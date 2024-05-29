Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук предложила создать в России новое министерство, решулирующее деятельность торговых сетей и маркетплейсов.

Бизнесмен отметила, что маркетплейсы относятся одновремнно к ритейлу и цифровой экономике.

"Видимо, нужно новое министерство вводить, которое будет объединять эти две отрасли", — пошутила Бакальчук в ходе пленарной сессии в рамках форума "Неделя российского ритейла 2024".

Владелица Wildberries выразила надежду, что в результате сессии будет принято решение, которое позволит "объединить нас всех под одну крышу".

Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов ответил Бакальчук:

"Вы полностью в нашей орбите".

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков присоединился к предложению Бакальчук, заявив, что маркетплейс не против регулирования отрасли.

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Фото: Freepik.