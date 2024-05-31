Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили американского лидера Джо Байдена в необходимости снять запрет на удары ВСУ вглубь российской территории с использованием оружия, поставляемого Вашингтоном, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, в Овальном кабинете Салливан утверждал, что Украина должна иметь возможность использовать американское оружие для отражения российских атак на Харьков, особенно для противоогневых целей.
Как пишет газета, встреча Байдена с его советником по национальной безопасности состоялась еще 15 мая. Ей предшествовал визит делегации украинских парламентариев в Вашингтон, во время которого они подчеркивали уязвимость позиций ВСУ и настаивали на необходимости соответствующего разрешения со стороны США.
Фото: flickr.com/marcn(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Политолог дель Валь: Запад стал меньше доминировать после антироссийских санкций
Французский политолог Александр дель Валь считает, что доминирование Запада ослабло после антироссийских санкций.
SNC построит "самолёт Судного дня" SAOC для ВВС США
Американская компания SNC приступит к строительству нового командного пункта для ВВС США этим летом. Этот борт, известный как "самолёт Судного дня", будет служить резервным командным центром для руководства Штатов в случае ядерной войны, пишет Defense News.
ФСБ опубликовала документы о подготовке нацистами детей для диверсий
ФСБ России обнародовала рассекреченные архивные документы, раскрывающие, как нацисты в годы Великой Отечественной войны использовали детей и подростков для диверсионных операций в тылу Красной армии.
Йоурова: ЕК проверит количество пользователей из Евросоюза у Telegram
Еврокомиссия проверит число пользователей из ЕС у Telegram.