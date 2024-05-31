Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили американского лидера Джо Байдена в необходимости снять запрет на удары ВСУ вглубь российской территории с использованием оружия, поставляемого Вашингтоном, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, в Овальном кабинете Салливан утверждал, что Украина должна иметь возможность использовать американское оружие для отражения российских атак на Харьков, особенно для противоогневых целей.

Как пишет газета, встреча Байдена с его советником по национальной безопасности состоялась еще 15 мая. Ей предшествовал визит делегации украинских парламентариев в Вашингтон, во время которого они подчеркивали уязвимость позиций ВСУ и настаивали на необходимости соответствующего разрешения со стороны США.

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