С 2025 года в системе высшего образования России будет отменено понятие "бакалавр", вместо него введут высшее и высшее специализированное образование. Об этом сообщил Валерий Фальков, кандидат на пост главы министерства науки и высшего образования РФ.
Программы обучения будут увеличены до 5-5,5 лет, что позволит предоставить выпускникам больше возможностей. В новой системе магистратура сохранится, но претерпит изменения, и доступ к ней получат все выпускники высшего образования, а не только бакалавры.
Фальков подчеркнул, что для некоторых специальностей, включая инженеров, врачей и педагогов, четырехлетнего обучения будет недостаточно, сообщает Москва24.
Фото: commons.wikimedia.org/Aleksandr Bakharev (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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