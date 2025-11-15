Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
поза Baby Cobra в йоге
поза Baby Cobra в йоге
© flickr. com by Famartin is licensed under CC-BY-SA-4.0
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 3:10

Спасла спину без тренажёра — просто повторяю это упражнение перед сном

Сильные мышцы спины уменьшают риск травм при сидячей работе — физиотерапевты

Сильная и гибкая спина — основа здорового тела. Она помогает держать осанку, защищает позвоночник от перегрузок и снижает риск хронических болей. Даже простые ежедневные упражнения способны укрепить мышцы спины, если выполнять их регулярно и с вниманием к технике. Сегодняшнее движение дня направлено именно на это: сделать спину сильной, устойчивой и защищённой от усталости.

Почему важно тренировать спину

Сидячий образ жизни, работа за компьютером и малоподвижные привычки приводят к ослаблению мышц спины. Итог — сутулость, боли в пояснице и ощущение постоянного напряжения. Сильные мышцы, напротив, стабилизируют позвоночник, поддерживают правильное положение корпуса и делают любые движения — от наклонов до пробежки — безопаснее.

"Сильная спина — это защита для всего тела", — отметила фитнес-тренер Эрин Курдила.

Чтобы избежать болей и вернуть лёгкость движениям, включите в свой день простые упражнения для укрепления спины. Одно из самых эффективных и доступных — "Маленький подъём".

Упражнение "Маленький подъём"

Что понадобится

  • Удобная поверхность — коврик или ровный пол.

  • Немного свободного пространства.

Какие зоны работают

  • Нижняя часть спины

  • Ягодицы

  • Задняя поверхность бедра

Как выполнять

  1. Лягте на живот, вытянув ноги и направив носки вперёд.

  2. Сложите руки перед собой и положите подбородок на кисти.

  3. Напрягите ягодицы и медленно поднимите правую ногу на несколько сантиметров от пола, не отрывая бёдер.

  4. Удерживайте ногу в верхней точке 5 секунд, затем плавно опустите.

  5. Повторите то же движение левой ногой.

  6. Выполняйте по 10-12 повторов на каждую ногу, 2-3 подхода.

Это упражнение безопасно даже для начинающих и не требует дополнительного оборудования. Главное — не спешить и чувствовать мышцы в работе.

Советы шаг за шагом

  • Перед тренировкой сделайте лёгкую разминку — вращения тазом и плечами, мягкие наклоны.

  • Следите за дыханием: поднимая ногу, делайте вдох, опуская — выдох.

  • После подхода выполните растяжку: лёжа на спине, подтяните колени к груди и удерживайте 20 секунд.

Такая практика укрепляет мышцы и помогает расслабить поясницу после долгого сидения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком высоко поднимать ногу.
    Последствие: чрезмерное давление на поясницу и риск травмы.
    Альтернатива: поднимайте ногу на 10-15 см, концентрируясь на работе ягодиц.

  • Ошибка: резкие движения.
    Последствие: микротравмы связок.
    Альтернатива: выполняйте подъёмы плавно, с контролем.

  • Ошибка: игнорирование растяжки.
    Последствие: мышечные спазмы после тренировки.
    Альтернатива: уделите 2-3 минуты растяжке поясницы и бёдер.

А что если нет времени на тренировку

Если весь день расписан, просто выполняйте по 5 подъёмов на каждую ногу утром и вечером. Это займёт меньше минуты, но уже через неделю мышцы станут крепче. Для дополнительного эффекта можно добавить короткую прогулку — она активирует кровообращение и усилит результат.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • не требует инвентаря;

  • улучшает осанку;

  • снижает риск болей в спине;

  • подходит для всех уровней подготовки.

Минусы:

  • не подходит при острой боли или травмах позвоночника;

  • требует регулярности, чтобы увидеть результат.

FAQ

Как выбрать коврик для занятий?
Подойдёт любой плотный спортивный коврик толщиной 6-10 мм. Он обеспечит комфорт и не даст спине скользить.

Сколько стоит базовый инвентарь?
Хороший коврик стоит от 1000 до 3000 рублей, эспандер или ролик для массажа — от 500 рублей.

Что лучше — тренировка дома или в зале?
Для поддержания тонуса достаточно домашних упражнений. Но в зале можно подключить тренажёры для комплексной нагрузки.

Мифы и правда

  • Миф: упражнения на спину опасны для позвоночника.
    Правда: при правильной технике они укрепляют мышцы и предотвращают травмы.
  • Миф: чтобы укрепить спину, нужно тяжело тренироваться.
    Правда: достаточно простых движений с собственным весом.
  • Миф: боль после занятий — признак эффективности.
    Правда: лёгкая усталость нормальна, но боль говорит о неправильной технике.

