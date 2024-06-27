Команда президента США Джо Байдена планирует показать видеоролик, критикующий ограничения на аборты, в рекламной паузе во время дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, сообщает CNN со ссылкой на представителя штаба Байдена.

Журналисты отмечают, что президент Байден стремится подчеркнуть резкий контраст между своей позицией и позицией Трампа по вопросу репродуктивных прав.

В Демократической партии уверены, что тема абортов будет иметь огромное значение на ноябрьских выборах и стремятся связать действующие в ряде штатов ограничения с образом республиканского кандидата, передаёт CNN.

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