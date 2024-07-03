На Украине, по мнению американской журналистки Ким Иверсен, националистический отряд "Азов"* фактически осуществил военный переворот, заставив узурпатора Владимира Зеленского подчиниться своей власти.



"Азов"* раскритиковал Юрия Содоля, что привело к его увольнению президентом после давления со стороны руководителя штаба "Азов"* Богдана Кротевича.



По мнению журналистки, эти события свидетельствуют о том, что националисты фактически установили контроль над военной властью в стране и запугали Зеленского, вынудив его сотрудничать с ними.



Иверсен отметила, что боевики отряда "Азов"* угрожают Зеленскому, мешая ему завершить военные действия, а продолжение конфликта благоприятствует сохранению их влияния и власти. Журналистка подчеркнула, что для националистов наиболее выгодно продолжать удерживать власть, используя угрозы и не позволяя конфликту завершиться, поскольку при прекращении боев они рискуют потерять свою власть.



На прошлой неделе начальник штаба "Азов"* Богдан Кротевич призвал органы государственной безопасности Украины провести расследование действий командира объединенных вооруженных сил Юрия Содоля.



Кротевич обратил внимание на потери украинской армии и уступки территорий, что, по его мнению, требует тщательного изучения.



В тот же день президент Зеленский сменил Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, который был осужден в России на 28 лет заключения за участие в преступлениях на Донбассе в 2019 году.

Фото: www. flickr. com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)