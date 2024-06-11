Два гражданина Франции пытались проникнуть на территорию Байконура в Казахстане, один из них погиб от обезвоживания, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

"Накануне двое французов пытались попасть на территорию космодрома. Они выбрали 'классический' путь — вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному из них стало плохо", — рассказал он.

По словам собеседника агентства, второй француз не смог оказать помощь товарищу и побежал обратно к трассе.

"Пока он добрался до трассы, остановил машину, объяснил ситуацию и вызвал помощь, первый скончался от обезвоживания", — добавил источник.

Космодром Байконур привлекает туристов-экстремалов со всего мира. В 2022 году на его территории были задержаны британский подданный Бенджамин Рич и гражданка Белоруссии Алина Зелупа - они добрались до стартовой площадки №112, где находится второй лётный экземпляр советского космолёта "Буран".

По данным открытых источников, средняя дневная температура на Байконуре в июне составляет +33 градуса.

Ранее губернатор Северной Осетии сообщил о последствиях крушения самолёта Су-34.

Фото: Flickr/NASA.