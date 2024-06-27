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CNN: команда Байдена покажет ролик, критикующий ограничение абортов
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:17

CNN: команда Байдена покажет ролик, критикующий ограничение абортов

Команда президента США Джо Байдена планирует показать видеоролик, критикующий ограничения на аборты, в рекламной паузе во время дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, сообщает CNN со ссылкой на представителя штаба Байдена.

Журналисты отмечают, что президент Байден стремится подчеркнуть резкий контраст между своей позицией и позицией Трампа по вопросу репродуктивных прав.

В Демократической партии уверены, что тема абортов будет иметь огромное значение на ноябрьских выборах и стремятся связать действующие в ряде штатов ограничения с образом республиканского кандидата, передаёт CNN.

Фото:flickr.com/Gage Skidmore(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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