Робот с ИИ ушел на дно Байкала: российский подводный беспилотник начал самостоятельную разведку глубин

На Байкале снова спустили под воду технику, которую обычный человек увидит разве что на кадрах из лаборатории. Речь о автономном необитаемом подводном аппарате "ММТ-3500", который умеет нырять на 3,5 тысячи метров и держаться в работе без связи с оператором до 12 часов. Для озера, где дно местами по-прежнему читается как белое пятно на карте, это не просто очередной спуск, а продолжение длинной истории подводных исследований. И здесь важны не лозунги, а глубина, время автономной работы и то, что аппарат способен брать на себя задачи там, где человеку в кабине делать нечего.

"Эти работы являются логическим продолжением полувековой истории подводных исследований Байкала. Первые необитаемые аппараты работали на озере еще в 1974–1976 годах, их создавали в том же институте. Позже на Байкале работали обитаемые аппараты "Пайсис" и "Мир". Новый этап исследований позволит составить более точную картину состояния экосистемы и геологических структур озера". директор ИДСТУ СО РАН и научный руководитель Иркутского филиала СО РАН академик Алексей Морозов

Экспедиция и сам аппарат

На озере работает экспедиция с участием автономного необитаемого подводного аппарата "ММТ-3500". Его собрали специалисты Института проблем морских технологий им. академика М. Д. Агеева ДВО РАН во Владивостоке. Название расшифровывается просто: "Малый морской технолог", а цифра 3500 указывает на предельную глубину погружения в метрах.

В проекте задействованы специалисты ИПМТ ДВО РАН, Лимнологического института СО РАН и Института динамики систем и теории управления им. В. М. Матросова СО РАН. Экспедиция собрала разные команды не ради красивой вывески, а потому что на Байкале приходится одновременно решать и инженерные, и геологические задачи. Тут без связки науки и техники далеко не уедешь, даже если техника умеет нырять на километры.

Игорь Бычков напомнил, что нынешние работы продолжают полувековую линию исследований Байкала. Первый этап подводной работы на озере начался еще в 1974–1976 годах, и тогда аппараты тоже строили в том же институте. Потом на Байкале работали "Пайсис" и "Мир", а теперь к делу подключили автономную машину нового типа.

Что именно хотят изучить

Задач у ученых несколько, и все они привязаны к дну Байкала. Одна из них — изучение группировок роботов и проверка того, как это работает на практике. Другая — исследование нескольких грязевых вулканов, чтобы понять, закончилась ли вулканическая активность на дне озера.

Отдельный блок связан с батиметрической картой дна у БЦБК. Ее хотят скорректировать с учетом проектов по ликвидации накопленного вреда и оценкой рисков схода селей в этом районе. Здесь ошибка в цифрах или рельефе уже не выглядит мелочью: карта дна нужна для точной работы, а не для отчета на полку.

Игорь Бычков подчеркнул, что именно эти направления сейчас стоят в приоритете экспедиции. Ученые хотят не просто посмотреть на Байкал, а собрать данные, которых не хватает для нормального понимания того, что происходит под водой. Для такого озера это обычная история: сверху гладь, а ниже — совсем другой мир.

Как работает "ММТ-3500"

Александр Павин объяснил, что главное достоинство автономных аппаратов — длительная работа без прямой связи с оператором. Машина выполняет задачи сама, опираясь на элементы искусственного интеллекта. В отличие от обитаемых и телеуправляемых аппаратов, ей не нужен кабель, а значит, она может покрывать большие площади и собирать геофизические параметры.

Для Байкала аппарат доработали отдельно. Плавучесть "ММТ-3500" увеличили, а модульная конструкция позволила подстроить его под особенности водоема. Это как раз тот случай, когда общая схема не спасает, если не учесть местные условия.

Аппарат может работать до 12 часов без связи с оператором и уходить на глубину до 3,5 тысячи метров. Такой запас дает ученым больше свободы в полевых работах и позволяет не гонять технику по мелочам. В воде это особенно чувствуется: чем меньше лишних возвратов, тем чище данные.

"Главное преимущество автономных аппаратов — способность долго работать без прямой связи с оператором, автоматически выполняя задачи за счет элементов искусственного интеллекта. В отличие от обитаемых и телеуправляемых аппаратов, АНПА не зависят от кабеля и могут покрывать большие площади, собирая геофизические параметры. Для работы на Байкале плавучесть "ММТ-3500" была специально увеличена, а модульная конструкция позволила адаптировать аппарат под особенности водоема". заведующий лабораторией систем технического зрения ИПМТ ДВО РАН, кандидат технических наук Дмитрий Грачёв

Что ждут от результатов

Ученые рассчитывают, что итоги экспедиции помогут обосновать необходимость создания специализированного аппарата для постоянного мониторинга Байкала. Речь идет не об одном разовом спуске, а о технике, которая сможет работать на озере долго и без лишней суеты. Для такого режима и нужен отдельный аппарат, а не разовая полярная история на показ.

В перспективе "ММТ-3500" могут изготовить в ИПМТ ДВО РАН для долгосрочной работы на озере. Проект хотят вести при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российской академии наук. Если упростить, смысл один: Байкалу нужен собственный подводный инструмент, а не случайная техника под разовую задачу.

спутниковый мониторинг природы и геология пустынь в других материалах показывают похожую логику: точные данные меняют картину сильнее, чем громкие слова. На Байкале сейчас делают ровно то же самое — собирают факты там, где их до сих пор не хватало.

"Ученые рассчитывают, что результаты экспедиции помогут обосновать необходимость создания специализированного аппарата для постоянного мониторинга Байкала. В перспективе — изготовление АНПА в ИПМТ ДВО РАН для долгосрочной работы на озере при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российской академии наук". научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

FAQ

Что такое АНПА?

Это автономный необитаемый подводный аппарат, который работает без человека на борту и без постоянной связи с оператором.

Почему "ММТ-3500" важен для Байкала?

Он может уходить на большие глубины и собирать данные там, куда обычная техника добирается сложнее.

Что хотят проверить на дне озера?

Ученые изучают грязевые вулканы, корректируют батиметрическую карту и смотрят риски в районе БЦБК.

Кто участвует в экспедиции?

Специалисты ИПМТ ДВО РАН, ЛИН СО РАН и Института динамики систем и теории управления им. В. М. Матросова СО РАН.

Проверено экспертом: научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Читайте также