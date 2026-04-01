Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Замороженное озеро Байкал
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Сибирский федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 5:29

Ледяной панцирь Байкала заговорил: трещины на озере стали живой моделью будущих землетрясений

Российские и китайские специалисты приступили к масштабному изучению становых трещин и ледовых ударов на озере Байкал в рамках поиска предвестников разрушительных землетрясений. Исследователи из иркутского Института земной коры СО РАН и Геологического университета Сейсмологического бюро Китая завершили полевой этап работ в районе поселка Бугульдейка в марте 2026 года. Экспедиция задействовала комплекс высокоточного оборудования для мониторинга подвижек льда, которые по своей физической природе имитируют процессы в земной коре. Полученные данные станут основой для совершенствования систем прогнозирования сейсмической активности в трансграничных регионах.

Ледовый полигон как модель литосферы

Выбор акватории Байкала в качестве площадки для сейсмологических изысканий обусловлен уникальными физическими свойствами зимнего ледяного покрова. Ученые рассматривают образование становых трещин и сопутствующие им льдотрясения как наглядную маломасштабную модель процессов, происходящих в глубоких слоях земной коры. Механика подготовки ледового удара практически идентична накоплению напряжения в тектонических плитах перед их резким смещением.

Локация вблизи Бугульдейки была выбрана неслучайно из-за соседства с постоянно действующим полигоном комплексного мониторинга ИЗК СО РАН. Это позволяет синхронизировать данные ледовых наблюдений с реальными геофизическими показателями земной коры в Центрально-Байкальской впадине. Исследователи фиксируют развитие деформаций в режиме реального времени, что дает возможность экстраполировать результаты на более крупные геологические структуры.

В ходе экспедиции были зафиксированы многочисленные случаи формирования трещин и сопутствующие им деформационные волны. Эти микрособытия служат идеальным материалом для проверки гипотез о высвобождении энергии, которые крайне сложно отследить непосредственно в толще земли. Наблюдение за поведением льда позволяет буквально "увидеть" динамику будущего землетрясения на ускоренной модели.

Технологический арсенал и тектонофизические модели

Для проведения замеров на ледовом поле применили линейку отечественных приборов высокой точности, включая лазерные деформографы и специализированные датчики давления. Сейсмические станции фиксировали акустические шумы и вибрации, возникающие при малейших подвижках кристаллических масс. Совокупность этих данных позволяет детально реконструировать процесс разрушения материала под нагрузкой.

Фундаментом для анализа стала разработанная в Иркутске тектонофизическая модель, которая объединяет показатели микросейсмических шумов и структурных деформаций. Специалисты намерены сопоставить новые сведения с архивами данных по крупным землетрясениям последних лет. Это поможет выявить закономерности, которые предшествуют катастрофическим событиям, и наладить систему раннего предупреждения.

Особое внимание уделяется закону подобия, который связывает масштабные катастрофы и микро-движения льда. Ученые рассчитывают, что интеграция ледовых наблюдений в общую систему мониторинга позволит сократить погрешность при определении времени и силы возможных подземных толчков. Современные алгоритмы обработки данных должны вычленить полезный сигнал из общего фона природных шумов.

Перспективы российско-китайского сотрудничества

Данная экспедиция стала первым практическим этапом реализации соглашения о научном сотрудничестве, подписанного осенью прошлого года. Взаимодействие с китайскими коллегами из Пекинского геологического университета открывает доступ к передовым методикам интерпретации сейсмологических данных. Обмен опытом в сфере изучения опасных геологических процессов является приоритетом для обеих стран, имеющих сейсмически активные зоны.

Программа партнерства предусматривает не только совместные выезды "в поле", но и создание единой исследовательской базы. Ученые из КНР проявляют повышенный интерес к байкальскому полигону из-за его уникальной чистоты эксперимента, которую невозможно достичь в густонаселенных районах. Совместная работа позволяет верифицировать теоретические модели на различных типах геологических структур.

Долгосрочная цель проекта заключается в создании надежной методики среднесрочного и краткосрочного прогнозирования. Скоординированные усилия международных групп исследователей повышают шансы на успех в решении одной из сложнейших задач современной геофизики. Дальнейшие этапы работы затронут анализ сезонных изменений деформаций и их связь с глобальной сейсмической повесткой региона.

Проверено экспертом: специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet