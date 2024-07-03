Все лица, работающие в Белом доме, будут собраны на общий звонок, который будет проводить глава аппарата президентской администрации США Джефф Зиентс по случаю слухов о плохом здоровье действующего президента США и просьб, чтобы тот покинул гонку. Об этом информирует американская деловая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как сообщается, после неудачных телевизионных дебатов, на которых оппонентом действующего президента стал 45-й президент США, шоумен, телеведущий и предприниматель Дональд Трамп, команда Байдена пытается убрать волнения определённых лиц.

Американский бизнесмен и правительственный чиновник Джефф Зиентс собирается организовать специальный звонок со всем персоналом официальной резиденции президента США, расположенной в Вашингтоне, 3 июня в полвосьмого вечера по московскому времени.

По сведениям The Wall Street Journal, Джефф Зиентс является политиком, которому Байден доверяет. Помимо этого, Зиентс находится постоянно на связи с первым по влиятельности членом Демократического руководства Сената Чаком Шумером. Политик также выполняет функцию отслеживания настроений среди особых чиновников США.

Ранее американская газета Politico сообщала, что из-за неудачного выступления 46-ого президента США на дебатах многие демократы высказывают большое недовольство в его сторону. К такому же мнению присоединились и некоторые конгрессмены, которые выражают глубочайшие сомнения о способности действующего президента вернуть доверие общества. Определённая часть людей желает, чтобы Байден окончил гонку.

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