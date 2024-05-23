Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.05.2024 : 90,1887
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.05.2024 : 97,8989
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:23

В Москве прошли переговоры короля Бахрейна с Путиным

В Россию приехал с визитом король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа. Сегодня политик встречался в Кремле с Владимиром Путиным и вел переговоры.

"Я считаю, что этот день — один из самых счастливых в моей жизни, и я встречаюсь в этот день с вами", — сказал он в ходе переговоров с российским лидером в узком формате.

Лидер Бахрейна, отметил что давно не был в российской столице а потому особенно рад приездку и встрече. Король Бахрейна отметил, что очень давно не был в Москве, "в этом прекрасном городе". "И мы очень соскучились, и рады встретиться с нашими друзьями", — сказал он. Прошлый раз король был в России в 2016 году.

Бахрейн расположен на острове в Персидском заливе, в юго-западной Азии.

Мир

Digital Chat Station: OnePlus Ace 3 Pro получит флагманский Snapdragon

Digital Chat Station: OnePlus Ace 3 Pro получит флагманский Snapdragon

OnePlus Ace 3 Pro, следующая модель после среднебюджетного OnePlus Ace 3, представленного в январе, будет обладать улучшенными характеристиками.

Читать полностью
Байден ищет специалиста по мемам в свой избирательный штаб

Байден ищет специалиста по мемам в свой избирательный штаб

Избирательный штаб Джо Байдена ищет специалиста по мемам. Об этом свидетельствует открытие вакансии по поиску специалиста в сфере сетевого контента, которую разметил штаб Байдена на сайте daybook.com.

Читать полностью

Общество

В Дании разработали новый способ лечения болезни Альцгеймера

В Дании разработали новый способ лечения болезни Альцгеймера

Ученые из Копенгагенского университета разработали машинно-обучаемый алгоритм для диагностики болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний через анализ микроскопических снимков мозга.

Читать полностью
В РЖД разрабатывается лист ожидания для покупки билетов

В РЖД разрабатывается лист ожидания для покупки билетов

РЖД работает над созданием системы листа ожидания для покупки новых или возвращенных билетов. Эта функция позволит пассажирам реально встать в очередь и получить доступ к местам, освободившимся после сдачи билетов или добавления новых вагонов.

Читать полностью

Новости