Конгрессмен Джеймс Комер хочет, чтобы врач Джо Байдена предоставил заключения о его самочувствии и бизнес-операциях близких ему людей. Об этом информирует телевизионный канал Fox.
Американский политик от штата Кентукки заявляет, что у него есть все доказательства, что Кевин О'Коннор, который работает врачом у 46-ого президента США, вовлечён в отношения с бывшем владельцем американского ночного клуба, страховым брокером, политическим консультантом, а главное, с родным братом Джо Байдена, с банкротящимся больничным оператором Americore Health, который специализируется на управлении и оживлении сельских больниц. Как сообщается, от этого оператора Джеймс Байден якобы получил два "займа", каждый из которых составлял несколько сотен тысяч долларов.
После ситуации с заметным для общества ухудшающимся состоянием действующего президента Джеймс Комер хочет, чтобы в законодательный орган парламента в США пришёл лечащий врач Джо Байдена и предоставил документы, содержащие комплексную оценку состояния здоровья пациента и проведённых операциях, которые как-либо связаны с бизнес-схемами семьи 46-ого президента США.
У медицинского сотрудника также собираются проверить переписки, которые должны быть связаны с денежными операциями с задействованием действующего президента. Джеймс Комер полагает, что личные интересы Джо Байдена могли стать причиной того, что его врач высказывался против проведения оценки умственных способностей президента. Также Кевин О'Коннор не сообщал о плохом здоровье Джо Байдена.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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