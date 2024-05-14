С 2025 года в системе высшего образования России будет отменено понятие "бакалавр", вместо него введут высшее и высшее специализированное образование. Об этом сообщил Валерий Фальков, кандидат на пост главы министерства науки и высшего образования РФ.

Программы обучения будут увеличены до 5-5,5 лет, что позволит предоставить выпускникам больше возможностей. В новой системе магистратура сохранится, но претерпит изменения, и доступ к ней получат все выпускники высшего образования, а не только бакалавры.

Фальков подчеркнул, что для некоторых специальностей, включая инженеров, врачей и педагогов, четырехлетнего обучения будет недостаточно, сообщает Москва24.

Фото: commons.wikimedia.org/Aleksandr Bakharev (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)