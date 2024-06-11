Два гражданина Франции пытались проникнуть на территорию Байконура в Казахстане, один из них погиб от обезвоживания, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
"Накануне двое французов пытались попасть на территорию космодрома. Они выбрали 'классический' путь — вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному из них стало плохо", — рассказал он.
По словам собеседника агентства, второй француз не смог оказать помощь товарищу и побежал обратно к трассе.
"Пока он добрался до трассы, остановил машину, объяснил ситуацию и вызвал помощь, первый скончался от обезвоживания", — добавил источник.
Космодром Байконур привлекает туристов-экстремалов со всего мира. В 2022 году на его территории были задержаны британский подданный Бенджамин Рич и гражданка Белоруссии Алина Зелупа - они добрались до стартовой площадки №112, где находится второй лётный экземпляр советского космолёта "Буран".
По данным открытых источников, средняя дневная температура на Байконуре в июне составляет +33 градуса.
Ранее губернатор Северной Осетии сообщил о последствиях крушения самолёта Су-34.
Фото: Flickr/NASA.
В Совфеде считают, что США приравняли себя к нацистам
США, сняв запрет на оказание помощи украинскому националистическому батальону "Азов"*, фактически приравнивают себя к нацистам и боевикам ВСУ, высказал мнение вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.
МО Украины запретило дистанционно вставать на воинский учет
Проживающие за рубежом 17-летние граждане Украины могут встать на воинский учет только лично явившись в консульские учреждения, обновить информацию удаленно через приложение "Резерв+" им недоступно, сообщил официальный представитель министерства обороны страны Дмитрий Лазуткин украинскому изданию "Обозреватель".
Эксперт Дмитрий Алешин рассказал о безопасности во время похода за грибами
"Тихая охота": как защитить себя в лесу.
HeadHunter: зарплата в каждой пятой вакансии в июне составила более 500 тыс. рублей
В текущем месяце заработок россиян составлял в среднем 64 820 рублей, что практически на 40% выше, чем за июнь прошлого года. Однако на крупнейшей платформе онлайн-рекрутинга в стране можно было заметить предложения в размере 500 тысяч рублей. Такие статистические данные были отправлены пресс-службой hh.ru. по запросу российского интернет-издания «Газеты.Ru».