. Высыпьте в молоко сухие дрожжи и оставьте на 10 минут. На этом этапе они не начнут активно работать — для этого им нужен сахар, — а просто растворятся и "проснутся".

  2. Замес теста. В молочно-дрожжевую смесь добавьте яйцо, сахар, соль и ванилин. Тщательно перемешайте все венчиком до однородности. Муку обязательно просейте в миску с жидкостью — это насытит ее кислородом и сделает будущие пончики более нежными. Сначала перемешайте массу ложкой, а затем добавьте размягченное сливочное масло и начинайте вымешивать тесто руками.

  3. Вымешивание и подъем. Процесс замеса займет около 10 минут. Сначала тесто будет очень липким, но не спешите добавлять много муки. Постепенно оно станет гладким, эластичным и перестанет прилипать к рукам и столу. Сформируйте из теста шар, переложите его в чистую миску, накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте примерно на 1-1,5 часа. За это время оно должно как минимум удвоиться в объеме.

  4. Формовка пончиков. Подошедшее тесто обомните, чтобы выпустить воздух, и выложите на припыленную мукой поверхность. Есть два способа формирования пончиков. Первый — раскатать пласт и вырезать кружки стаканом, а отверстия — маленькой рюмкой. Этот способ дает аккуратные кольца, но оставляет много обрезков. Второй, более экономный способ - разделить тесто на 16 равных частей, скатать из каждой шарик, а затем пальцем проделать в центре отверстие и аккуратно его растянуть.

  5. Расстойка и выпечка. Разложите заготовки на противне, застеленном пергаментной бумагой. Накройте их полотенцем и оставьте на 15-20 минут для расстойки — за это время пончики еще немного поднимутся и станут пышнее. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке около 15-20 минут до золотистого цвета. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.

  6. Приготовление глазури. Пока пончики остывают, приготовьте шоколадную глазурь. В небольшом сотейнике смешайте 50 мл молока, 50 граммов сахара и 4 столовые ложки какао. На медленном огне, постоянно помешивая, добейтесь полного растворения сахара. Снимите с огня, добавьте 50 граммов сливочного масла и размешайте до гладкости. Важно не кипятить смесь, иначе масло может отделиться. Глазурь нужно хорошо охладить — в теплом виде она будет слишком жидкой и просто стечет с пончиков.

  7. Декорирование. Остывшие пончики обмакните верхней частью в густую прохладную глазурь. Можно сделать это с помощью вилки, чтобы не пачкать руки. Сразу же, пока глазурь не застыла, украсьте пончики кондитерской посыпкой, измельченными орехами или кокосовой стружкой.

А что если…

Если вы хотите экспериментировать, этот рецепт предоставляет массу возможностей. В само тесто можно добавить цедру апельсина или лимона, щепотку корицы или мускатного ореха. Вместо шоколадной глазури пончики можно покрыть сахарной пудрой, простой белой глазурь из сахарной пудры и лимонного сока или растопленным шоколадом. А для настоящих сладкоежек есть вариант разрезать остывший пончик пополам и наполнить его заварным кремом, вареной сгущенкой или джемом.

Плюсы и минусы рецепта

Плюсы Минусы
Более полезный и легкий десерт по сравнению с жареными пончиками. Отсутствует та самая хрустящая маслянистая корочка, как у пончиков из фритюра.
Процесс приготовления чище и безопаснее, нет брызг горячего масла. Приготовление занимает много времени из-за необходимости подъема и расстойки теста.
Тесто получается очень послушным и легко поддается формовке. Отверстие в середине у сильно подошедших пончиков может почти закрыться.
Идеальный способ для тех, кто опасается или не любит готовить во фритюре. Требует точного соблюдения температурного режима для активации дрожжей.

Часто задаваемые вопросы

Почему тесто не поднялось?
Скорее всего, проблема в дрожжах. Они могли быть просроченными, либо вы залили их слишком горячим молоком и они погибли. Всегда проверяйте срок годности дрожжей и следите за температурой жидкости.

Как сделать глазурь более густой и блестящей?
Чтобы глазурь лучше застывала и блестела, в нее можно добавить пару ложек сахарной пудры после снятия с огня. Также помогает небольшое количество растопленного вместе с другими ингредиентами темного шоколада.

Можно ли приготовить тесто с вечера?
Да, можно замесить тесто и убрать его в холодильник на ночь, где оно будет медленно подходить. Утром его нужно будет достать, дать постоять при комнатной температуре около часа, а затем формировать и печь пончики.

Три интересных факта о пончиках

  1. Прообразы пончиков существовали еще в Древнем Риме, где их готовили из дрожжевого теста и обжаривали в жире, но отверстия в центре тогда не делали.

  2. Классическая форма кольца с дыркой, по одной из легенд, появилась благодаря капитану корабля Хэнсону Грегори, который в 1847 году насадил пряник на штурвал, чтобы иметь возможность управлять судным и есть одновременно.

  3. В разных странах мира существуют свои аналоги пончиков: пышные суфганийот в Израиле, шарообразные олиболлен в Нидерландах, политые розовой глазурью пончики в Австралии.

Исторический контекст

Традиция выпечки дрожжевых изделий в форме колец была широко распространена в средневековой Европе, особенно в Германии и Северной Европе, где они были популярным угощением во время зимних праздников. С массовой эмиграцией европейцев в Америку рецепт пончиков перекочевал за океан, где и обрел свою мировую славу. И если в XX веке доминировала технология обжарки во фритюре, то в XXI веке, с трендом на более осознанное и здоровое питание, все большую популярность стали набирать рецепты запеченных пончиков, доказывающие, что любимый вкус можно сохранить, изменив лишь способ приготовления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Историки кулинарии напомнили, что лапша появилась в Китае более 4 тысяч лет назад вчера в 22:09
От лагмана до рамена: пять историй, которые пахнут специями и свободой

От лагмана до рамена — погружаемся в мир азиатских супов и лапши, узнаем историю, различия и секреты приготовления популярных блюд Востока.

Читать полностью » Диетологи напомнили, что зимой иммунитет поддерживают витамины A, B, C и D из сезонных продуктов вчера в 21:03
Больше не страдаю от сухости кожи — это не крем, а одно простое утреннее действие

Как сохранить здоровье и энергию зимой, не прибегая к таблеткам? Рассказываем, какие продукты и привычки помогут поддержать иммунитет и настроение в холодный сезон.

Читать полностью » Технологи отметили, что сливочное масло даёт яркий вкус и румяную корочку, а маргарин — стабильную структуру теста вчера в 20:56
Выключите гаджеты, включите духовку: 7 рецептов, ради которых стоит остаться дома

Семь простых и надёжных рецептов для длинных выходных — от пиццы до сочников. Разберёмся с тестом, начинками и главными ошибками, чтобы всё вышло с первого раза.

Читать полностью » Шеф-повара перечислили проверенные маринады для форели: лимон, соевый соус, мёд и травы вчера в 19:45
Форель в духовке тает, как сливочное масло: секрет, который знают только шефы

Как выбрать форель, какой маринад не пересушит рыбу и при какой температуре запекать, чтобы получилась сочная текстура и яркий аромат. Пять удачных рецептов и лайфхаки.

Читать полностью » Исследование: замоченные орехи содержат больше усваиваемого железа и магния вчера в 18:36
Одна ночь в воде — и орехи становятся суперфудом: простая хитрость с эффектом перерождения

Замачивание орехов превращает их в настоящий суперфуд: они становятся мягче, вкуснее и приносят больше пользы. Узнайте, как правильно их готовить и почему это важно.

Читать полностью » Эксперты: мытьё грибов перед сушкой увеличивает риск плесени из-за остаточной влаги вчера в 17:31
Сушёные грибы медленно умирают в банке: одна ошибка делает их ядовитыми

Плесень на сушёных грибах — частая проблема даже у опытных грибников. Разбираемся, как её избежать и что делать, если белёсый налёт уже появился.

Читать полностью » Пищевые химики: гашение соды уксусом не делает тесто пышнее вчера в 16:21
Всё пыхтит и шипит — но толку ноль: раскрыт обман главного кухонного ритуала

Каждый помнит магию шипящей соды с уксусом, но знаете ли вы, что этот эффект не делает выпечку пышнее? Разбираемся, откуда взялся ритуал гашения и нужен ли он сегодня.

Читать полностью » Пищевой желатин помогает удерживать влагу в котлетах — кулинарный способ из ресторанов вчера в 15:49
Добавьте ложку этого порошка — и котлеты будут таять во рту, как суфле

Как сделать домашние котлеты такими же сочными, как в ресторане? Раскрываем секрет, о котором знают только повара — обычный желатин способен изменить всё.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кинологи: мопсы лучше всего подходят для жизни в квартире
Еда
Шеф-повар раскрыл секрет приготовления швейцарского стейка с насыщенным соусом
Красота и здоровье
Терапевт Ольга Чистик рассказала, почему заложенность носа может быть признаком гипотиреоза
Спорт и фитнес
Домашняя тренировка по боксу от мастера боевых искусств Гильермо Гомеса укрепляет мышцы и выносливость
Наука
Майкл Уолш: исчезновение ямайской гуавы стало результатом агротехники и вырубки лесов
Дом
Безопасная стирка верхней одежды: советы по выбору режима и средств
Садоводство
Гибридные помидоры Земледелец обеспечивают стабильный урожай и отличный вкус — рекомендации Игоря Лаврентьева
Садоводство
Кизил с красными ветками сохраняет декоративность зимой при морозах до –35 °C
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet