Зимой выбрал Бахрейн вместо Турции — делюсь, почему больше не хочу возвращаться на старые курорты

Зимний сезон открывает для россиян новые направления для комфортного и выгодного отдыха. Одной из интересных альтернатив традиционным курортам стал Бахрейн — страна Персидского залива, где мягкий климат, современные отели и доступные цены делают отпуск привлекательным даже для требовательных путешественников.

Почему зима — лучшее время для отдыха в Бахрейне

С декабря по февраль температура воздуха здесь держится на уровне +20…+25 градусов, что позволяет наслаждаться пляжами, экскурсиями и прогулками без удушающей жары, характерной для лета. Этот период традиционно считается идеальным для путешествий по странам Персидского залива.

"Зима считается лучшим периодом для посещения Бахрейна — температура воздуха около плюс 20-25 градусов позволяет туристам наслаждаться пляжным отдыхом и экскурсиями без изнуряющей жары", — отметили в АТОР.

Сравнение туров: цены и условия

Отель Категория Питание Длительность Стоимость на двоих Особенности Grand Safir 4★ Завтраки 6 ночей от 111 700 руб. Бюджетный вариант Solymar Hotel & Beach 5★ Полный пансион 6 ночей от 154 000 руб. Для семейного отдыха Novotel Bahrain Al Dana Resort 4★ Все включено 7 ночей от 193 300 руб. Курорт на первой линии

Стоимость указана за двоих, что делает предложение довольно выгодным — от 55 тысяч рублей на человека за отдых в хорошем четырехзвездочном отеле.

Советы шаг за шагом: как организовать отдых в Бахрейне

Выберите подходящий тур с учетом длительности и уровня комфорта. Проверьте наличие прямых рейсов из вашего города — чаще всего туры стартуют из Москвы. Уточните, входит ли трансфер в стоимость тура. Подготовьте заграничный паспорт, действительный не менее 6 месяцев. По прилету оформите визу прямо в аэропорту — она стоит 20 долларов США (около 1 600 рублей).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Не учесть необходимость визы → трата времени по прибытии → подготовьте наличные доллары или карту для оплаты визового сбора. Не проверить, включены ли питание и трансфер → дополнительные расходы → выбирайте "все включено" или уточняйте условия тура. Бронировать на пике спроса → повышение стоимости → планируйте поездку заранее.

А что если искать другие варианты?

Бахрейн подходит для тех, кто ищет тёплое море и культурные впечатления зимой, не желая лететь слишком далеко или сталкиваться с визовыми сложностями. Альтернативой могут стать курорты ОАЭ, Египта или Турции, но зимой температура воздуха в Бахрейне мягче и приятнее для экскурсий.

Плюсы и минусы отдыха в Бахрейне зимой

Плюсы Минусы Мягкий климат, пляжный сезон Необходимо оформить визу Современные отели, чистые пляжи Цены выше, чем у некоторых конкурентов Возможность выбрать формат питания Ограниченное прямое авиасообщение Безопасность и комфорт Меньше развлечений для молодежи

FAQ

Сколько стоит виза в Бахрейн для россиян?

20 долларов США (около 1 600 рублей), оформляется по прилёту.

Можно ли выбрать тур "все включено"?

Да, например, Novotel Bahrain Al Dana Resort предлагает такой вариант.

Какая погода зимой?

Днем +20…+25°C, вода комфортная для купания, нет жары.

Мифы и правда

Миф: В Бахрейне зимой холодно для пляжа.

Правда: Температура идеально подходит для отдыха на море и экскурсий.

Миф: Получить визу сложно.

Правда: Виза оформляется за несколько минут по прилету.

Миф: Все туры очень дорогие.

Правда: Можно подобрать вариант на любой бюджет, включая экономичные предложения.

3 интересных факта

• Зимой в Бахрейне проходят традиционные фестивали и гастрономические недели.

• Многие отели предлагают бесплатные экскурсии для гостей.

• Бахрейн известен жемчужным промыслом — можно заказать экскурсию на настоящую "жемчужную ферму".

Исторический контекст