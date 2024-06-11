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Washington Post: США сняла запрет на поставки вооружений батальону
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 4:05

Washington Post: США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"

Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*, пишет со ссылкой на госдеп Washington Post.

Напомним, специальная военная операция на территори Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале спецоперации с целью защиты народов Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

Фото:vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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