Ошибка, которая делает детей аллергиками: прикорм нельзя откладывать надолго

Страх родителей перед пищевой аллергией нередко приводит к обратному эффекту — вместо защиты малыша от риска, чрезмерные ограничения в питании мешают правильному развитию иммунной системы. Как объяснила врач-аллерголог Алена Бондаренко в беседе с "Радио 1", успех в формировании здорового пищевого поведения зависит от того, как и когда вводятся первые продукты прикорма. Оптимальный возраст — от четырёх до шести месяцев, а основные принципы — постепенность, наблюдение и разнообразие.

"Овощи являются идеальным стартом, потому что начинается формирование пищевого интереса и пищевых привычек. Если мы прививаем привычку есть овощи, то в дальнейшем ребёнок будет лучше к ним относиться", — пояснила врач.

Почему важно не откладывать прикорм

Ранее считалось, что для профилактики аллергии прикорм лучше откладывать. Однако современные исследования доказывают обратное: раннее, но постепенное знакомство ребёнка с различными продуктами помогает формировать толерантность, то есть способность организма спокойно воспринимать пищевые белки.

"С 4-6 до 10 месяцев можно вводить максимально разнообразное и большое количество новых продуктов для того, чтобы у ребёнка через рот формировалась так называемая толерантность, переносимость продуктов. Это снижает количество аллергических реакций на пищевые продукты в дальнейшем", — отметила Бондаренко.

Иммунная система малыша учится отличать безвредные вещества от потенциально опасных, а кишечник — правильно реагировать на пищевые раздражители. Если затянуть с введением прикорма, риск аллергий и непереносимостей только возрастает.

С чего начинать прикорм

Аллерголог подчёркивает, что первый опыт знакомства с едой должен быть максимально мягким и безопасным.

Начало с овощей. Овощи предпочтительнее фруктов, так как формируют правильные вкусовые привычки и снижают вероятность отказа от несладкой пищи в будущем. Выбор нейтральных продуктов. Оптимальны кабачок, брокколи и цветная капуста — они редко вызывают аллергию. Тщательная термообработка. Первые блюда должны быть хорошо проварены и иметь пюреобразную консистенцию. Постепенность. Вводить новые продукты нужно по одному, наблюдая за реакцией ребёнка в течение 3-5 дней. После овощей — фрукты. Подойдут яблоко, груша, банан, затем можно переходить к злакам и мясу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком поздно начинать прикорм.

Последствие: повышенный риск аллергии и трудности с принятием новой пищи.

Альтернатива: вводить продукты с 4-6 месяцев по рекомендации педиатра.

Ошибка: полностью избегать "аллергенных" продуктов (яиц, рыбы, орехов).

Последствие: отсутствие формирования толерантности, возможная непереносимость в будущем.

Альтернатива: вводить потенциально аллергенные продукты малыми дозами после консультации врача.

Ошибка: начинать с фруктов или сладких пюре.

Последствие: формирование предпочтения к сладкому вкусу и отказ от овощей.

Альтернатива: старт с овощных пюре мягкого вкуса.

Как понять, что продукт подошёл

Родителям стоит наблюдать за состоянием ребёнка после введения новой пищи. Если нет высыпаний, покраснений, вздутия, колик и сыпи, продукт можно оставлять в рационе. При малейших признаках аллергии следует временно исключить новый ингредиент и обсудить ситуацию с педиатром.

А что если аллергия всё же проявилась?

По словам специалистов, не стоит паниковать и полностью исключать подозрительный продукт навсегда. В большинстве случаев аллергические реакции у грудных детей проходят с возрастом. Позднее еду можно вводить повторно под контролем врача.

Главное — не лечить ребёнка самостоятельно и не ограничивать рацион без необходимости. Недостаток белка, жиров и витаминов в раннем возрасте может негативно сказаться на росте и развитии.

Советы шаг за шагом

Сохраняйте грудное вскармливание. Оно помогает мягче вводить новые продукты. Ведите дневник питания. Записывайте, что и когда пробовал ребёнок, и какие были реакции. Не смешивайте продукты на старте. Это затруднит определение причины возможной аллергии. Соблюдайте температурный режим пищи. Тёплое пюре легче усваивается. Создайте спокойную атмосферу. Не заставляйте ребёнка есть — формируйте интерес к еде.

Плюсы и минусы раннего прикорма