Несколько лишних килограммов в багаже портят вылет — опытные пассажиры делают иначе

Перевес багажа способен испортить настроение ещё до вылета. Иногда достаточно нескольких килограммов, чтобы доплата оказалась неприятным сюрпризом у стойки регистрации. История с чемоданом, набитым ананасами, закончилась благополучно, но далеко не всем так везёт. Об этом рассказал автор телеграм-канала "Тревел Тема".

Проверяйте нормы до упаковки

Самая распространённая ошибка — собирать чемодан "на глаз" и только в аэропорту узнавать о перевесе. У каждой авиакомпании действуют собственные правила, которые зависят от тарифа и направления. Даже на одном и том же рейсе условия могут отличаться.

Перед поездкой стоит зайти на официальный сайт перевозчика и уточнить нормы по багажу и ручной клади для конкретного билета. Это занимает несколько минут, но избавляет от лишних расходов и нервов.

Взвешивайте багаж дома

Контроль веса лучше проводить заранее. Подойдут обычные напольные весы или компактный безмен для багажа. Если чемодан оказался тяжелее нормы, будет время спокойно перераспределить вещи.

Простой способ — взвеситься сначала без багажа, затем с ним. Разница в показаниях и будет весом чемодана. Такой подход помогает избежать спешки и суеты уже в аэропорту.

Используйте ручную кладь рационально

Многие перевозчики разрешают взять на борт одну основную сумку и личную вещь — рюкзак или дамскую сумку. Этим пространством стоит пользоваться грамотно.

В ручную кладь логично переложить самые тяжёлые предметы: обувь, электронику, книги, плотную косметику или сувениры. В некоторых случаях допустимо провозить и продукты, если они соответствуют правилам безопасности.

Надевайте тяжёлые вещи на себя

Опытные путешественники знают, что часть веса можно "перенести" на себя. Куртка, плотные джинсы или массивная обувь могут существенно облегчить чемодан. Особенно это актуально при перелётах в тёплые страны.

После прохождения регистрации верхнюю одежду можно снять и убрать в салоне. Обычно такие предметы не учитываются отдельно как багаж.

Покупайте дополнительный багаж заранее

Если заранее понятно, что вещей больше нормы, лучше оформить дополнительный багаж через сайт авиакомпании. Онлайн-опция почти всегда дешевле, чем оплата у стойки регистрации.

Некоторые перевозчики предлагают скидки при покупке багажа во время онлайн-регистрации за сутки-двое до вылета. Это позволяет сэкономить и избежать неожиданных трат в аэропорту.