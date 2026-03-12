Студень вместо рыбы: Азовское море захватила огромная масса, способная омолодить миллионы лиц

В Азовском море собираются наладить промышленный вылов медуз, чтобы перерабатывать их в коллаген для медицины и косметологии. Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала об этом РБК Ростов. Популяция медуз выросла из-за потепления воды и повышения солености, они теснят рыбу и портят отдых туристам. При переработке миллиона тонн медуз в год можно получить до 260 тысяч тонн коллагена. Стратегия развития Приазовья до 2040 года, утвержденная правительством в январе, предусматривает такой промысел. Рыбопромышленники Ростовской области пока равнодушны к идее, на 2025 год рекомендованный объем вылова — всего 966 тонн.

Почему медуз расплодилось

Температура воды в Азовском море растет, соленость повышается — медузы чувствуют себя как рыба в воде. Эти существа размножаются быстрее, их стаи густеют, рыбакам приходится пробираться сквозь живой барьер. Туристы на пляжах тоже страдают: медузы жалят, портят купание, заставляют людей держаться берега.

Биохимия проста: в теплой соленой воде ускоряются метаболические процессы у медуз, их белковые структуры устойчивее. Они вытесняют планктон, которым питается мелкая рыба, и вот цепочка питания рушится. Экосистема меняется на глазах, рыбаки фиксируют падение уловов с 2010-х годов.

Антропологи отмечают, что раньше медуз здесь почти не замечали, а теперь они определяют сезонный ритм прибрежных поселков. Жители Приазовья уже шутят про "медузный суп", но проблема серьезная — туризм теряет доходы.

Коллаген из медуз: биохимия и польза

Коллаген — это белок, скрепляющий клетки кожи, суставов, сосудов, его молекулы образуют спирали, как пружины. Медузы богаты им: их студенистое тело на 90 процентов вода, остальное — чистый коллагеновый матрикс. Переработка проста: экстракция кислотой, очистка, сушка — и сырье готово для кремов и инъекций.

В косметологии коллаген увлажняет кожу, стимулирует фибробласты производить свой белок. Биохимики подсчитали: из тонны медуз выходит 260 килограммов коллагена, при миллионе тонн вылова — 260 тысяч тонн продукта. Это заменит импорт из Азии, где цены скачут из-за дефицита.

В медицине коллаген идет на гели для ран, импланты для суставов. Физика тут тоже играет роль: молекулы коллагена эластичны, выдерживают нагрузки до 100 мегапаскалей. Медузы дают чистый продукт без примесей, что упрощает производство.

Планы вылова и региональная стратегия

Стратегия развития Приазовья до 2040 года, утвержденная в январе, прямо закладывает промысел медуз. Документ видит в нем выход для экономики: рабочие места, экспорт коллагена. Но рыбопромышленники Ростовской области тормозят — привыкли к рыбе, медузы кажутся экзотикой.

На 2025 год квота скромная — 966 тонн, это пробный шар. Нужно оборудование для вылова сетями, перерабатывающие фабрики у берега. Региональные власти ищут инвесторов, чтобы запустить цепочку от моря до баночки крема.

"Медузы в Азовском море превратились в экологическую и экономическую проблему для Приазовья. Стратегия до 2040 года предлагает переработку в коллаген как рациональный выход, это создаст новые рабочие места и снизит нагрузку на экосистему. Рыбопромышленникам стоит присмотреться: технология вылова проста, а спрос на коллаген стабильно растет. Регион выиграет, если запустит пилотные проекты уже в этом году." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Переход к медузам требует времени: обучение, техника, рынки сбыта. Пока квоты малы, но стратегия давит на газ, чтобы Приазовье не утонуло в студенистом нашествии.