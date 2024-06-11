Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*, пишет со ссылкой на госдеп Washington Post.
Напомним, специальная военная операция на территори Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале спецоперации с целью защиты народов Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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