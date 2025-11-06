Оскароносный Кристофер Уокен в роли директора, который не может похоронить никого: новый фильм о людях, которые решили жить вечно

Канадский Торонто стал местом завершения съемок новой комедии "Back in Black", где главные роли исполнили обладатель премии "Оскар" Кристофер Уокен и известная по фильмам "Монстр" и "Заговоренная" Элла Баллентайн. В проект также вошла лауреатка "Эмми" Джейн Кертин, а за режиссуру отвечал Рон Мерфи, который вместе с Ником Тороквеем написал сценарий.

Действие разворачивается в тихом американском городке, где жители упорно ищут путь к бессмертию. Они сидят на соковых диетах, медитируют и активно практикуют биохакинг. Но жизнь персонажей усложняется, когда директор местного похоронного бюро Клайд, которого сыграл Уокен, сталкивается с неожиданной проблемой: люди перестали умирать, и бизнес терпит крах. Пока Клайд пытается найти выход из ситуации, его тихая и наблюдательная внучка Сэм решает действовать самостоятельно.

"Этот фильм — приглашение нам посмеяться над худшим в себе, одновременно отмечая нашу человечность. Зрители будут смеяться, ерзать и, возможно, даже увидят частичку себя в этих персонажах — и в этом вся прелесть", — поделился Мерфи.

Продюсерами комедии стали Уильям Вудс, Мэдди Фалле, Лиз Левайн и сам Рон Мерфи. Исполнительные продюсеры — Тейлор Томсон, Питер Томсон и Крис Хенчи. По словам Хьюго Грумбара из Embankment Films, сценарий Мерфи и Тороквея отличается остроумием и свежим взглядом на современную жизнь.

"Сценарий Рона и Ника невероятно смешной и остроумный в своем взгляде на современную жизнь. Кристофер Уокен воплощает все это в жизнь своим неподражаемым остроумием и убедительностью — такую роль мог сыграть только он", — добавил Грумбар.

Актер Известные работы Роль в "Back in Black" Особенности персонажа Кристофер Уокен "Сеть", "Призрак" Клайд, директор похоронного бюро Строгий, но комичный Элла Баллентайн "Монстр", "Заговоренная" Сэм, внучка Клайда Спокойная, решительная Джейн Кертин "Эмми"-проект Жительница городка Энергичная, харизматичная

…жители городка действительно перестанут умирать? Комедия превращается в исследование человеческой природы, где смех соседствует с философскими вопросами о жизни и смерти.

Как выбрать, стоит ли смотреть "Back in Black"?

Ориентируйтесь на вкусы в комедии и интерес к необычным сюжетам с элементами биохакинга и абсурда.

Сколько времени длится фильм?

Стандартная продолжительность комедий подобного плана — около 90-110 минут.

Что лучше — ждать релиза в кинотеатре или на стриминге?

Для полного погружения — кинотеатр, для удобства дома — стриминг через официальные платформы.

Миф: фильм только о биохакинге → Правда: сюжет сосредоточен на человеческих отношениях и комедийных ситуациях.

Миф: Кристофер Уокен играет исключительно драматические роли → Правда: здесь он демонстрирует комедийное мастерство.

Миф: сюжет будет мрачным → Правда: фильм выдержан в лёгком, юмористическом ключе.

