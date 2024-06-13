Президент США Джо Байден заявил, что не намерен помиловать своего сына Хантера, признанного виновным в деле о нарушениях при хранении оружия.

Байден отметил, что принимает вердикт присяжных и собирается следовать закону, подчеркнув это на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам двусторонней встречи, которая прошла на полях саммита Группы семи в Апулии, Италия.

Кроме того, Байден выразил свою гордость за сына, отметив, что Хантер преодолел зависимость и является одним из самых умных и порядочных людей, которых он знает.

Фото:flickr.com/Gage Skidmore(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)