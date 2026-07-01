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Чемодан на колесиках в зале аэропорта (крупный план)
Чемодан на колесиках в зале аэропорта (крупный план)
© https://unsplash.com by Joey Huang is licensed under Free
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 19:04

Золотой чемодан: почему каждый потерянный багаж стоит авиакомпаниям прибыли от 30 пассажиров

Пассажир в аэропорту обычно замечает только ленту выдачи багажа и надежду, что чемодан выедет целым. Но за кулисами у авиакомпаний всё куда грубее: один сбой с багажом уже обходится им в 260 долларов, а это примерно 20 тысяч рублей. На фоне такой цифры даже потерянная бирка выглядит не мелочью, а вполне ощутимой дырой в кассе. При этом самих проблем с багажом стало меньше, но дешевле они не стали. В 2025 году на тысячу пассажиров приходилось 4,9 случая с багажом, и это на 23% меньше, чем годом ранее. Однако общие потери перевозчиков всё равно дошли до 6,3 млрд долларов.

"Багажный менеджмент перестал быть просто операционным процессом. Сегодня пассажиры требуют прозрачности и хотят видеть местоположение своих вещей в режиме реального времени. Системы, связывающие все этапы путешествия, — это единственный способ вернуть доверие клиентов".

эксперт по туризму Елена Кузнецова

Сколько стоит ошибка с багажом

Отчет SITA "Baggage IT Insights 2026" показывает простую вещь: багажа теряют меньше, а платить за это приходится больше. Раньше проблемный чемодан оценивали в 150 долларов, теперь — в 260. Для авиакомпаний это уже не рабочая накладка, а вполне конкретный удар по марже.

Средняя чистая прибыль с одного пассажира — всего 8 долларов. Один потерянный чемодан перекрывает доход примерно от 30 пассажиров, а пять таких случаев способны съесть прибыль целого рейса. На бумаге цифры выглядят сухо, но в кассе они чувствуются сразу.

Самая тяжелая часть расходов уходит не на сам поиск чемодана, а на логистику. По оценке отчета, около 70% затрат связаны с тем, чтобы найти багаж, перенаправить его и довезти до нужного адреса. Бюджетные поездки тут не спасают: любая ошибка в багажной цепочке быстро превращается в лишние расходы.

Что меняют авиакомпании

Основная беда по-прежнему сидит на стыковках. На пересадочные рейсы приходится 39% всех сбоев, и именно там багаж чаще всего теряется между стойкой регистрации и следующим самолетом. Чем сложнее маршрут, тем выше шанс, что чемодан поедет не туда.

Чтобы сократить потери, перевозчики ставят системы на базе искусственного интеллекта и подключают трекеры вроде Apple Find My. Отдельно в отчете отмечено, что WorldTracer помог сократить количество потерянного багажа на 90%, а время ожидания задержанных вещей — на 26%. Для пассажира это не абстрактная цифра, а шанс увидеть свой чемодан не через сутки, а заметно раньше.

Половина авиакомпаний уже планирует сервисы, где пассажир сам отслеживает чемодан в приложении. Речь идет и о "домашней" маркировке багажа, и о бесконтактной сдаче вещей. Сложные маршруты и короткие стыковки такие новшества делают не роскошью, а обычной защитой от хаоса.

"Когда пассажир видит, где находится его багаж, напряжения меньше сразу у обеих сторон. Для перевозчика это еще и способ быстрее закрывать спорные случаи, не доводя дело до долгих разбирательств. Чем прозрачнее цепочка, тем меньше потерь на каждом этапе. И здесь уже не хватает старых бумажных схем и ручного контроля".

эксперт по туризму Андрей Волков

Что делать пассажиру

Для тех, кто летает, вывод простой: чемодан лучше не отпускать на самотек. Трекер в багаже, вроде AirTag или аналога, уже стал привычной страховкой на сложных маршрутах. Он не отменит ошибку аэропорта, но сильно ускорит поиск.

Если багаж задержали, паниковать не стоит. По данным отчета, системы работают быстрее, а шанс вернуть вещь выше, чем 5-10 лет назад. И все же пассажир, который заранее знает, где его багаж, получает заметное преимущество перед тем, кто просто ждет у ленты.

Особенно это касается перелетов с пересадками, где и возникает большая часть сбоев. Страховка от лишних трат в такой истории часто сводится к одной простой вещи — не лететь вслепую и держать багаж под контролем.

Ответы на популярные вопросы

Почему авиакомпании теряют деньги, если случаев с багажом стало меньше?
Потому что каждая ошибка теперь дороже. Инфляция подняла стоимость обработки проблемного багажа с 150 до 260 долларов, и общий счет вырос до 6,3 млрд долларов.

Какие рейсы несут больше всего риска?
Пересадочные. На них приходится 39% всех сбоев с багажом, потому что чемодан проходит через несколько точек и может потеряться на любом этапе.

Что дает трекер в чемодане?
Он показывает перемещение багажа и помогает быстрее найти его в случае ошибки. Это особенно полезно на длинных маршрутах и коротких стыковках.

Планируют ли авиакомпании новые сервисы для пассажиров?
Да, половина перевозчиков собирается внедрять приложения для отслеживания багажа в реальном времени. Также обсуждаются домашняя маркировка и бесконтактная сдача вещей.

Проверено экспертом: эксперт по туризму Елена Кузнецова

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Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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