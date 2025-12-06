Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com by cookie_studio is licensed under Public domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 11:39

Волосы малышей становятся крепкими, как у льва: вот какой шампунь решит все проблемы

Для здоровья волос малышей важно правильное питание — врач Сюракшина

Уход за волосами детей до трех лет должен быть максимально щадящим, отметила трихолог, кандидат медицинских наук и эксперт Роскачества Елена Сюракшина в интервью EcoSever. Специалист объяснила, какие средства для ухода за волосами выбрать для малышей.

Гипоаллергенные средства для ухода

По словам Сюракшиной, при выборе детских средств гигиены важно ориентироваться на пометку "гипоаллергенное". Это особенно важно, учитывая высокую распространенность дерматитов у детей.

"Шампунь должен быть гипоаллергенным. Если какой-то аллерген попадет в глазки, это может доставить неудобства ребенку", — подчеркнула врач.

Важно, чтобы уходовые процедуры были минимальными, поскольку для маленьких детей этого вполне достаточно.

Общее состояние здоровья и питание

Чтобы волосы малыша были здоровыми, необходимо следить за его общим состоянием здоровья, уровнем витаминов и питанием.

"Ребёнку должны поступать все витамины, микро- и макроэлементы. Необходимо больше фруктов и овощей, а также обязательное включение белковой пищи", — порекомендовала Сюракшина.

Когда обратиться к специалисту

Если состояние волос ребенка вызывает беспокойство, родителям следует показать малыша трихологу.

"В три года формируется тиреотропный гормон, волосяная фолликула, поэтому мы проверяем уровень гормонов, назначаем общий анализ крови и осмотр педиатра", — добавила врач.

Таким образом, для правильного ухода за волосами малышей важно выбирать щадящие гипоаллергенные средства и следить за общим состоянием здоровья ребенка. В случае проблем с волосами стоит проконсультироваться с трихологом.

