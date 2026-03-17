Заправочный пистолет в баке
Иван Рогов Опубликована сегодня в 1:07

Блеск в глазах и гарь в баке: прозрачная жидкость из пистолета внезапно превращает мотор в хлам

Качество автомобильного топлива остается скрытой угрозой, которую невозможно оценить при обычном осмотре на АЗС. Первые сбои в работе силового агрегата могут проявиться уже через короткое время после посещения сомнительной заправочной станции. Водителям стоит проявлять бдительность при смене привычного поставщика горючего, чтобы минимизировать риски дорогостоящего ремонта. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Автомобилистам критически важно понимать, что внешние параметры бензина не являются индикаторами его химического состава.

"Если налить топливо в прозрачную тару, то по цвету или запаху определить его качество практически невозможно. Единственный достоверный источник информации — это лабораторный тест. Водителю же лучше заправляться на проверенных сетевых станциях, которые работают с надежными поставщиками. Это снижает риск столкнуться с некачественным топливом", — отметил руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Согласно заявлению Евгения Ладушкина, негативные изменения становятся заметны не моментально, так как ДВС некоторое время функционирует на остатках качественного горючего. Как пояснил эксперт, спустя пару километров пути водитель может столкнуться с потерей мощности, резкими вибрациями или внезапной остановкой мотора. По словам специалиста, затрудненный пуск двигателя после временной стоянки также выступает тревожным сигналом, указывающим на несоответствие топлива установленным стандартам.

В случае обнаружения подобных симптомов эксперт настоятельно рекомендует провести диагностику топливного фильтра и свечей зажигания. Специалист подчеркнул, что в простых ситуациях система страдает от банального засорения, однако использование суррогата с вредными присадками способно спровоцировать разрушительную детонацию. Ладушкин резюмировал, что своевременное обращение в автосервис помогает избежать глубоких повреждений поршневой группы и прочих критически важных узлов автомобиля.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

