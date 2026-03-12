Смертельный номер в пустоте: бактерии из пустыни доказали способность к перелётам по космосу

Представьте: астероид врезается в поверхность Марса, разбрасывая обломки на тысячи километров. В пыли и камнях застревают микробы, которые только что копошились в почве. Эти крохи летят через вакуум, перенося холод в минус двести, радиацию и пустоту — и выживают. Недавно ученые из Университета Джонса Хопкинса доказали это на примере бактерий из чилийских пустынь. Эксперимент показал: такие организмы выдерживают удар, равный тридцатикратному давлению океанского дна. Это меняет взгляд на то, как жизнь могла перекочевать с одной планеты на другую.

"Эти бактерии показывают, насколько устойчива жизнь к экстремальным условиям космоса. Удар астероида — это не конец, а начало пути для микробов на обломках. Такие эксперименты подтверждают возможность переноса жизни между планетами Солнечной системы. Мы видим, как биохимия клетки адаптируется к давлению и вакууму. Это открытие подталкивает к новым миссиям на Марс и спутники." Эксперт в области астрономии Алексей Морозов

Бактерия из чилийских высот

Ученые выбрали Дейнококкус радиодурранс — обитателя высокогорных пустынь Чили. Эта бактерия привыкла к морозам, радиации и нехватке кислорода, напоминающим марсианские будни. Предыдущие тесты уже доказали ее стойкость к космическим напастям. Она ближе к гипотетическим формам жизни на других планетах, чем обычные земные микробы.

В отличие от типичных бактерий из мягких условий, эта держит удар. Раньше в похожих опытах выживала лишь миллионная доля популяции. Здесь же Дейнококкус показал себя настоящим выживальщиком. Аналогично микробы оживили лунный грунт, доказав потенциал внеземной почвы.

Исследователи Калиат Рамеш и Лили Чжао из Университета Джонса Хопкинса обратили на нее внимание именно из-за этой адаптации. Бактерия отражает суровость внеземных миров. Ее толстая клеточная стенка — ключ к успеху.

Моделируем космический удар

Команда зажала клетки между стальными пластинами, имитируя обломок породы. Пневматический пистолет разогнал снаряд до 480 километров в час. Удар создал давление до 3 гигапаскалей — в тридцать раз больше, чем на океанском дне. Так воспроизвели выброс при астероидном столкновении.

Метод простой, но жесткий: мембрана с бактериями в "сэндвиче" принимает весь накал. Скорость и сила бьют точно в цель. Невесомость меняет мозг космонавтов, а здесь — физика давления на микромасштабе.

Открытие вышло в PNAS Nexus. Эксперимент повторили несколько раз для точности. Давление наращивали поэтапно, от 1,4 до 3 гигапаскалей.

Выживаемость на высоте

При 1,4 гигапаскаля выжили почти все бактерии. Лили Чжао удивилась: пришлось проверять результаты повторно. Даже при 2,4 гигапаскаля уцелело 60 процентов — высокий показатель для такого катаклизма. Микробы пострадали минимально.

"Выживаемость была настолько высокой, что мне пришлось провести эксперимент несколько раз, чтобы убедиться, что я ничего не напутала", — отметила Чжао. Это бьет рекорды прошлых тестов. Космические лазеры поражают мощью, но бактерии выдерживают механику.

Бетюль Качар, астробиолог из Висконсинского университета, восхитилась: "Я не знаю ни одного исследования, в котором бы этих микробов буквально заставляли показать, на что они способны".

Гены под давлением

Сравнение генов до и после удара выявило активацию механизмов ремонта ДНК. Клеточные мембраны тоже усилились. Толстая стенка клетки амортизирует шок. Бактерия мастерски чинит себя после травм.

Это объясняет ее превосходство над обычными микробами. Биохимия на страже: ДНК восстанавливается сама. Земная история стирается эрозией, а гены микробов держат удар.

"Жизнь находит выход", — подытожила Качар. Давление активировало нужные гены мгновенно.

Жизнь как космическое семя

Результаты поддерживают идею перемещения жизни на обломках пород — с Марса на Землю, например. Жизнь на бомбардируемых планетах адаптируется к ударам. Чжао планирует тесты на устойчивость к сериям столкновений. Это перевернет поиск внеземной жизни.

"Если в Солнечной системе есть планета, на которой есть жизнь, — говорит Рамеш, — то часть этой жизни может распространиться по всей системе". Данные заставят пересмотреть обитаемость соседей. Ветры Венеры меняют климат, микробы — миры.

Луна раскрывает тайны. Аналогично, бактерии сеют жизнь дальше. Планета нагревается вдвое быстрее, но микробы рвутся в космос.

"Перемещение жизни на обломках — реальный сценарий для Солнечной системы. Бактерии вроде этой выдерживают физику ударов и вакуум. Это влияет на астрономию: Марс мог посеять Землю. Эксперименты открывают двери для астрофизики жизни. Будущие миссии подтвердят такие переносы." Эксперт в области астрономии Наталья Орлова

