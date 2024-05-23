В Россию приехал с визитом король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа. Сегодня политик встречался в Кремле с Владимиром Путиным и вел переговоры.

"Я считаю, что этот день — один из самых счастливых в моей жизни, и я встречаюсь в этот день с вами", — сказал он в ходе переговоров с российским лидером в узком формате.

Лидер Бахрейна, отметил что давно не был в российской столице а потому особенно рад приездку и встрече. Король Бахрейна отметил, что очень давно не был в Москве, "в этом прекрасном городе". "И мы очень соскучились, и рады встретиться с нашими друзьями", — сказал он. Прошлый раз король был в России в 2016 году.

Бахрейн расположен на острове в Персидском заливе, в юго-западной Азии.