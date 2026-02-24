Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Коэнзим Q10
Коэнзим Q10
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 1:08

Ошибочное доверие к БАДам: чем чревато их использование без контроля и развязки в доказательной медицине

Медицинское экспертное сообщество сохраняет выраженную осторожность в вопросах интеграции биологически активных добавок в терапевтические протоколы. Современная антропология здоровья указывает на то, что доверие специалистов базируется на строгой доказательной базе, которой БАДам зачастую не хватает. Основные опасения врачей связаны с отсутствием обязательных клинических испытаний и невозможностью верифицировать точную концентрацию действующих компонентов. Об этом сообщает Pravda. Ru.

  • Ключевые дефициты доказательной медицины в сфере нутрицевтиков
  • Биохимический хаос: проблема неконтролируемых дозировок
  • Риски интеграции добавок в индивидуальные стратегии здоровья

Принципиальный водораздел между фармакологией и индустрией БАД пролегает в плоскости многоступенчатой проверки безопасности. В то время как рацион питания может быть скорректирован специалистом, применение добавок без четкого регламента несет скрытые риски для метаболизма. В отличие от сертифицированных препаратов, проходящих слепое плацебо-контролируемое тестирование, состав добавок остается на совести производителя, что превращает их прием в биохимическую лотерею.

Для глубокого анализа ситуации мы привлекли экспертов:

  • Биохимик-аналитик: фокусируется на чистоте экстракции веществ.
  • Клинический нутрициолог: исследует влияние микронутриентов на эндокринную систему.
  • Антрополог медицины: анализирует эволюцию потребительского доверия к синтетическим препаратам.

Специалисты подчеркивают, что даже идеальный вес и здоровый образ жизни не гарантируют безопасности при хаотичном употреблении нутрицевтиков. В профессиональной среде бытует мнение, что метаболизм каждого пациента уникален, и расчет дозировок должен быть математически точным. Попытки заменить полноценное лечение добавками часто приводят к тому, что реальный дефицит калорий или витаминов только маскируется, не решая коренных проблем организма.

"В биологически активных добавках есть некие компоненты, но сколько из них именно активного вещества — неизвестно. Прогнозировать лечебный эффект от БАДов практически невозможно", — рассказала Надежда Чернышова.

Стоит отметить, что на общее состояние здоровья влияют и внешние факторы, такие как недосыпание и хронический стресс. Применение БАДов в условиях, когда нарушена диетология и режим дня, часто оказывается неэффективным. Более того, некоторые компоненты добавок могут негативно влиять на когнитивное здоровье, вступая в непредсказуемые реакции с основным лечением пациента.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Две бессонные ночи сокращают защитные клетки кишечника — механизм удивил даже исследователей вчера в 11:21

Недостаток сна не только влияет на самочувствие, но и разрушает связи между мозгом и кишечником.

Читать полностью » Миссия выполнена — но рука не верит: открыт секрет, почему мы расчесываем кожу до крови вчера в 10:59

Ученые из Лувена обнаружили в коже уникальный молекулярный тормоз — ионный канал TRPV4. Именно он отвечает за то самое чувство «достаточно» при чесании.

Читать полностью » Ржаной хлеб с джемом кажется полезным — но через час организм подаёт тревожный сигнал вчера в 5:12

Утренние сладкие бутерброды могут обернуться падением энергии через час. Узнайте, как избежать этого.

Читать полностью » Массивные ботинки уходят в тень — мягкие лоферы с драпировкой меняют правила зимы 2026 23.02.2026 в 18:43

Улицы Нью-Йорка в разгар Месяца моды удивили новым трендом: мягкие лоферы с эффектом драпировки.

Читать полностью » Двойная перезагрузка биохимии: одновременная замена двух органов стала единственным шансом на жизнь 23.02.2026 в 17:43

История 11-летней Грейси Гринлоу, перенесшей 16-часовую операцию по замене сердца и печени. Узнайте, как современные технологии сохраняют органы живыми вне тела.

Читать полностью » Эмоциональное пренебрежение в детстве не оставляет синяков — пустота проявляется позже 23.02.2026 в 15:59

Эмоциональное пренебрежение в детстве может оставлять невидимые следы, влияющие на всю жизнь. Как это происходит и как восстановиться?

Читать полностью » Витамины крадут свет: привычная добавка из аптеки за считанные недели ослепила мужчину 23.02.2026 в 13:46

Как ниацин, широко используемый вместо медицинского вмешательства, может угрожать зрению и здоровью.

Читать полностью » Недосып бьёт по коже первым — утреннее зеркало показывает больше, чем хотелось бы 23.02.2026 в 12:57

Недостаток сна негативно сказывается на состоянии кожи: позаботьтесь о своем отдыхе, чтобы ваша кожа была здоровой и сияющей.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Проблемы с роботакси: как неудачи Tesla в безопасности разочаровывают поклонников беспилотного будущего
Еда
Пекарская магия на кухне: чернично-лимонные печенья, которые буквально взлетают в духовке
Питомцы
Как маленькая собака видит большой мир: страх и поведение в условиях гиперопеки
Недвижимость
Секреты спасения ванной от плесени: эффективные способы борьбы с микроорганизмами внутри
Мир
Адмирал Вожур пожаловался, что не могут найти якобы причастность Москвы к диверсиям
Недвижимость
Конфорка загорается не с первого раза — всё меняет простая чистка, о которой забывают
Мир
Уиткофф: следующие переговоры по Украине состоятся в течение 10 дней
Туризм
Глобальный анализ определил лучшие города для семейных поездок — разрыв в баллах оказался минимальным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet