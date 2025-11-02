Пончики тают во рту, как сливочное облако — простой способ приготовить их в духовке без вреда для фигуры
Кто сказал, что для того, чтобы насладиться нежными, тающими во рту пончиками, обязательно нужно возиться с большим количеством масла для фритюра? Оказывается, существует способ приготовить эту любимую с детства выпечку гораздо проще, полезнее и чище. Пончики, запеченные в духовке, — это не компромисс, а совершенно иной, но не менее восхитительный десерт. Они получаются необыкновенно воздушными, сдобными и мягкими, а благодаря шоколадной глазури выглядят ничуть не менее аппетитно, чем их жареные собратья.
Почему пончики из духовки — это отличная идея?
Главное преимущество такого способа — легкость и относительная полезность. Отсутствие глубокой прожарки в масле делает десерт менее калорийным и тяжелым для желудка. При этом, вопреки возможным сомнениям, пончики не становятся сухими или пресными. Секрет кроется в удачном рецепте теста, которое за счет правильного замеса и расстойки остается влажным и пористым. Ароматная, блестящая шоколадная глазурь становится тем финальным штрихом, который превращает простую выпечку в настоящий праздничный десерт.
Подготовка ингредиентов: залог успешного теста
Основа идеальных пончиков — это, конечно, дрожжевое тесто. Для его приготовления вам понадобится 500 граммов пшеничной муки, 10 граммов сухих дрожжей, 200 мл молока, 100 граммов сахара, одно яйцо, 50 граммов сливочного масла, щепотка соли и ванилин для аромата. Крайне важно, чтобы все жидкие ингредиенты (молоко, яйцо, масло) были комнатной температуры. Холод может "усыпить" дрожжи, а слишком высокая температура — и вовсе погубить их, и тесто не поднимется.
Пошаговое руководство по приготовлению
-
Активaция дрожжей. Первым делом слегка подогрейте молоко. Оно должно быть теплым, примерно 37-40°C, то есть приятным на ощупь. Если перегреть, дрожжи погибнут. Высыпьте в молоко сухие дрожжи и оставьте на 10 минут. На этом этапе они не начнут активно работать — для этого им нужен сахар, — а просто растворятся и "проснутся".
-
Замес теста. В молочно-дрожжевую смесь добавьте яйцо, сахар, соль и ванилин. Тщательно перемешайте все венчиком до однородности. Муку обязательно просейте в миску с жидкостью — это насытит ее кислородом и сделает будущие пончики более нежными. Сначала перемешайте массу ложкой, а затем добавьте размягченное сливочное масло и начинайте вымешивать тесто руками.
-
Вымешивание и подъем. Процесс замеса займет около 10 минут. Сначала тесто будет очень липким, но не спешите добавлять много муки. Постепенно оно станет гладким, эластичным и перестанет прилипать к рукам и столу. Сформируйте из теста шар, переложите его в чистую миску, накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте примерно на 1-1,5 часа. За это время оно должно как минимум удвоиться в объеме.
-
Формовка пончиков. Подошедшее тесто обомните, чтобы выпустить воздух, и выложите на припыленную мукой поверхность. Есть два способа формирования пончиков. Первый — раскатать пласт и вырезать кружки стаканом, а отверстия — маленькой рюмкой. Этот способ дает аккуратные кольца, но оставляет много обрезков. Второй, более экономный способ - разделить тесто на 16 равных частей, скатать из каждой шарик, а затем пальцем проделать в центре отверстие и аккуратно его растянуть.
-
Расстойка и выпечка. Разложите заготовки на противне, застеленном пергаментной бумагой. Накройте их полотенцем и оставьте на 15-20 минут для расстойки — за это время пончики еще немного поднимутся и станут пышнее. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке около 15-20 минут до золотистого цвета. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.
