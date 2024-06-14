В БАДах для снижения веса обнаружили небезопасные микроорганизмы и плесневой грибок. О произошедшем информирует общественно-политическая и деловая газета "Известия" со ссылкой на ассоциацию "Антиконтрафакт".

Для высокой точности исследования эксперты закупили различных брендов БАДы — биологически активные компоненты и их композиции, предполагаемые для непосредственного употребления с пищей или введения в состав пищевой продукции. По результатам анализов было выявлено, что в купленных веществ содержатся небезопасные микроорганизмы, а также плесневой грибок. Так, например, нежелательные элементы были найдены в таком натуральном препарате для лечения и профилактики ожирения, как Lipotrim, жиросжигатель в капсулах B-FiT, препарат для похудения Fito Lida и многие другие.

Один из экспертов из Международной ассоциации "Антиконтрафакт", функционирующей для привлечения внимания людей к нелегальному обороту контрафактных товаров, сообщил, что при поиске данных о регистрации препаратов для снижения веса или сертификатов соответствия не было найдено никакой информации. На просьбу потребителя предоставить необходимые задокументированные сведения о продукции продавцы отказываются и объясняют причину непонятно.

Для экспертов, проводивших исследование на выявления содержащихся в БАДах веществ, стало шоком, что небезопасный состав присутствует абсолютно во всех купленных товарах.

Фото: Flickr / Alan Cleaver (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)