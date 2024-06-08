Две огромные проблемы для всего населения Земли, по мнению президента США, — глобальные климатические изменения и ядерное оружие. По этому поводу Джо Байден высказался во время общей речи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает ТАСС.

По словам Джо Байдена, на данный момент серьёзно решается проблема с загрязнением атмосферы Земли. Президент США считает, что масштаб этой опасности, которая способна привести к абсолютному уничтожению человека и поставить под угрозу существование Земли, соизмерим с ядерным оружием. Он заявил, что в случае, если не будут организованы какие-то меры по борьбе с этими двумя напастями, то с Землёй может случиться что-то непоправимое. Однако Джо Байден отметил, что на данный момент проблема с климатическими условиями не находится на пиковом моменте, а только начинает развиваться.

Ранее компания учёных, работающая на международном уровне, заявила, что изменение климатических условий принимает кризисную ситуацию. Их анализ размещён в научном журнале BioScience. По мнению экспертов, проблема обострилась ещё год назад в период сильных перепадов температуры. В ходе исследования было проверено 35 планетарных необходимых для существования человека признаков. По окончании анализа оказалось, что больше половины из них достигли рекордных результатов.

Помимо этого, недавно служба по изменению климата "Коперник", которой управляет Европейская комиссия, сообщила, что абсолютно все последние 12 месяцев были самыми жаркими за всё время. Большую опасность для Земли, по мнению экспертов, носят парниковые газы, которых становится всё больше в нашей газовой оболочке Земли.

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