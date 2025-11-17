Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бахрейн улицы
Бахрейн улицы
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 19:16

Зимой выбрал Бахрейн вместо Турции — делюсь, почему больше не хочу возвращаться на старые курорты

Зимой температура в Бахрейне держится на уровне +25 градусов — АТОР

Зимний сезон открывает для россиян новые направления для комфортного и выгодного отдыха. Одной из интересных альтернатив традиционным курортам стал Бахрейн — страна Персидского залива, где мягкий климат, современные отели и доступные цены делают отпуск привлекательным даже для требовательных путешественников.

Почему зима — лучшее время для отдыха в Бахрейне

С декабря по февраль температура воздуха здесь держится на уровне +20…+25 градусов, что позволяет наслаждаться пляжами, экскурсиями и прогулками без удушающей жары, характерной для лета. Этот период традиционно считается идеальным для путешествий по странам Персидского залива.

"Зима считается лучшим периодом для посещения Бахрейна — температура воздуха около плюс 20-25 градусов позволяет туристам наслаждаться пляжным отдыхом и экскурсиями без изнуряющей жары", — отметили в АТОР.

Сравнение туров: цены и условия

Отель Категория Питание Длительность Стоимость на двоих Особенности
Grand Safir 4★ Завтраки 6 ночей от 111 700 руб. Бюджетный вариант
Solymar Hotel & Beach 5★ Полный пансион 6 ночей от 154 000 руб. Для семейного отдыха
Novotel Bahrain Al Dana Resort 4★ Все включено 7 ночей от 193 300 руб. Курорт на первой линии

Стоимость указана за двоих, что делает предложение довольно выгодным — от 55 тысяч рублей на человека за отдых в хорошем четырехзвездочном отеле.

Советы шаг за шагом: как организовать отдых в Бахрейне

  1. Выберите подходящий тур с учетом длительности и уровня комфорта.

  2. Проверьте наличие прямых рейсов из вашего города — чаще всего туры стартуют из Москвы.

  3. Уточните, входит ли трансфер в стоимость тура.

  4. Подготовьте заграничный паспорт, действительный не менее 6 месяцев.

  5. По прилету оформите визу прямо в аэропорту — она стоит 20 долларов США (около 1 600 рублей).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Не учесть необходимость визы → трата времени по прибытии → подготовьте наличные доллары или карту для оплаты визового сбора.

  2. Не проверить, включены ли питание и трансфер → дополнительные расходы → выбирайте "все включено" или уточняйте условия тура.

  3. Бронировать на пике спроса → повышение стоимости → планируйте поездку заранее.

А что если искать другие варианты?

Бахрейн подходит для тех, кто ищет тёплое море и культурные впечатления зимой, не желая лететь слишком далеко или сталкиваться с визовыми сложностями. Альтернативой могут стать курорты ОАЭ, Египта или Турции, но зимой температура воздуха в Бахрейне мягче и приятнее для экскурсий.

Плюсы и минусы отдыха в Бахрейне зимой

Плюсы Минусы
Мягкий климат, пляжный сезон Необходимо оформить визу
Современные отели, чистые пляжи Цены выше, чем у некоторых конкурентов
Возможность выбрать формат питания Ограниченное прямое авиасообщение
Безопасность и комфорт Меньше развлечений для молодежи

FAQ

Сколько стоит виза в Бахрейн для россиян?
20 долларов США (около 1 600 рублей), оформляется по прилёту.

Можно ли выбрать тур "все включено"?
Да, например, Novotel Bahrain Al Dana Resort предлагает такой вариант.

Какая погода зимой?
Днем +20…+25°C, вода комфортная для купания, нет жары.

Мифы и правда

Миф: В Бахрейне зимой холодно для пляжа.
Правда: Температура идеально подходит для отдыха на море и экскурсий.

Миф: Получить визу сложно.
Правда: Виза оформляется за несколько минут по прилету.

Миф: Все туры очень дорогие.
Правда: Можно подобрать вариант на любой бюджет, включая экономичные предложения.

