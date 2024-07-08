Санкции западных государств дали противоположный результат и только улучшили позиции России. Об этом информировал YouТube-канал Dialogue Works американский аналитик Майкл Хадсон.
Американский экономист, профессор экономики, бывший аналитик Уолл-стрит, а также политический консультант Майкл Хадсон заявил, что принятые ограничительные меры, которые одобрили европейские государства, привели к тому результату, который хотел 46-ой президент США Джо Байден, а точнее, ликвидировали благополучные взаимоотношения Европы и РФ, раскололи Европу, а также ухудшили позиции государств Западной Европы в течение последних нескольких десятков лет. Он сообщил, что процветание, которое когда-то присутствовало в европейских странах, отныне существует в Российской Федерации.
Как считает Майкл Хадсон, к такой ситуации привело скудное мышление должностных лиц, подчиняющихся главе США, которые помогает ему управлять страной. Он добавил, что они думали, что благодаря санкциям можно будет принудить другие государства подчиняться политике США. Однако всё получилось наоборот. Помимо этого, экономист сообщил, что меры со стороны Западных стран способствовали тому, что РФ и Китайская Народная Республика организовали такую новую мировую систему, как межгосударственное неформальное объединение БРИКС. По его мнению, этот шаг также хорошо отразился на России.
Фото: Flickr / Alex Proimos (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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