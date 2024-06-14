В БАДах для снижения веса обнаружили небезопасные микроорганизмы и плесневой грибок. О произошедшем информирует общественно-политическая и деловая газета "Известия" со ссылкой на ассоциацию "Антиконтрафакт".
Для высокой точности исследования эксперты закупили различных брендов БАДы — биологически активные компоненты и их композиции, предполагаемые для непосредственного употребления с пищей или введения в состав пищевой продукции. По результатам анализов было выявлено, что в купленных веществ содержатся небезопасные микроорганизмы, а также плесневой грибок. Так, например, нежелательные элементы были найдены в таком натуральном препарате для лечения и профилактики ожирения, как Lipotrim, жиросжигатель в капсулах B-FiT, препарат для похудения Fito Lida и многие другие.
Один из экспертов из Международной ассоциации "Антиконтрафакт", функционирующей для привлечения внимания людей к нелегальному обороту контрафактных товаров, сообщил, что при поиске данных о регистрации препаратов для снижения веса или сертификатов соответствия не было найдено никакой информации. На просьбу потребителя предоставить необходимые задокументированные сведения о продукции продавцы отказываются и объясняют причину непонятно.
Для экспертов, проводивших исследование на выявления содержащихся в БАДах веществ, стало шоком, что небезопасный состав присутствует абсолютно во всех купленных товарах.
Фото: Flickr / Alan Cleaver (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Bloomberg: две работницы Apple подали в суд из-за неравной оплаты труда
Две девушки, работающие в американской корпорации Apple, подали на неё в суд за то, что представителям мужского пола всегда платят намного больше, нежели чем сотрудницам женщинам. О произошедшем пишет информационное агентство Bloomberg.
Небензя: Москва укажет в ООН на геополитические риски применения оружия Запада по РФ
Геополитические последствия применения вооружения Запада против России будут донесены до стран-членов Совета Безопасности ООН.
Половина работодателей собираются доплачивать сотрудникам за умение пользоваться ИИ при некоторых условиях
Практически половина опрошенных работодателей готова доплачивать сотрудникам своей организации за умение пользоваться искусственным интеллектом. Анализ был проведён российским сервисом для управления бизнесом Битрикс24, результатами которого поделилась «Газета.Ru».
"Ведомости": ушедшая из России Coca-Cola опять регистрирует товарные знаки
Транснациональная корпорация Coca-Cola Company полтора месяца назад отправила в Федеральную службу по интеллектуальной собственности несколько заявлений на оформление знаков обслуживания марок Coca-Cola, Sprite и Fanta, которые ушли из Российской Федерации два года назад. Об этом пишет российская деловая газета «Ведомости» со ссылкой на базу ведомства.