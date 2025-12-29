Девять островов посреди океана: почему Азоры меняют представление об отдыхе

Азорские острова давно считаются направлением, где каждый найдёт свой формат путешествия — от спокойного пляжного отдыха до экспедиций по вулканическим ландшафтам. Архипелаг из девяти островов в Атлантике сочетает первозданную природу, океан, богатую историю и развитую туристическую инфраструктуру. Здесь можно наблюдать китов, купаться в термальных источниках и гулять по городам с колониальной архитектурой. Об этом сообщает дзен-канал OneTwoTrip.

Как добраться до Азорских островов

Азорский архипелаг расположен примерно в полутора тысячах километров от Лиссабона, поэтому путешествие начинается с перелёта в столицу Португалии. Прямых рейсов из России нет, дорога занимает от 11 часов с пересадками. Основной авиаузел архипелага — Понта-Делгада на острове Сан-Мигел, куда регулярно летают самолёты с материка. Подобный формат маршрута характерен и для других удалённых направлений, где сезон и транспортная доступность напрямую влияют на комфорт поездки.

Между островами удобно перемещаться внутренними авиалиниями SATA Air Açores или сезонными паромами Atlânticoline, которые курсируют в тёплое время года.

Где остановиться

Для размещения путешественников на Азорах доступны как классические отели, так и апартаменты. В Понта-Делгаде популярны бутик-отели с видом на океан и термальные сады. В Ангра-ду-Эроишму и на небольших островах чаще выбирают апарт-отели и семейные гостиницы, которые позволяют глубже почувствовать местный уклад жизни. Такой формат проживания всё чаще выбирают туристы, ориентированные не на массовые курорты, а на устойчивый и осознанный туризм.

Уровень сервиса на архипелаге стабильно высокий, а большинство объектов размещения органично вписаны в природный ландшафт.

Сан-Мигел — сердце архипелага

Сан-Мигел — крупнейший и самый насыщенный впечатлениями остров Азор. Его столица Понта-Делгада сочетает атмосферу портового города, гастрономические традиции и архитектуру из чёрного базальта. Здесь находятся уникальные ананасовые теплицы и старейшая чайная плантация Европы — Gorreana.

Вулканическое происхождение острова определило его главные достопримечательности: кратер Сете-Сидадеш с двумя разноцветными озёрами, Лагоа-ду-Фогу и горячие океанические бассейны Понта-Феррария. В деревне Фурнаш путешественники посещают термальные парки и наблюдают, как в вулканической почве готовят традиционное блюдо козиду.

Остальные острова Азор

Санта-Мария выделяется тёплым климатом и песчаными пляжами, редкими для архипелага. Терсейра известна историческим центром Ангра-ду-Эроишму, включённым в список ЮНЕСКО, и подземными вулканическими пещерами. Пику привлекает самой высокой горой Португалии и богатой историей китобойного промысла, который сегодня сменился экологическим туризмом.

Грасиоза славится серным гротом и горячими источниками, Фаял — яхтенной мариной и вулканом Капелиньюш. Сан-Жоржи узнаваем по отвесным утёсам и фажам у океана, Флориш — по водопадам и буйной растительности, а крошечный Корву — по кальдере и возможностям для наблюдения за перелётными птицами.