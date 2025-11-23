Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Детская смесь
Детская смесь
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 5:40

Можно ли брать пюре, смеси и молоко на борт? Полное руководство для родителей

Перевозка смесей, пюре и медицинского питания для детей может превышать 100 мл

Путешествия с детьми или с особыми медицинскими потребностями требуют особой подготовки. Вопрос провоза детского и лечебного питания в ручной клади волнует многих родителей и людей, которым необходима диета по состоянию здоровья. Правила здесь отличаются от стандартных норм провоза жидкостей, но остаются строгими и требуют внимания к деталям, чтобы избежать недопонимания на досмотре.

Основные правила провоза питания в ручной клади

Авиакомпании самостоятельно определяют условия перевозки питания для детей и пассажиров, которым требуется медицинский рацион. Для малышей до двух лет обычно разрешают брать каши, смеси, пюре, воду и молоко в объёмах, превышающих стандартные 100 мл. Это связано с тем, что ребёнку необходима еда в конкретное время, а замена на бортовое питание не всегда возможна. Бортпроводники часто могут подогреть питание, но лучше заранее узнать, есть ли такая услуга.
Лечебное питание также подпадает под исключения: его можно брать в тех объёмах, которые нужны для комфортного прохождения перелёта, но потребуется подтверждающее медицинское заключение.

Сравнение категорий питания и условий перевозки

Тип питания Можно брать больше 100 мл Требуются документы Комментарий
Детское питание до двух лет Да Нет Зависит от правил конкретной авиакомпании
Питание для детей старше двух лет Иногда Иногда Ограничения могут быть строже
Лечебное питание Да Да Необходимо подтверждение о необходимости
Обычные напитки и продукты Нет Нет Стандартное правило — 100 мл на единицу

Советы шаг за шагом

  1. Изучите правила авиакомпании заранее. У разных перевозчиков требования отличаются: где-то разрешён свободный объём детского питания, а где-то нормы такие же, как для обычных жидкостей. Например, у "Победы" для детского питания действуют те же ограничения — только ёмкости до 100 мл, поэтому лучше уточнить условия до покупки билета.
  2. Берите столько питания, сколько реально понадобится в пути. На досмотре проверяют не только объём, но и разумность количества. Если на коротком трёхчасовом рейсе вы несёте с собой десять баночек пюре, часть могут попросить сдать в багаж. Рассчитывайте запас на полёт, ожидание в аэропорту и пересадки, но избегайте излишков.
  3. Упаковывайте питание так, чтобы его легко было показать на досмотре. Пюре, смеси, каши, термопакеты с молоком и вода должны лежать в отдельном прозрачном пакете, чтобы их можно было сразу предъявить сотрудникам безопасности. Это ускоряет проверку и снижает вероятность вопросов.
  4. Подготовьте документы, если берёте лечебное питание. Для людей с диабетом, язвой желудка или иными заболеваниями важно иметь рацион, предусмотренный врачом. Поэтому на контроле могут попросить медицинское заключение. Если вы летите за границу, положите в документы заверенный перевод на английский язык.
  5. Уточните возможность подогрева питания на борту. Как правило, бортпроводники помогают с подогревом бутылочки или баночки, но не всегда есть подходящее оборудование. Заранее узнайте, есть ли на борту горячая вода и разрешён ли подогрев ваших контейнеров.

А что если питание отказываются пропускать?

Если сотрудники безопасности сомневаются в необходимости перевозки или считают объём чрезмерным, важно спокойно объяснить ситуацию. Документы и возможность подтвердить возраст ребёнка почти всегда помогают решить вопрос. В крайнем случае часть питания можно сдать в багаж, но важно помнить, что не все продукты хорошо переносят перепады температуры.

Плюсы и минусы провоза питания в ручной клади

Плюсы Минусы
Питание всегда под рукой и доступно в нужный момент Нужно соблюдать правила безопасности
Подходит для детей и людей с хроническими заболеваниями Разрешённый объём зависит от авиакомпании
Можно провезти больше 100 мл при наличии оснований Документы для лечебного питания нужно подготовить заранее
Уменьшается риск аллергий от бортового питания Занимает значительную часть ручной клади
Позволяет не зависеть от ассортимента аэропорта Контроль на досмотре может занять больше времени

FAQ

Можно ли провозить смеси и воду для них в больших бутылках?
Да, если ребёнку меньше двух лет. Воду можно взять в необходимом объёме, даже больше 100 мл, но её попросят показать на досмотре.

Можно ли брать пюре в стеклянных баночках?
Разрешено, если это детское или лечебное питание. Главное — герметичная упаковка и разумное количество.

Обязательно ли иметь справку для лечебного питания?
Да, особенно при международных рейсах. Она подтверждает необходимость провоза и ускоряет прохождение досмотра.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лисейкина описала уникальные аспекты жизни в Австралии — блог вчера в 21:26
Платишь за барбекю в Австралии? Вот что удивило меня в их культуре отдыха

Путеводитель по Австралии глазами российской блогерши: от барбекю до кенгуру — что поразило Елену Лисейкину в её путешествии по континенту.

Читать полностью » Как избежать укачивания у ребенка в самолете: советы педиатра Шургановой вчера в 20:26
Первый перелет с малышом: как я избежал всех проблем — мой опыт

Как подготовить малыша к первому полету на самолете? Советы от педиатра о безопасности и комфорте.

Читать полностью » Эксперты объяснили, как выбрать лучший курорт для пляжного отдыха вчера в 19:03
Найдите свой идеальный курорт: 5 секретов выбора тура, о которых никто не расскажет

Ищете идеальный тур? Узнайте, как выбрать путешествие, которое будет идеально соответствовать вашим предпочтениям и бюджету.

Читать полностью » В сезон оформление визы в аэропорту Катманду занимает больше часа вчера в 18:58
Виза в Непал кажется простой — пока не узнаёшь главный подводный камень, из-за которого люди стоят часами

Перед планированием поездки в Непал важно разобраться в визовых правилах. Узнайте, как быстро оформить визу и избежать очередей, следуя нашим советам.

Читать полностью » Коллекция бонсаев сада считается одной из лучших в Китае, сообщают ботаники вчера в 17:28
Думала, что Шанхай — только шум и стекло, но один парк полностью перевернул этот стереотип

Откройте для себя три скрытых места в Шанхае, где можно насладиться природой и архитектурой без толп. Ботанический сад, Expo Park и храм Лунхуа ждут вас.

Читать полностью » Запад Крита выделяется горами, ущельями и драматичными видами, отмечают путешественники вчера в 16:21
Пыталась охватить весь Крит за 4 дня — и быстро поняла, что так теряешь самое главное

Крит — удивительный остров с контрастом природной красоты и истории. Узнайте, как выбрать идеальный маршрут и насладиться атмосферой одной из его частей.

Читать полностью » Олимп служит национальным парком с высокогорными маршрутами, отмечают путешественники вчера в 15:15
Прилетел в Афины на пару дней — и понял, что Греция не отпустит меня так просто

Откройте для себя Грецию через 15 знаковых мест! От Акрополя до пляжа Наваджио - каждый уголок раскрывает уникальную ауру и непередаваемые эмоции.

Читать полностью » Пляжи Бодрума славятся прозрачной водой и удобным входом, отмечают туристы вчера в 14:05
Поехала в Бодрум осенью — и не ожидала, что море окажется теплее, чем в июле

Бодрум — идеальный осенний курорт с мягкой погодой и спокойными пляжами. Узнайте, что требуется для отличного отдыха, и когда лучше всего ехать!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Царапины увеличивают риск коррозии на кузове — автоэксперт Балашов
Дом
11 распространённых ошибок при уборке: химия, инструменты и привычки
Питомцы
Народные приметы связывают приход кошки с благополучием — этологи
Спорт и фитнес
Первый марафон изменил отношение к себе и телу — считает журналист Шейла Монахан
Красота и здоровье
Скроллинг за едой снижает чувствительность к сигналам насыщения — Иван Пахомов
Авто и мото
Китайские автомобильные магнитолы выходят из строя через пару лет из-за перегрева — инженер
Садоводство
Цитрусовая кожура улучшает почву и питание растений — агроном Мария Лебедева
Садоводство
Зимняя обрезка груши облегчает восстановление дерева, отмечает специалист Кэти Брейнс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet