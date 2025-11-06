Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
© commons.wikimedia.org by By Tabercil is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 5:24

Оскароносный Кристофер Уокен в роли директора, который не может похоронить никого: новый фильм о людях, которые решили жить вечно

Кристофер Уокен и Элла Баллентайн снялись в комедии "Back in Black" — Deadline

Канадский Торонто стал местом завершения съемок новой комедии "Back in Black", где главные роли исполнили обладатель премии "Оскар" Кристофер Уокен и известная по фильмам "Монстр" и "Заговоренная" Элла Баллентайн. В проект также вошла лауреатка "Эмми" Джейн Кертин, а за режиссуру отвечал Рон Мерфи, который вместе с Ником Тороквеем написал сценарий.

Сюжетная канва

Действие разворачивается в тихом американском городке, где жители упорно ищут путь к бессмертию. Они сидят на соковых диетах, медитируют и активно практикуют биохакинг. Но жизнь персонажей усложняется, когда директор местного похоронного бюро Клайд, которого сыграл Уокен, сталкивается с неожиданной проблемой: люди перестали умирать, и бизнес терпит крах. Пока Клайд пытается найти выход из ситуации, его тихая и наблюдательная внучка Сэм решает действовать самостоятельно.

"Этот фильм — приглашение нам посмеяться над худшим в себе, одновременно отмечая нашу человечность. Зрители будут смеяться, ерзать и, возможно, даже увидят частичку себя в этих персонажах — и в этом вся прелесть", — поделился Мерфи.

Состав творческой команды

Продюсерами комедии стали Уильям Вудс, Мэдди Фалле, Лиз Левайн и сам Рон Мерфи. Исполнительные продюсеры — Тейлор Томсон, Питер Томсон и Крис Хенчи. По словам Хьюго Грумбара из Embankment Films, сценарий Мерфи и Тороквея отличается остроумием и свежим взглядом на современную жизнь.

"Сценарий Рона и Ника невероятно смешной и остроумный в своем взгляде на современную жизнь. Кристофер Уокен воплощает все это в жизнь своим неподражаемым остроумием и убедительностью — такую роль мог сыграть только он", — добавил Грумбар.

Сравнение актёров фильма

Актер Известные работы Роль в "Back in Black" Особенности персонажа
Кристофер Уокен "Сеть", "Призрак" Клайд, директор похоронного бюро Строгий, но комичный
Элла Баллентайн "Монстр", "Заговоренная" Сэм, внучка Клайда Спокойная, решительная
Джейн Кертин "Эмми"-проект Жительница городка Энергичная, харизматичная

Советы шаг за шагом

  1. Смотрите трейлеры фильма, чтобы понять юмор и стиль комедии.

  2. Следите за новостями о премьерных датах в вашем регионе.

  3. Обратите внимание на актерский состав: Уокен и Баллентайн привносят особый шарм, который усиливает комедийный эффект.

А что если…

…жители городка действительно перестанут умирать? Комедия превращается в исследование человеческой природы, где смех соседствует с философскими вопросами о жизни и смерти.

FAQ

Как выбрать, стоит ли смотреть "Back in Black"?
Ориентируйтесь на вкусы в комедии и интерес к необычным сюжетам с элементами биохакинга и абсурда.

Сколько времени длится фильм?
Стандартная продолжительность комедий подобного плана — около 90-110 минут.

Что лучше — ждать релиза в кинотеатре или на стриминге?
Для полного погружения — кинотеатр, для удобства дома — стриминг через официальные платформы.

Мифы и правда

  • Миф: фильм только о биохакинге → Правда: сюжет сосредоточен на человеческих отношениях и комедийных ситуациях.

  • Миф: Кристофер Уокен играет исключительно драматические роли → Правда: здесь он демонстрирует комедийное мастерство.

  • Миф: сюжет будет мрачным → Правда: фильм выдержан в лёгком, юмористическом ключе.

Сон и психология

Съемки и промо-фильмы показывают, что смех положительно влияет на психику, снижает стресс и улучшает общее эмоциональное состояние, что делает "Back in Black" не только развлекательной, но и полезной комедией.