-
Приготовление глазури. Пока пончики остывают, приготовьте шоколадную глазурь. В небольшом сотейнике смешайте 50 мл молока, 50 граммов сахара и 4 столовые ложки какао. На медленном огне, постоянно помешивая, добейтесь полного растворения сахара. Снимите с огня, добавьте 50 граммов сливочного масла и размешайте до гладкости. Важно не кипятить смесь, иначе масло может отделиться. Глазурь нужно хорошо охладить — в теплом виде она будет слишком жидкой и просто стечет с пончиков.
-
Декорирование. Остывшие пончики обмакните верхней частью в густую прохладную глазурь. Можно сделать это с помощью вилки, чтобы не пачкать руки. Сразу же, пока глазурь не застыла, украсьте пончики кондитерской посыпкой, измельченными орехами или кокосовой стружкой.
А что если…
Если вы хотите экспериментировать, этот рецепт предоставляет массу возможностей. В само тесто можно добавить цедру апельсина или лимона, щепотку корицы или мускатного ореха. Вместо шоколадной глазури пончики можно покрыть сахарной пудрой, простой белой глазурь из сахарной пудры и лимонного сока или растопленным шоколадом. А для настоящих сладкоежек есть вариант разрезать остывший пончик пополам и наполнить его заварным кремом, вареной сгущенкой или джемом.
Плюсы и минусы рецепта
|Плюсы
|Минусы
|Более полезный и легкий десерт по сравнению с жареными пончиками.
|Отсутствует та самая хрустящая маслянистая корочка, как у пончиков из фритюра.
|Процесс приготовления чище и безопаснее, нет брызг горячего масла.
|Приготовление занимает много времени из-за необходимости подъема и расстойки теста.
|Тесто получается очень послушным и легко поддается формовке.
|Отверстие в середине у сильно подошедших пончиков может почти закрыться.
|Идеальный способ для тех, кто опасается или не любит готовить во фритюре.
|Требует точного соблюдения температурного режима для активации дрожжей.
Часто задаваемые вопросы
Почему тесто не поднялось?
Скорее всего, проблема в дрожжах. Они могли быть просроченными, либо вы залили их слишком горячим молоком и они погибли. Всегда проверяйте срок годности дрожжей и следите за температурой жидкости.
Как сделать глазурь более густой и блестящей?
Чтобы глазурь лучше застывала и блестела, в нее можно добавить пару ложек сахарной пудры после снятия с огня. Также помогает небольшое количество растопленного вместе с другими ингредиентами темного шоколада.
Можно ли приготовить тесто с вечера?
Да, можно замесить тесто и убрать его в холодильник на ночь, где оно будет медленно подходить. Утром его нужно будет достать, дать постоять при комнатной температуре около часа, а затем формировать и печь пончики.
Три интересных факта о пончиках
-
Прообразы пончиков существовали еще в Древнем Риме, где их готовили из дрожжевого теста и обжаривали в жире, но отверстия в центре тогда не делали.
-
Классическая форма кольца с дыркой, по одной из легенд, появилась благодаря капитану корабля Хэнсону Грегори, который в 1847 году насадил пряник на штурвал, чтобы иметь возможность управлять судным и есть одновременно.
-
В разных странах мира существуют свои аналоги пончиков: пышные суфганийот в Израиле, шарообразные олиболлен в Нидерландах, политые розовой глазурью пончики в Австралии.
Исторический контекст
Традиция выпечки дрожжевых изделий в форме колец была широко распространена в средневековой Европе, особенно в Германии и Северной Европе, где они были популярным угощением во время зимних праздников. С массовой эмиграцией европейцев в Америку рецепт пончиков перекочевал за океан, где и обрел свою мировую славу. И если в XX веке доминировала технология обжарки во фритюре, то в XXI веке, с трендом на более осознанное и здоровое питание, все большую популярность стали набирать рецепты запеченных пончиков, доказывающие, что любимый вкус можно сохранить, изменив лишь способ приготовления.
