Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Иоганн Себастьян Бах
Иоганн Себастьян Бах
© commons.wikimedia.org by Jibi44 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 15:59

Утерянные чаконы Баха всплыли, как послание из прошлого: находка, изменившая музыкальную историю

В Лейпциге впервые исполнены две утраченные чаконы Баха — данные Баховского архива

В Лейпциге произошло событие, которого поклонники классической музыки ждали не одно десятилетие: в церкви Святого Фомы дали первое за три столетия публичное исполнение двух произведений Иоганна Себастьяна Баха, долгое время считавшихся утраченными. Эти одночастные композиции — Чакона ре минор и Чакона соль минор — Бах написал, когда был почти юношей, но слушатели узнали их лишь сейчас.

Как нашли забытые произведения

История обнаружения этих работ напоминает тщательно выстроенный детектив. В 1992 году исследователь творчества Баха Петер Вольни наткнулся на рукописи, спрятанные среди фондов Королевской библиотеки Бельгии. Несколько лет он изучал стиль, сравнивал почерк и искал контекст появления этих музыкальных страниц. Авторство долго оставалось спорным: на листах не было подписи Баха, а манера письма отличалась от привычной.

Перелом наступил после того, как удалось выяснить личность переписчика — им оказался Саломон Гюнтер Йон, неизвестный ранее ученик Баха. Благодаря этому исследователи смогли включить обе чаконы в официально признанный каталог произведений композитора. С этого момента путь к первому исполнению был открыт.

Почему эти произведения важны

Эксперты отмечают, что в этих ранних сочинениях удивительно ясно проступают черты, которые позже станут "визитной карточкой" Баха. Вольни подчёркивал, что в них используется сложная композиционная техника: сочетание различных тематических слоёв, фугированные элементы, внезапные повороты гармонии. Для музыканта, которому на тот момент было около 18 лет, подобная зрелость кажется почти невероятной.

Исполнение в церкви Святого Фомы стало не просто историческим жестом, но и попыткой вернуть миру фрагмент музыкального наследия, который считался безвозвратно утерянным. В церемонии приняли участие министр по вопросам культуры Германии Вольфрам Ваймер и бургомистр Лейпцига Бурхард Юнг — событие транслировалось в прямом эфире, чтобы его могли увидеть слушатели по всему миру.

Как слушателю глубже прочувствовать эти произведения

  1. Найти качественную запись — особенно в исполнении органистов или ансамблей, работающих с барочной музыкой.

  2. Слушать в наушниках или через акустические колонки Hi-Fi, чтобы уловить многослойность звучания.

  3. Перед прослушиванием познакомиться с типичными формами барочной музыки (чаще всего — вариационная структура).

  4. Обратить внимание на развитие тем: в обеих чаконах они постепенно усложняются.

  5. Сравнить особенности интерпретаций разных исполнителей — барочные произведения всегда допускают свободу трактовки.

А что если…

Если бы рукописи не нашли в 1992 году, обе работы могли бы навсегда остаться в тени. Большая часть барочных произведений известна только благодаря переписчикам, поэтому любое обнаружение такого документа — редкость. Если в архивах других стран лежат аналогичные материалы, есть шанс, что мы ещё увидим новые ранние работы Баха и других композиторов той эпохи.

FAQ

Как лучше слушать барочную музыку дома?

Использовать качественные наушники или акустические колонки, избегать фонового шума и выбирать lossless-записи.

Сколько стоят современные издания нот Баха?

Цена варьируется: от недорогих учебных сборников до профессиональных критических изданий стоимостью в несколько тысяч рублей.

Что выбрать для знакомства с Бахом?

Для начала — Бранденбургские концерты, партиты для скрипки и органные хоралы. Чаконы стоит слушать уже после знакомства с его стилем.

Мифы и реальность

Миф: если произведение найдено поздно, оно наверняка второстепенное.

Правда: ранние работы помогают лучше понять развитие композитора, и их художественная ценность может быть очень высокой.

Миф: такие произведения написаны учеником или подражателем.

Правда: идентификация переписчика как ученика Баха как раз подтверждает авторство композитора.

Миф: старинная музыка звучит однообразно.

Правда: барочные произведения часто имеют сложную структуру и требуют внимательного прослушивания.

Сон и психология

Прослушивание барочной музыки, особенно структурно чётких форм вроде чаконы, помогает снизить уровень напряжения. Повторяющиеся гармонические циклы создают ощущение спокойствия и предсказуемости. Такие композиции иногда используют в вечерних плейлистах для расслабления, сочетая с мягким освещением или ароматерапией.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Певица Слава назвала отсутствие поддержки причиной расставания с Анатолием Данилицким сегодня в 2:53
Слава прожила 20 лет в иллюзии: правда о разрыве оказалась куда больнее измен

Певица Слава впервые откровенно рассказала, что происходило за кадром её двадцатилетних отношений и почему разрыв стал неизбежным шагом.

Читать полностью » Американскую версию сегодня в 1:59
Финчер берёт курс на триллер: что ждёт зрителей в американской версии культового сериала

Американская адаптация "Игры в кальмара" стартует съёмки в феврале 2026 года, обещая новый взгляд на культовую историю и неожиданные сюжетные решения.

Читать полностью » Популярность песен Надежды Кадышевой среди молодежи связана с душевной подачей и трудолюбием – солист вчера в 23:59
Песни, которые не стареют: раскрыт секрет вечной популярности Надежды Кадышевой

Надежда Кадышева продолжает завоевывать сердца молодых слушателей, сочетая душевность и качественные песни, делая свои концерты настоящими событиями.

Читать полностью » Ариана Гранде объявила о возможной длительной паузе в гастрольной деятельности — подкаст вчера в 22:57
Финальный аккорд громче музыки: Ариана Гранде готовит мир к тишине, которой никто не хотел

Ариана Гранде намекнула, что её нынешний тур может стать последним на долгие годы. Почему певица делает паузу и что может изменить её решение?

Читать полностью » В 37-м сезоне вчера в 21:52
Шутка длиной в десятилетия закончилась: "Симпсоны" лишились персонажа, который возвращался вопреки логике

В новом сезоне "Симпсонов" создатели сделали шаг, который зрители ждали давно, но всё равно оказались удивлены: в городе навсегда исчезла знакомая фигура.

Читать полностью » Мила Кунис снимается в кино раз в год из-за заботы о детях — интервью актрисы вчера в 19:51
Голливудская актриса раскрыла, как дети определяют её рабочий график — неожиданный приоритет Мили Кунис

Мила Кунис объяснила, почему снимается так редко, и поделилась впечатлениями о новой роли, раскрывая секрет баланса семьи и работы.

Читать полностью » Бойфренд Рене Зеллвегер Ант Энстид назвал её вчера в 18:26
Редкий жест восхищения: как Ант Энстид удивил поклонников Бриджит Джонс

Рене Зеллвегер и Ант Энстид делят редкие моменты публичности: телеведущий впервые рассказал, что привлекает его в актрисе и как они строят семейную жизнь.

Читать полностью » Дочь Эминема Алайна Скотт выполняет жим, тягу и йогу во время беременности вчера в 17:11
Дочь Эминема шокирует подписчиков: как будущая мама тренируется с животом и не сходит с ума

Дочь Эминема Алайна Скотт раскрыла, как ей удаётся сохранять активность во время беременности, продолжая тренироваться, хорошо питаться и чувствовать себя энергично.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
VersaClimber объединяет кардио и силовую тренировку — отметила Эми Диксон
Авто и мото
Спрос на автомобили LADA Granta и Vesta вырос на 48% в Челябинской области — Авито Авто
Авто и мото
АГР инвестирует 87,7 млрд рублей в локализацию производства в России
Туризм
Северо-восток Шри-Ланки сохранил храмы после десятилетий конфликта
Красота и здоровье
Диафрагмальное дыхание снижает напряжение и улучшает мужское здоровье
ДФО
Рост трафика у МРЭО вызвал проблемы с движением и парковкой
ЮФО
На Кубани согласовали новые требования к объектам вдоль трасс
Наука
Найденные кодексы имеют неоднородную структуру и свойства старинного свинца — Уэбб
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet