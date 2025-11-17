Зимой выбрал Бахрейн вместо Турции — делюсь, почему больше не хочу возвращаться на старые курорты
Зимний сезон открывает для россиян новые направления для комфортного и выгодного отдыха. Одной из интересных альтернатив традиционным курортам стал Бахрейн — страна Персидского залива, где мягкий климат, современные отели и доступные цены делают отпуск привлекательным даже для требовательных путешественников.
Почему зима — лучшее время для отдыха в Бахрейне
С декабря по февраль температура воздуха здесь держится на уровне +20…+25 градусов, что позволяет наслаждаться пляжами, экскурсиями и прогулками без удушающей жары, характерной для лета. Этот период традиционно считается идеальным для путешествий по странам Персидского залива.
"Зима считается лучшим периодом для посещения Бахрейна — температура воздуха около плюс 20-25 градусов позволяет туристам наслаждаться пляжным отдыхом и экскурсиями без изнуряющей жары", — отметили в АТОР.
Сравнение туров: цены и условия
|Отель
|Категория
|Питание
|Длительность
|Стоимость на двоих
|Особенности
|Grand Safir
|4★
|Завтраки
|6 ночей
|от 111 700 руб.
|Бюджетный вариант
|Solymar Hotel & Beach
|5★
|Полный пансион
|6 ночей
|от 154 000 руб.
|Для семейного отдыха
|Novotel Bahrain Al Dana Resort
|4★
|Все включено
|7 ночей
|от 193 300 руб.
|Курорт на первой линии
Стоимость указана за двоих, что делает предложение довольно выгодным — от 55 тысяч рублей на человека за отдых в хорошем четырехзвездочном отеле.
Советы шаг за шагом: как организовать отдых в Бахрейне
-
Выберите подходящий тур с учетом длительности и уровня комфорта.
-
Проверьте наличие прямых рейсов из вашего города — чаще всего туры стартуют из Москвы.
-
Уточните, входит ли трансфер в стоимость тура.
-
Подготовьте заграничный паспорт, действительный не менее 6 месяцев.
-
По прилету оформите визу прямо в аэропорту — она стоит 20 долларов США (около 1 600 рублей).
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Не учесть необходимость визы → трата времени по прибытии → подготовьте наличные доллары или карту для оплаты визового сбора.
-
Не проверить, включены ли питание и трансфер → дополнительные расходы → выбирайте "все включено" или уточняйте условия тура.
-
Бронировать на пике спроса → повышение стоимости → планируйте поездку заранее.
А что если искать другие варианты?
Бахрейн подходит для тех, кто ищет тёплое море и культурные впечатления зимой, не желая лететь слишком далеко или сталкиваться с визовыми сложностями. Альтернативой могут стать курорты ОАЭ, Египта или Турции, но зимой температура воздуха в Бахрейне мягче и приятнее для экскурсий.
Плюсы и минусы отдыха в Бахрейне зимой
|Плюсы
|Минусы
|Мягкий климат, пляжный сезон
|Необходимо оформить визу
|Современные отели, чистые пляжи
|Цены выше, чем у некоторых конкурентов
|Возможность выбрать формат питания
|Ограниченное прямое авиасообщение
|Безопасность и комфорт
|Меньше развлечений для молодежи
FAQ
Сколько стоит виза в Бахрейн для россиян?
20 долларов США (около 1 600 рублей), оформляется по прилёту.
Можно ли выбрать тур "все включено"?
Да, например, Novotel Bahrain Al Dana Resort предлагает такой вариант.
Какая погода зимой?
Днем +20…+25°C, вода комфортная для купания, нет жары.
Мифы и правда
Миф: В Бахрейне зимой холодно для пляжа.
Правда: Температура идеально подходит для отдыха на море и экскурсий.
Миф: Получить визу сложно.
Правда: Виза оформляется за несколько минут по прилету.
Миф: Все туры очень дорогие.
Правда: Можно подобрать вариант на любой бюджет, включая экономичные предложения.
3 интересных факта
• Зимой в Бахрейне проходят традиционные фестивали и гастрономические недели.
• Многие отели предлагают бесплатные экскурсии для гостей.
• Бахрейн известен жемчужным промыслом — можно заказать экскурсию на настоящую "жемчужную ферму".
Исторический контекст
-
Бахрейн сравнительно недавно появился в туристических предложениях для россиян.
-
После 2020 года поток туристов сюда увеличился, так как страна упростила визовый режим.
-
К зиме 2025/2026 года Бахрейн стал реальной альтернативой массовым направлениям, предлагая европейский уровень сервиса на восточный лад.
