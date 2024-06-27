Экс-президент США Дональд Трамп обгоняет своего соперника по ближайшим дебатам Джо Байдена, который на данный момент является главой государства. Об этом стало известно из опроса, размещённого в открытом доступе Виннипегским университетом, информирует РИА Новости.

Без одного процента половина участников опроса заявили, что поддерживают миллиардера и 45-й президента США Дональда Трампа. 45% выступили за 46-м президента государства Джо Байдена. Значительная часть из всех опрошенных заявили, что будут пристально наблюдать за ходом первых предвыборных дебатов, которые должны состояться 27 июня текущего года. Чуть больше 20% участников высказали о своём нежелании следить за данным событием и выразили своё безразличие.

Более 80% респондентов уверены, что какой бы ни был итог дебатов, его результаты никак не изменят мнение о выбранной стороне мероприятия, за которого они изначально собирись болеть. Однако чуть меньше 20% опрошенных заявили, что в ходе дебатов способны прислушаться к другому кандидату и перейти на его сторону, смотря, что они будут говорить в своей речи и как они будут выступать в целом.

Дебаты, транслируемые по телевидению, будут впервые организованы на территории США. В них примут участие действующий и экс президенты. Следить за мероприятием можно будет по круглосуточному кабельному телеканалу новостей Cable News Network. Дебаты будут длиться около полутора часов.

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