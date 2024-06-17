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В Белом доме назвали видео с застывшим Байденом
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 2:08

В Белом доме назвали видео с застывшим Байденом "фейками"

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер высказалась о появлении в интернете разнообразных видеозаписей, на которых запечатлено необычное поведение президента США Джо Байдена, включая моменты, когда он кажется застывшим на публике.

По её словам, такие видео специально монтируются таким образом, чтобы создать негативное впечатление о главе государства, сообщает РИА Новости.

"Они являются дешевыми фейковыми видео, которые делаются недобросовестно", — заявила она.

Карин Жан-Пьер подчеркнула, что многие из таких видеоматериалов якобы уже неоднократно опровергались и представляют собой попытки распространения ложной информации с целью дискредитации Байдена.

Фото:flickr.com/Gage Skidmore(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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