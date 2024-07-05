Действующий президент США Джо Байден, размышляя о некоторых своих победах в сфере политики, спровоцировал общество на мысли, что он чувствует себя чернокожей женщиной.
День назад 46-ой президент США посетил радиостанцию WURD, которая вещает в формате независимой площадки для обсуждения наиболее важных тем государственного развития и планирования, объединяющая вокруг себя экспертов, различных деятелей и так далее.
"Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первая чернокожая женщина… служить вместе с чернокожим президентом", — сообщил действующий президент США в процессе беседы на радиостанции WURD.
Как оказалось, Джо Байден был намерен в тот момент напомнить, что однажды он был заместителем президента, вторым лицом после президента, в то время, когда главой государства был американский государственный и политический деятель Барак Обама. Он добавил, что когда сам стал главой США, то поставил первую представительницу женского пола, темнокожего политика на пост вице-президента Соединённых Штатов Америки, имея в виду Камалу Харрис.
Новый провал, случившийся из-за запинаний и неспособности чётко сформулировать мысль, привёл к бурному обсуждению и издёвкам со стороны общества в Интернете. Не стало исключением и СМИ, которые сейчас сообщают, что Байден назвал себя чернокожей женщиной.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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