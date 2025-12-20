Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кошка с ослабленным зрением
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 21:34

Запах изо рта бьёт в нос: организм кошки подаёт ранний сигнал о внутренних нарушениях

Неприятный запах из пасти у кошки часто воспринимается как мелкая бытовая проблема, но на практике он нередко связан с состоянием здоровья. Даже если запах появляется после еды и кажется кратковременным, ветеринары не считают его нормой. Галитоз — научное название этого явления — может быть первым признаком скрытых нарушений. Об этом сообщает издание Crave.

Когда запах допустим, а когда — тревожный сигнал

Легкий запах из пасти допустим сразу после кормления, когда в ротовой полости остаются частицы пищи. У котят он может появляться в период смены молочных зубов на постоянные и обычно проходит без вмешательства. Однако стойкий, гнилостный или резкий аромат — это уже повод для беспокойства.

Свежесть дыхания напрямую связана с состоянием зубов, десен и слизистых оболочек. Налет и зубной камень создают благоприятную среду для бактерий, а воспаления быстро переходят в хроническую форму. Иногда характер запаха помогает заподозрить и системные нарушения — например, сбои в работе почек или печени, которые долго развиваются бессимптомно.

Стоматологические причины галитоза

Чаще всего неприятный запах связан с проблемами ротовой полости. Зубной налет образуется уже через несколько часов после еды и без регулярного ухода постепенно превращается в камень. В деснах формируются "карманы", где активно размножаются бактерии, вызывая воспаление и разрушение тканей.

"Если налет не удалять, бактерии провоцируют воспаление десен и разрушение тканей, а дыхание животного приобретает гнилостный запах", — отмечает ветеринарный врач Ольга Ткачева.

Гингивит и стоматит сопровождаются болью, покраснением и кровоточивостью, из-за чего кошка ест медленнее или отказывается от твердой пищи. Сломанные зубы также усиливают запах, поскольку в трещинах задерживаются остатки корма. Подобные проблемы нередко становятся причиной вторичных инфекций и ухудшения общего состояния.

Запах как признак внутренних заболеваний

Иногда источник проблемы находится не во рту. Аммиачный запах может указывать на почечную недостаточность, когда продукты азотистого обмена накапливаются в крови и выводятся через дыхание. Подробнее о ранних признаках таких состояний ветеринары рассказывают в материале про болезни почек у кошек.

Ацетоновый или сладковатый запах нередко связан с сахарным диабетом и требует срочного обращения к врачу. При заболеваниях желудка и кишечника дыхание может становиться кислым или тухлым из-за процессов брожения и застоя пищи.

Другие возможные причины

Неприятный запах может возникать и из-за инородных предметов в пасти — костей, ниток или кусочков корма, застрявших между зубами. Воспаление вокруг них быстро усиливается и сопровождается гнилостным ароматом.

Опухоли и новообразования ротовой полости также меняют запах дыхания и часто сочетаются с потерей веса и трудностями при еде. Вирусные инфекции ослабляют иммунитет и провоцируют воспаление слизистых, усиливая галитоз и ухудшая общее самочувствие питомца.

Как проходит диагностика и лечение

Домашнего осмотра обычно недостаточно. Ветеринар начинает с тщательной проверки ротовой полости, оценивает состояние зубов и десен, при необходимости берет мазки или назначает биопсию. Анализы крови и мочи помогают выявить диабет, воспалительные процессы и почечные нарушения.

При подозрении на болезни ЖКТ применяют УЗИ и рентген, чтобы оценить состояние внутренних органов. Чем раньше выявлена причина, тем выше шансы обойтись без осложнений и длительного лечения.

Профилактика и уход

Регулярная гигиена ротовой полости, сбалансированное питание и плановые осмотры у ветеринара остаются основой профилактики. Важную роль играет и рацион: качество корма напрямую влияет на состояние зубов и слизистых, а также на общее самочувствие питомца, включая такие факторы, как потеря аппетита у кошек.

Любой стойкий или необычный запах из пасти, особенно если он сопровождается изменением поведения, вялостью или отказом от еды, — веский повод не откладывать визит к специалисту.