Исторический контекст

  • Комедия в США традиционно использует юмор для обсуждения философских тем.

  • Биохакинг и соковые диеты приобрели популярность в XXI веке как тренды wellness-индустрии.

  • Сюжет отражает современный интерес общества к контролю над телом и здоровьем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Variety: Netflix продлил сериал вчера в 21:16
История без купюр и стыда: Netflix возвращает самый откровенный сериал года

Netflix продлил романтический сериал "Никто этого не хочет" с Кристен Белл и Адамом Броди. Герои снова столкнутся с выбором между любовью и верой.

Читать полностью » Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун спродюсируют фильм о мисс Пигги из вчера в 20:59
Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун решают судьбу мисс Пигги — готовится фильм-сенсация

Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун объединяются, чтобы вернуть на экраны самую гламурную свинку в истории телевидения — мисс Пигги из "Маппет-шоу".

Читать полностью » TikTok проведет первую церемонию TikTok Awards 18 декабря в США вчера в 19:59
Битва за миллионы экранов: TikTok готовит церемонию, которая изменит интернет

TikTok впервые вручит собственные награды за лучшие видео и тренды года. Пользователи выберут победителей, а церемонию покажут по всему миру.

Читать полностью » Звезда вчера в 18:47
Когда супергерои становятся реальностью: звезда "Людей Икс" приедет туда, где её меньше всего ожидали увидеть

Звезда "Людей Икс" Фамке Янссен приедет в Москву на Comic Con Игромир. Актриса встретится с фанатами, поделится историями со съёмок и расскажет о роли, изменившей её карьеру.

Читать полностью » Актриса Кристен Стюарт обвинила Голливуд в игнорировании фильмов, снятых женщинами вчера в 17:43
Когда честность пугает сильнее хоррора: Кристен Стюарт сорвала маску с идеального мира кино

Кристен Стюарт призналась, что после выхода своей первой режиссёрской работы столкнулась с невидимым сопротивлением индустрии — и назвала это "насилием замалчивания".

Читать полностью » Шер заявила, что возраст не влияет на её отношения с Александром Эдвардсом вчера в 16:48
Ей — 79, ему — 39: как Шер со своим избранником смеются над стереотипами

79-летняя Шер поделилась, как сохраняет любовь и лёгкость в отношениях с мужчиной, который младше её на четыре десятилетия.

Читать полностью » Энтони Хопкинс в мемуарах признал многолетние измены супруге Дженнифер Линтон вчера в 15:12
Цена гениальности оказалась выше, чем думали фанаты: мемуары Хопкинса раскрыли его самую тяжёлую ошибку

Автобиография Энтони Хопкинса раскрывает малоизвестные подробности о его браке с Дженнифер Линтон и показывает, какой ценой порой даётся попытка сохранить отношения.

Читать полностью » Variety: глава Marvel Studios Кевин Файги пожертвовал миллионы долларов на создание факультета кино в Университете Южной Калифорнии вчера в 14:59
Голливуд возвращает долги: зачем глава Marvel отдал миллионы долларов на будущее кино

Глава Marvel Studios Кевин Файги направил многомиллионное пожертвование своей альма-матер, чтобы открыть факультет, который будет готовить новое поколение режиссёров, продюсеров и сценаристов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Домашние упражнения с резинкой и гантелями помогают укрепить мышцы без спортзала — фитнес-эксперты
Садоводство
Плодовые деревья благодарно откликаются на мягкую летнюю обрезку побегов — Марина Петрова
Еда
Селёдка с горчицей хранится в холодильнике до четырёх дней благодаря маринаду из масла
Авто и мото
Toyota 2TR-FE признан самым надёжным двигателем по версии TopSpeed
Авто и мото
Отказ от медицинского освидетельствования приведёт к лишению прав и штрафу 45 тысяч рублей
Дом
Удаляем ржавые пятна с крана: эффективное бюджетное средство с лимоном и зубным порошком
Питомцы
Прогулка необходима собакам для физического и психического здоровья
Спорт и фитнес
Кардионагрузки и гантели помогают терять до 1 кг в неделю — рекомендации тренера Equinox
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet