Попробовал бег задом — и понял, что это лучший фитнес для ума и тела

Весенний сезон — отличное время, чтобы разнообразить тренировки. Если обычные пробежки уже не приносят прежнего удовольствия, можно попробовать бег задом наперёд - технику, которая завоёвывает популярность среди фитнес-энтузиастов по всему миру.

"При беге задом вы сжигаете на 30% энергии больше, чем при обычной пробежке", — отмечают спортивные тренеры.

Такой способ передвижения активирует новые группы мышц и позволяет ощутить совершенно иной уровень контроля над телом.

Чем полезен бег спиной вперёд

Бег "коленками назад" не просто необычный эксперимент, а эффективная тренировка, которую специалисты называют ретробегом (retro running). Он включает в работу мышцы, которые при обычном беге почти не задействуются.

Основные преимущества:

Укрепляет спину и ягодицы.

При движении назад активно включаются разгибатели спины, бёдер и ягодичные мышцы. Снижает нагрузку на суставы.

Колени и лодыжки получают меньший удар при приземлении — поэтому ретробег подходит людям с проблемами опорно-двигательного аппарата. Развивает координацию и баланс.

Постоянный контроль за направлением движения заставляет мозг работать активнее, улучшая пространственное восприятие. Сжигает больше калорий.

Из-за непривычной техники тело расходует на 30% больше энергии, что ускоряет обмен веществ.

Где и как безопасно бегать задом

"Конечно, нужно следить за безопасностью — выбирать для пробежек не слишком людные места", — напоминают эксперты по фитнесу.

Лучше всего начинать тренировки:

на спортивной площадке или беговой дорожке без препятствий;

на пляже , где мягкий песок создаёт дополнительную нагрузку и снижает риск травм;

в паре - один бежит, другой подстраховывает и предупреждает об опасностях.

Совет: первые тренировки проводите короткими интервалами — по 30-60 секунд, чередуя обычный и обратный бег.

Сравнение обычного и обратного бега

Параметр Обычный бег Бег задом наперёд Расход энергии Умеренный +30% больше Нагрузка на колени Высокая Минимальная Влияние на мышцы Передняя часть тела Спина, ягодицы, икры Координация Стандартная Повышенная Риск травм Средний Ниже при правильной технике

Советы шаг за шагом: как освоить бег задом

Начните с ходьбы. Пройдите несколько метров спиной вперёд, чтобы привыкнуть к движению. Держите осанку. Спина прямая, плечи расслаблены, взгляд — через плечо или боковое зрение. Двигайтесь короткими шагами. Это поможет избежать падений и сохранить равновесие. Разминайтесь перед каждой тренировкой. Особое внимание — голеностопу и коленям. Постепенно увеличивайте дистанцию. Через 2-3 недели можно довести продолжительность ретробега до 10-15 минут.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: начинать с длительных пробежек.

Последствие: повышенная усталость и риск потери равновесия.

Альтернатива: короткие интервалы по 30 секунд.

Ошибка: выбирать людные или неровные маршруты.

Последствие: вероятность столкновений и падений.

Альтернатива: беговые дорожки или пляж с ровным песком.

Ошибка: поворачивать корпус вместо ног.

Последствие: растяжения поясницы.

Альтернатива: держите спину прямо, вращайте бёдра, а не торс.

Плюсы и минусы ретробега

Плюсы Минусы Развивает выносливость и координацию Требует повышенного внимания Сжигает больше калорий Подходит не для всех уровней подготовки Снижает нагрузку на суставы Нужен контроль за безопасностью Укрепляет спину и пресс Не рекомендуется при головокружении

А что если совместить два формата?

Многие тренеры советуют чередовать обычный и обратный бег - это создаёт сбалансированную нагрузку на мышцы. Такой метод помогает улучшить осанку, ускорить метаболизм и сделать тренировки интереснее.

Мифы и правда

Миф: бег задом — это просто шутка.

Правда: ретробег используется в профессиональном спорте и физиотерапии для восстановления суставов.

Миф: при таком беге нельзя развить скорость.

Правда: опытные спортсмены разгоняются до 15 км/ч, сохраняя устойчивость.

Миф: бег спиной вреден для позвоночника.

Правда: при правильной осанке он, наоборот, укрепляет мышцы спины и улучшает кровообращение.

Интересные факты

В Японии и Китае ретробег давно включён в оздоровительные программы. В Италии ежегодно проходит марафон задом наперёд — участники преодолевают до 10 км. Учёные из Великобритании установили: 100 метров бега задом эквивалентны 150 метрам обычного.

Исторический контекст

Бег спиной впервые появился как элемент физиотерапии для восстановления после травм ног и коленей. Со временем он стал частью фитнес-культуры: теперь его используют не только спортсмены, но и любители здорового образа жизни. Этот способ тренировки доказывает, что иногда чтобы двигаться вперёд, нужно сделать шаг назад.