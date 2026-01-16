Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
The Great Wall of China at Jinshanling
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 1:20

Сажусь на поезд до Бадалина — и уже у китайской стены: самый простой маршрут без лишних пересадок

Бадалин выбирают для поездки к Китайской Стене без пересадок - путешественница Полякова

Пекин притягивает не только дворцами и храмами, но и возможностью увидеть символ всей страны — Великую Китайскую стену. У стены есть несколько участков, и каждый даёт разный опыт: от "открыточных" видов до почти дикой тропы. Если хочется добраться быстро и без лишних пересадок, чаще всего выбирают Бадалин. Об этом рассказала путешественница Екатерина Полякова.

Почему туристы выбирают Бадалин

Екатерина Полякова объясняет: из Пекина можно уехать на стену сразу в несколько мест — Бадалин, Мутянью, Цзянькоу, Губэй и Цзюйюнгуань. Но именно Бадалин обычно оказывается самым понятным вариантом для самостоятельной поездки, особенно когда время ограничено и нет желания разбираться с автобусами и сложными маршрутами.

Этот участок популярен прежде всего у самих китайцев, поэтому иностранцев здесь может быть заметно меньше, чем на некоторых других направлениях. Впрочем, это не делает поездку менее яркой: вокруг горы, много красивых видов, а сама стена впечатляет подъёмами и изгибами, которые хорошо видны уже с первых смотровых точек.

Как добраться на поезде

Бадалин находится примерно в 50 километрах к северо-западу от Пекина, и удобнее всего ехать туда на скоростном поезде. Составы идут до станции Badaling Great Wall как с Северного пекинского вокзала, так и со станции Цинхэ. Екатерина Полякова выбирала Цинхэ: дорога заняла около 18-20 минут, а с Северного вокзала путь обычно получается немного дольше.

До обоих вокзалов легко доехать на метро, поэтому маршрут хорошо подходит тем, кто впервые в городе и не хочет переплачивать за такси. После прибытия на станцию до входа к канатной дороге остаётся пройти около 300 метров. По словам Екатерины, заблудиться практически невозможно: указатели и поток людей быстро направляют в нужную сторону.

Что ждёт на месте и как не потерять время

Дальше начинается самая "пиковая" часть: очередь на канатную дорогу. Подняться можно и пешком, но такой вариант Екатерина Полякова считает сомнительным, особенно в жаркий сезон, когда подъём даётся тяжелее и отнимает силы, которые хочется потратить на прогулку по стене.

Стоит заранее настроиться на большое количество посетителей и на то, что придётся часто останавливаться — то из-за плотного потока, то ради фотографий. При этом возможен неожиданный бонус: местные путешественники иногда охотно фотографируются рядом с иностранцами, особенно если они приехали с детьми.

Билеты и планирование поездки

Отдельный нюанс, на который обращает внимание Екатерина Полякова, — билеты на поезда раскупают очень быстро. Чтобы не остаться без удобного времени отправления, их лучше брать заранее, примерно за две недели до даты поездки. Купить можно через крупные сервисы по продаже билетов или через официальный сайт железных дорог, хотя пользоваться им бывает не слишком удобно.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

