American Conservative пишет, что заявление бойца из "Азова"* о "мотивационных войсках" свидетельствует о тяжелом положении Вооруженных сил Украины.
Издание обращает внимание на интервью бойца украинскому телеканалу, в котором тот признался, что его подразделение использовали для предотвращения отступления других украинских частей.
"Их приходилось мотивировать. И тогда мой отряд, я тогда был командиром отряда в 500 человек, равномерно разместили по 25-километровой линии", — привело издание его слова.
Это признание прозвучало вскоре после того, как администрация Джо Байдена отменила запрет на передачу военной помощи "Азову".
* запрещенная в России террористическая организация.
Фото: defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard(Creative Commons CC0 License)
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