3 интересных факта

• Зимой в Бахрейне проходят традиционные фестивали и гастрономические недели.
• Многие отели предлагают бесплатные экскурсии для гостей.
• Бахрейн известен жемчужным промыслом — можно заказать экскурсию на настоящую "жемчужную ферму".

Исторический контекст

  1. Бахрейн сравнительно недавно появился в туристических предложениях для россиян.

  2. После 2020 года поток туристов сюда увеличился, так как страна упростила визовый режим.

  3. К зиме 2025/2026 года Бахрейн стал реальной альтернативой массовым направлениям, предлагая европейский уровень сервиса на восточный лад.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Температура в глубинке Карелии зимой опускается до минус 25 — синоптики сегодня в 2:34
Нашла способ смотреть Карелию зимой без толп — жаль, раньше не догадывалась

Зимняя Карелия удивляет переменчивой погодой, сиянием снега и тишиной озёр. Разбираемся, что посмотреть, как подготовиться и чем заняться в этом северном регионе.

Читать полностью » Эксперты назвали стоимость бюджетных поездок по России — АТОР сегодня в 1:58
Нашла способ улететь в Дагестан за копейки — сама не верю, что так работает

Как выбрать путешествие, которое подарит яркие впечатления и не потребует больших затрат? Обзор направлений, где природа, колорит и эмоции стоят разумных денег.

Читать полностью » Гонконг повысил турпоток в центр города — специалисты туриндустрии сегодня в 0:25
Гонконг давит небоскрёбами, а Макао убаюкивает Европой: путешественники раскрывают контраст двух миров

Как за несколько дней увидеть два разных мира — шумный Гонконг и спокойный Макао. Рассказываю, как спланировать маршрут, избежать лишних трат и получить максимум впечатлений.

Читать полностью » В Мексике чипсы — не просто закуска, а целое блюдо: рассказ Марии Ершовой вчера в 23:59
Острая правда о Мексике: как я пережила леденцы с перцем и начос на завтрак

Блогерша Марина Ершова рассказала, как чипсы и начос в Мексике стали не просто закуской, а целым блюдом. Узнайте, почему мексиканцы так любят острые продукты и чипсы.

Читать полностью » вчера в 23:26

Россия, Китай и Монголия запускают амбициозный проект «Великий чайный путь», который объединит 19 российских регионов и откроет туристам уникальные культурные и природные маршруты.

Читать полностью » Почему финны хорошо относятся к россиянам: наблюдения туристки вчера в 22:59
Жила среди финнов 7 лет: что мне помогло завоевать их уважение

Екатерина, россиянка, которая прожила семь лет в Финляндии, рассказала о позитивном отношении местных жителей к россиянам и их трудолюбии.

Читать полностью » Слетал за границу и остался без интернета: почему теперь лишают связи за перелеты вчера в 22:26

Российские туристы столкнулись с временной блокировкой мобильного интернета по возвращении из-за границы. Узнайте, как восстановить доступ и избежать проблем с сим-картой.

Читать полностью » Молдова не планирует вводить визы для россиян в ближайшем будущем — Михай Попшой вчера в 21:59
Бывшая республика из СССР готовит сенсацию: к чему готовиться российским туристам при полёте в Кишинёв

Молдова пока не планирует вводить визы для россиян, несмотря на возможные политические и экономические изменения. Узнайте, почему республика придерживается осторожной позиции.

Читать полностью »

Новости
ПФО
В Нижнем Новгороде объявили конкурс на строительство онкоцентра с 24 операционными
Еда
Гребешок создаёт основу вкуса в фруктовом тартаре — кулинарные эксперты
Садоводство
Осенняя обработка смородины снижает риск болезней — агроном Алексей Иванов
Еда
Крабовые палочки создают нежную текстуру в салате — технологи питания
Наука
Браслет из Эль-Аргара показывает использование литья по восковой модели — археолог Бутуай
Садоводство
Маргаритки восстанавливают силу после обрезки перед зимой
Дом
Избыток искусственной зелени делает интерьер неестественным — дизайнер Терри Брайен
Питомцы
Кот развивает у владельца внимательность и эмпатию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet