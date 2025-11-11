Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Утренняя пробежка на природе
Утренняя пробежка на природе
© https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 12:26

Попробовал бег задом — и понял, что это лучший фитнес для ума и тела

Весенний сезон — отличное время, чтобы разнообразить тренировки. Если обычные пробежки уже не приносят прежнего удовольствия, можно попробовать бег задом наперёд - технику, которая завоёвывает популярность среди фитнес-энтузиастов по всему миру.

"При беге задом вы сжигаете на 30% энергии больше, чем при обычной пробежке", — отмечают спортивные тренеры.

Такой способ передвижения активирует новые группы мышц и позволяет ощутить совершенно иной уровень контроля над телом.

Чем полезен бег спиной вперёд

Бег "коленками назад" не просто необычный эксперимент, а эффективная тренировка, которую специалисты называют ретробегом (retro running). Он включает в работу мышцы, которые при обычном беге почти не задействуются.

Основные преимущества:

  1. Укрепляет спину и ягодицы.
    При движении назад активно включаются разгибатели спины, бёдер и ягодичные мышцы.

  2. Снижает нагрузку на суставы.
    Колени и лодыжки получают меньший удар при приземлении — поэтому ретробег подходит людям с проблемами опорно-двигательного аппарата.

  3. Развивает координацию и баланс.
    Постоянный контроль за направлением движения заставляет мозг работать активнее, улучшая пространственное восприятие.

  4. Сжигает больше калорий.
    Из-за непривычной техники тело расходует на 30% больше энергии, что ускоряет обмен веществ.

Где и как безопасно бегать задом

"Конечно, нужно следить за безопасностью — выбирать для пробежек не слишком людные места", — напоминают эксперты по фитнесу.

Лучше всего начинать тренировки:

  • на спортивной площадке или беговой дорожке без препятствий;

  • на пляже, где мягкий песок создаёт дополнительную нагрузку и снижает риск травм;

  • в паре - один бежит, другой подстраховывает и предупреждает об опасностях.

Совет: первые тренировки проводите короткими интервалами — по 30-60 секунд, чередуя обычный и обратный бег.

Сравнение обычного и обратного бега

Параметр Обычный бег Бег задом наперёд
Расход энергии Умеренный +30% больше
Нагрузка на колени Высокая Минимальная
Влияние на мышцы Передняя часть тела Спина, ягодицы, икры
Координация Стандартная Повышенная
Риск травм Средний Ниже при правильной технике

Советы шаг за шагом: как освоить бег задом

  1. Начните с ходьбы. Пройдите несколько метров спиной вперёд, чтобы привыкнуть к движению.

  2. Держите осанку. Спина прямая, плечи расслаблены, взгляд — через плечо или боковое зрение.

  3. Двигайтесь короткими шагами. Это поможет избежать падений и сохранить равновесие.

  4. Разминайтесь перед каждой тренировкой. Особое внимание — голеностопу и коленям.

  5. Постепенно увеличивайте дистанцию. Через 2-3 недели можно довести продолжительность ретробега до 10-15 минут.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать с длительных пробежек.
    Последствие: повышенная усталость и риск потери равновесия.
    Альтернатива: короткие интервалы по 30 секунд.

  • Ошибка: выбирать людные или неровные маршруты.
    Последствие: вероятность столкновений и падений.
    Альтернатива: беговые дорожки или пляж с ровным песком.

  • Ошибка: поворачивать корпус вместо ног.
    Последствие: растяжения поясницы.
    Альтернатива: держите спину прямо, вращайте бёдра, а не торс.

Плюсы и минусы ретробега

Плюсы Минусы
Развивает выносливость и координацию Требует повышенного внимания
Сжигает больше калорий Подходит не для всех уровней подготовки
Снижает нагрузку на суставы Нужен контроль за безопасностью
Укрепляет спину и пресс Не рекомендуется при головокружении

А что если совместить два формата?

Многие тренеры советуют чередовать обычный и обратный бег - это создаёт сбалансированную нагрузку на мышцы. Такой метод помогает улучшить осанку, ускорить метаболизм и сделать тренировки интереснее.

Мифы и правда

Миф: бег задом — это просто шутка.
Правда: ретробег используется в профессиональном спорте и физиотерапии для восстановления суставов.

Миф: при таком беге нельзя развить скорость.
Правда: опытные спортсмены разгоняются до 15 км/ч, сохраняя устойчивость.

Миф: бег спиной вреден для позвоночника.
Правда: при правильной осанке он, наоборот, укрепляет мышцы спины и улучшает кровообращение.

Интересные факты

  1. В Японии и Китае ретробег давно включён в оздоровительные программы.

  2. В Италии ежегодно проходит марафон задом наперёд — участники преодолевают до 10 км.

  3. Учёные из Великобритании установили: 100 метров бега задом эквивалентны 150 метрам обычного.

Исторический контекст

Бег спиной впервые появился как элемент физиотерапии для восстановления после травм ног и коленей. Со временем он стал частью фитнес-культуры: теперь его используют не только спортсмены, но и любители здорового образа жизни. Этот способ тренировки доказывает, что иногда чтобы двигаться вперёд, нужно сделать шаг назад.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Энергия без кофе и восстановление без сна: что на самом деле делает BCAA с телом сегодня в 4:40

BCAA помогают сохранить мышцы, ускорить восстановление и повысить выносливость. Разбираемся, как работает добавка и кому она действительно нужна.

Читать полностью » Начала тренироваться по этой схеме — и впервые дошла до финиша: секрет подготовки сегодня в 4:10

Мечтаете встретить лето в отличной форме? Узнайте, как правильно подготовиться к триатлону и сохранить мотивацию на всём пути к старту.

Читать полностью » Один приём с роликом — и мышцы отпустило: теперь делаю каждый вечер перед сном сегодня в 3:41

Миофасциальный релиз помогает вернуть телу лёгкость и гибкость, снять напряжение и восстановить баланс движений — без дорогостоящего массажа.

Читать полностью » Достала пластиковые стаканчики — превратила дом в игровую площадку сегодня в 3:10

Как пережить снежный день с детьми и не сойти с ума: простые игры, которые превращают скучное заточение дома в праздник.

Читать полностью » Качаю ноги без тренажёров — вот что случилось через 9 недель: результат удивил даже меня сегодня в 2:15

Можно ли нарастить мышцы без спортзала? Учёные сравнили эффективность свободных весов и тренажёров — результаты оказались неожиданными.

Читать полностью » Прыгаю через полотенце — ноги и ягодицы как после зала: жаль, раньше не знала сегодня в 2:10

Вдохновитесь зимним настроением и попробуйте простое, но эффективное упражнение, которое поможет укрепить ноги и ягодицы, будто после катания по альпийским склонам.

Читать полностью » Делала всего 10 берпи в день — и тело будто заново переродилось: вот что изменилось через неделю сегодня в 1:16

Одно упражнение, которое задействует всё тело, ускоряет метаболизм и улучшает выносливость. Но готовы ли вы выдержать 10 минут берпи?

Читать полностью » Ставлю перед собой одно фото — и тренировки пролетают незаметно сегодня в 1:10

Когда за окном снег и ветер, а пробежку отменять нельзя, спасает только беговая дорожка. Как не сойти с ума на 10-м миле и превратить тренировки в удовольствие — читайте ниже.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Держим растения живыми зимой: проверенные методы, которые работают каждый раз
Садоводство
Весной гортензия зацвела пышно, потому что осенью сделала всего один правильный шаг: теперь так делаю всегда
Красота и здоровье
Оказалось, что одна мелочь в душе может вызвать воспаление — я об этом даже не догадывалась
Культура и шоу-бизнес
Дэвид Салэй получил Букеровскую премию 2025 года за роман "Плоть"
Красота и здоровье
Репродуктолог Охоботов предупредил о вреде подогрева сидений при планировании беременности
Еда
Просеиваю муку с разрыхлителем — структура плотная, но мягкая: рецепт по ГОСТу работает как часы
Садоводство
Укрыла молодые деревья по правилам — весной не осталось ни одного живого: поняла, где ошиблась
Дом
Налет на посуде после посудомойки: 5 основных причин и советы по устранению
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet