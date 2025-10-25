Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ребенок ест морковь
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 9:24

Ошибка, которая делает детей аллергиками: прикорм нельзя откладывать надолго

Аллерголог Бондаренко: ранний прикорм снижает риск пищевой аллергии у детей

Страх родителей перед пищевой аллергией нередко приводит к обратному эффекту — вместо защиты малыша от риска, чрезмерные ограничения в питании мешают правильному развитию иммунной системы. Как объяснила врач-аллерголог Алена Бондаренко в беседе с "Радио 1", успех в формировании здорового пищевого поведения зависит от того, как и когда вводятся первые продукты прикорма. Оптимальный возраст — от четырёх до шести месяцев, а основные принципы — постепенность, наблюдение и разнообразие.

"Овощи являются идеальным стартом, потому что начинается формирование пищевого интереса и пищевых привычек. Если мы прививаем привычку есть овощи, то в дальнейшем ребёнок будет лучше к ним относиться", — пояснила врач.

Почему важно не откладывать прикорм

Ранее считалось, что для профилактики аллергии прикорм лучше откладывать. Однако современные исследования доказывают обратное: раннее, но постепенное знакомство ребёнка с различными продуктами помогает формировать толерантность, то есть способность организма спокойно воспринимать пищевые белки.

"С 4-6 до 10 месяцев можно вводить максимально разнообразное и большое количество новых продуктов для того, чтобы у ребёнка через рот формировалась так называемая толерантность, переносимость продуктов. Это снижает количество аллергических реакций на пищевые продукты в дальнейшем", — отметила Бондаренко.

Иммунная система малыша учится отличать безвредные вещества от потенциально опасных, а кишечник — правильно реагировать на пищевые раздражители. Если затянуть с введением прикорма, риск аллергий и непереносимостей только возрастает.

С чего начинать прикорм

Аллерголог подчёркивает, что первый опыт знакомства с едой должен быть максимально мягким и безопасным.

  1. Начало с овощей. Овощи предпочтительнее фруктов, так как формируют правильные вкусовые привычки и снижают вероятность отказа от несладкой пищи в будущем.

  2. Выбор нейтральных продуктов. Оптимальны кабачок, брокколи и цветная капуста — они редко вызывают аллергию.

  3. Тщательная термообработка. Первые блюда должны быть хорошо проварены и иметь пюреобразную консистенцию.

  4. Постепенность. Вводить новые продукты нужно по одному, наблюдая за реакцией ребёнка в течение 3-5 дней.

  5. После овощей — фрукты. Подойдут яблоко, груша, банан, затем можно переходить к злакам и мясу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком поздно начинать прикорм.
    Последствие: повышенный риск аллергии и трудности с принятием новой пищи.
    Альтернатива: вводить продукты с 4-6 месяцев по рекомендации педиатра.

  • Ошибка: полностью избегать "аллергенных" продуктов (яиц, рыбы, орехов).
    Последствие: отсутствие формирования толерантности, возможная непереносимость в будущем.
    Альтернатива: вводить потенциально аллергенные продукты малыми дозами после консультации врача.

  • Ошибка: начинать с фруктов или сладких пюре.
    Последствие: формирование предпочтения к сладкому вкусу и отказ от овощей.
    Альтернатива: старт с овощных пюре мягкого вкуса.

Как понять, что продукт подошёл

Родителям стоит наблюдать за состоянием ребёнка после введения новой пищи. Если нет высыпаний, покраснений, вздутия, колик и сыпи, продукт можно оставлять в рационе. При малейших признаках аллергии следует временно исключить новый ингредиент и обсудить ситуацию с педиатром.

А что если аллергия всё же проявилась?

По словам специалистов, не стоит паниковать и полностью исключать подозрительный продукт навсегда. В большинстве случаев аллергические реакции у грудных детей проходят с возрастом. Позднее еду можно вводить повторно под контролем врача.

Главное — не лечить ребёнка самостоятельно и не ограничивать рацион без необходимости. Недостаток белка, жиров и витаминов в раннем возрасте может негативно сказаться на росте и развитии.

Советы шаг за шагом

  1. Сохраняйте грудное вскармливание. Оно помогает мягче вводить новые продукты.

  2. Ведите дневник питания. Записывайте, что и когда пробовал ребёнок, и какие были реакции.

  3. Не смешивайте продукты на старте. Это затруднит определение причины возможной аллергии.

  4. Соблюдайте температурный режим пищи. Тёплое пюре легче усваивается.

  5. Создайте спокойную атмосферу. Не заставляйте ребёнка есть — формируйте интерес к еде.

Плюсы и минусы раннего прикорма

Плюсы Минусы
Снижение риска пищевой аллергии Требуется внимательное наблюдение
Формирование здоровых пищевых привычек Возможна временная непереносимость продуктов
Обогащение рациона витаминами и микроэлементами Нужно соблюдать санитарные нормы и чистоту
Развитие вкусового восприятия Ошибки родителей могут вызвать проблемы с ЖКТ

Мифы и правда

Миф: чем позже начнёшь прикорм, тем меньше вероятность аллергии.
Правда: раннее постепенное введение продуктов снижает риск аллергических реакций.

Миф: нельзя давать овощи раньше фруктов.
Правда: именно овощи — лучший старт для формирования здорового вкуса.

Миф: аллергия — приговор на всю жизнь.
Правда: у большинства детей переносимость восстанавливается с возрастом.

Исторический контекст

Ещё в середине XX века педиатры советовали начинать прикорм с 8-9 месяцев, чтобы "не спровоцировать аллергию". Однако исследования последних десятилетий показали, что такой подход устарел. В 2016 году ВОЗ и Европейская академия аллергологии и клинической иммунологии пересмотрели рекомендации, указав, что оптимальное окно толерантности — с 4 до 6 месяцев.

Именно в этот период кишечник ребёнка становится готов к восприятию новой пищи, а иммунная система учится распознавать безопасные вещества.

