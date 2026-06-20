Запах бензина, ровный гул заправочного пистолета, очередь из машин на выезде — типичная картина, особенно по пятницам и в длинные праздники. Водители чаще стали обращать внимание не на вывеску, а на то, сколько времени уйдёт на заправку и насколько просто оплатить без лишних разговоров. В прошлом месяце знакомый водитель на трассе решил "быстро заехать" на автоматическую станцию и уехал без задержек — пока не понадобилась помощь и не включилась кнопка вызова. Такие мелочи и отличают форматы АЗС друг от друга: где-то важнее скорость, где-то — персонал, а где-то — сервис самообслуживания с поддержкой сотрудников. Про то, какие заправки сегодня выбирают чаще, рассказал Олег Кузьменков, руководитель сети АЗС "Газпромнефть".

"Топливо и бытовые сервисы на одной площадке водителям удобны ровно настолько, насколько понятны шаги оплаты и обслуживания. Если станция автоматическая, но есть понятная кнопка вызова и дистанционная поддержка, у водителя меньше причин нервничать и останавливаться "в поле”. В практике наибольшие задержки обычно появляются не из‑за заправки, а из‑за неясных действий при оплате или выборе топлива." автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Какие форматы АЗС любят водители

Олег Кузьменков связал популярность станций с тем, как водителю проще и быстрее решить задачу. По его словам, автомобилисты ценят удобство, скорость обслуживания и возможность выбирать формат взаимодействия. При этом цифровые технологии, по объяснению руководителя сети, не заменяют сотрудников, а делают обслуживание более предсказуемым — с понятными сценариями для клиента.

Разница между форматами, если смотреть по логике работы, заметна сразу: где-то водитель действует сам, где-то ему помогают на месте, а где-то совмещают самообслуживание и поддержку. И каждый вариант заточен под разные ситуации — от ночной поездки до короткой остановки "по пути".

Отдельный момент — что именно считают "комфортом”. Для одних это минимальное время у колонки, для других — возможность быстро решить вопрос с сотрудником, если что-то пошло не так. Именно поэтому в одних районах выигрывают автоматы, а в других сохраняют позиции классические станции с персоналом.

Автоматические станции: заправка без лишних шагов

Автоматические станции, как объяснил Олег Кузьменков, чаще выбирают те, кому важно быстро заправиться и продолжить путь. В таком формате водитель самостоятельно выбирает топливо и оплачивает его через терминал или мобильное приложение. На практике это работает как "быстро зашёл — быстро уехал”, без ожидания сотрудника у колонки.

При этом, по словам эксперта, даже на автоматических станциях клиент не остаётся один. Если нужна поддержка, можно связаться со специалистами удаленного диспетчерского центра через кнопку вызова. То есть автоматизация не отменяет контроль и помощь — она лишь переносит её на дистанционный уровень.

Такой сценарий особенно удобен на загруженных выездах из городов и на участках трассы, где очереди могут возникать даже из‑за мелких задержек. Смысл в том, что водитель не ждёт, пока к нему подойдёт сотрудник: оплату и выбор топлива он делает сам.

АЗС с персоналом: почему их всё равно держат в топе

Традиционные АЗС с персоналом остаются востребованными, и это заметно и в крупных городах, и на трассах, и в небольших населённых пунктах. Олег Кузьменков отметил, что такие станции помогают не только залить топливо, но и закрыть сопутствующие потребности. Водителю проще решить вопрос на месте, если есть уточнение по выбору или оформлению.

Помимо заправки, по словам эксперта, на этих станциях предлагают дополнительные услуги: покупку еды и напитков, автомойку, товары для автомобилистов, а также зарядную инфраструктуру для электромобилей. Получается, заезжают не только за бензином, а за "полным комплектом остановки” — когда время есть только на короткий перерыв.

Тем, кто любит, когда всё делает команда на месте, обычно и нравятся станции с обслуживанием. А тем, кто рассчитывает на самостоятельные шаги, чаще подходит автоматический формат. Поэтому спрос и держится разным.

Сервисные АЗС: самообслуживание плюс помощь

Самым перспективным форматом Олег Кузьменков назвал сервисные АЗС, где сочетается классическое обслуживание и самообслуживание. Логика простая: водителю дают скорость цифровых сценариев, но оставляют возможность получить помощь сотрудников при необходимости. В результате станция не превращается в "только для тех, кто всё умеет”, и остаётся удобной широкой аудитории.

Эксперт привёл цифры: свыше 70% операций на станциях, где доступны бесконтактные способы оплаты, проходят через цифровые каналы. При этом он подчеркнул, что автоматизация не снижает роль персонала — она разгружает рутинные процессы. Персоналу остаётся больше внимания клиентам и качеству обслуживания.

Если переводить на язык реальных остановок, это выглядит так: оплатить и выбрать услугу можно быстрее, а вопросы решаются, когда они возникают. В такие моменты ценится не только автоматика, но и чёткая работа "в моменте”.

"Когда водитель платит бесконтактно и делает выбор топлива через терминал или приложение, главное — чтобы сценарий был понятен и не требовал лишних шагов на месте. А если появляется нестандартная ситуация, дистанционная поддержка и сотрудник на площадке должны подключаться без долгих ожиданий. Тогда "самообслуживание” работает как плюс к удобству, а не как повод откладывать поездку." автоэксперт, автоинженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

FAQ

Вопрос? Какие АЗС водители чаще выбирают, когда важна скорость?

Ответ: По словам Олега Кузьменкова, автоматические станции — там водитель выбирает топливо и оплачивает через терминал или приложение.

Вопрос? На автоматических станциях есть помощь, или всё полностью без сотрудников?

Ответ: Эксперт указал, что можно нажать кнопку вызова и связаться со специалистами удаленного диспетчерского центра.

Вопрос? Что предлагают станции с персоналом, кроме заправки?

Ответ: Помимо топлива, по словам эксперта, там есть магазины с едой и напитками, автомойки, товары для автомобилистов и зарядная инфраструктура для электромобилей.

Вопрос? Почему сервисные АЗС считают перспективными?

Ответ: Потому что там совмещают самообслуживание и помощь сотрудников при необходимости; при бесконтактной оплате свыше 70% операций проходят через цифровые каналы.

Проверено экспертом: автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

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