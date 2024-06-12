Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит рассказала на брифинге, что Президенту США Джо Байдену потребовалось несколько недель для принятия решения разрешить использование американского вооружения для ударов по территории России.
По её словам, Соединённые Штаты получают информацию от Украины в реальном времени о необходимой помощи. В начале мая украинская сторона обратилась к США с вопросом о возможности нанесения ударов по российской территории в районах, где русские войска атакуют Харьков или его окрестности.
В течение нескольких недель президент Байден рассматривал эту информацию и в итоге решил, что такие удары имею место быть.
Однако Джулианн Смит отказалась ответить на вопрос журналистов о том, могут ли США или НАТО разрешить нанесение ударов западным оружием вглубь России.
Фото:flickr.com/Gage Skidmore(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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