США сняли запрет на поставки вооружений украинскому националистическому баталону "Азов"*, чтобы показать, что в стремлении навредить России они ни перед чем не остановятся, рассказал NewsInfo.Ru военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук Иван Коновалов.

"Тут всё достаточно просто. США решились на это, чтобы сделать выпад против России. Для нас какой смысл замечать, что они (Штаты) стали поставлять лишнее вооружение каким-то подонкам, нацистам из полка "Азов"*? Они и были нашими врагами, и мы их уничтожаем. А то, что сделали американцы, — это как раз показательно, потому что они прекрасно знали, что "Азов"* - это нацисты. Их всё равно рано или поздно будут всех судить. На них такое количество преступлений! Соединенные Штаты просто показывают, что назад возврата нет", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что Вашингтон готов помогать кому угодно, лишь бы достичь главной цели — навредить России. У советника президента или министра обороны США в такой ситуации должен возникнуть вопрос к власти: "Что вы делаете?", подчеркнул Коновалов.

"Но раз уж запрет снят, это показатель того, что всё - неважно, что мы делаем, лишь бы навредить России — вот главная задача. И показать, что этот процесс уже неостановим", — констатировал политолог.

Эксперт отметил, что в данной ситуации будет интересна реакция Тель-Авива и Иерусалима. Ведь в батальон "Азов"* входят самые настоящие нацисты, наследники убийц еврейского народа и евреев на украинской территории, напомнил Коновалов.

На вопрос, может ли отмена запрета быть ответом США на недавнее заявление Владимира Путина о возможности отправки российского вооружения в другие страны для ударов по Западу, политолог ответил:

"Если это их ответ, значит, это ответ слабака. Потому что отвечать надо посильнее. Значит, потенции нет уже".

* Организация признана террористической и запрещена в России.

Ранее ФСБ заявило, что США и НАТО активно вербуют мигрантов в России.

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