Интересные факты

  1. Мышцы спины составляют около 35% общей массы тела.

  2. Даже 5 минут в день упражнений снижают риск хронических болей на 40%.

  3. Йога-позы, такие как "Кобра" и "Лодка", работают по тому же принципу, что и "Маленький подъём".

Исторический контекст

Тренировки для укрепления спины появились ещё в середине XX века, когда физиотерапевты начали разрабатывать программы восстановления после травм. Со временем эти методики стали частью общефизических тренировок. Сегодня упражнения для поясницы применяются не только в спорте, но и в офисных фитнес-программах, чтобы предотвратить сидячие болезни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты подтвердили, что йога помогает снизить болевой синдром при сколиозе вчера в 22:26
Йога выправила позвоночник — использовала 10 поз, снял боль и появилась осанка

Откройте для себя йогу как метод для лечения и улучшения состояния при сколиозе — простые и эффективные асаны, которые помогут выровнять осанку и уменьшить боль.

Читать полностью » Баттерфляй: как освоить технику плавания и улучшить выносливость — тренер Акиньшин вчера в 22:26
Как я перестал ошибаться в баттерфляе и стал быстрее — шаги к идеальному стилю

Баттерфляй — один из самых сложных и энергозатратных стилей плавания. Узнайте, как правильно осваивать его технику и достичь высоких результатов.

Читать полностью » Эксперты рассказали о пользе базовых поз Animal Flow для укрепления мышц — DDX Fitness вчера в 21:16
Улучшила баланс и координацию с Animal Flow — тренировка, доступная каждому

Откройте для себя Animal Flow — тренировку, которая вернёт вам природную свободу движений и поможет улучшить подвижность и баланс.

Читать полностью » Эксперты рассказали, когда правильно использовать миофасциальный релиз — Институт фитнеса вчера в 20:22
Использую МФР неправильно — и вот что случилось с моими мышцами: как этого избежать

Узнайте, как правильно использовать МФР-валик, чтобы избежать ошибок и получить максимальную пользу для вашего тела.

Читать полностью » Простая растяжка с полотенцем выправила плечевой пояс — хореограф Пушкарева вчера в 19:10
Ложусь на валик каждый вечер — осанка выпрямилась сама, даже не заметила как

Простые упражнения с ремнём, валиком и без оборудования помогут укрепить спину и сформировать привычку держать осанку без боли и напряжения.

Читать полностью » Чилийский сибас стал главным блюдом светских ужинов — Philippe Chow вчера в 18:10
Попробовала рецепт из ресторана звёзд — теперь готовлю только так

Роскошный ужин, который любят звёзды, теперь можно приготовить дома — нежное филе чилийского сибаса от Philippe Chow с восточным акцентом и лёгким вкусом.

Читать полностью » Гольфистки выбрали безшиповые кроссовки для тренировок — исследователи рынка вчера в 17:10
Купила гольф-кроссовки и удивилась — в городе удобнее, чем в обычных

Новое увлечение гольфом требует не только точных ударов, но и стильной экипировки. Разбираемся, какие женские кроссовки для гольфа сочетают комфорт, красоту и практичность.

Читать полностью » Упражнение Tri to the Sky повышает тонус рук и осанку — тренер Мариса Чирианни вчера в 16:10
Нашла одно упражнение — платье без рукавов теперь сидит идеально

Узнай, как простое упражнение "Tri to the Sky" поможет сделать руки сильными и подтянутыми, будто у самой Мишель Обамы — без тренажёров и спортзала.

Читать полностью »

Новости
Наука
Мозг спящего очищается от токсинов — доцент кафедры нейронауки Льюис
Авто и мото
Обычная вода ускоряет износ щёток стеклоочистителей — автомеханик
Садоводство
Спирея украшает сад пышным цветением и отличается неприхотливостью — Наталья Григорьева
Туризм
Красное море отличается высокой прозрачностью и температурой воды, что идеально для дайвинга
Питомцы
Кастрированные коты набирают вес из-за гормональных изменений — ветеринар Триндаде
Дом
Столовый уксус помогает избавиться от накипи в стиральной машине
Авто и мото
Разрушенные соты катализатора могут привести к попаданию керамики в цилиндры — автомастер
Красота и здоровье
Врач Агапкин: привыкание к кофеину снижает эффект от кофе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet