Министерство внешних дел Азербайджана попросило Европейский союз воздержаться от однобоких заявлений, которые могут нарушить усилия по урегулированию конфликта между Ереваном и Баку в регионе, выразил мнение начальник пресс-службы азербайджанского министерства внешних дел Айхан Гаджизаде, прокомментировав высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.



Ранее Боррель призвал азербайджанцев освободить заключенных армян и гарантировать права армян, покинувших регион Карабах, включая их возможность вернуться на родину.



"Мы призываем Европейский союз воздерживаться от предвзятых заявлений, которые могут нарушить усилия направленные на достижение мира в регионе. Увы, это лишь еще одна попытка представителя ЕС угодить армянской стороне и продвинуть неверный образ событий, не имеющий ни моральной, ни фактической базы. Мы отвергаем эти ложные и провокационные обвинения. Азербайджан уже с 2020 года высвободил и репатриировал более 200 армян, имевших права на статус военнопленных или считавшихся задержанными", — отметил Гаджизаде.



По его словам, все армянские военнопленные и гражданские лица, содержащиеся в Азербайджане, были обработаны в соответствии с женевскими конвенциями 1949 года.



Дипломат подчеркнул, что было бы целесообразнее, если бы представительство ЕС обратило внимание на доказательства жестокого обращения со стороны Армении к азербайджанским военнопленным и гражданским заключенным, а также с пропавшими без вести азербайджанцами.



"С момента начала армянской агрессии более 3 890 граждан Азербайджана (из них 3171 военнослужащий и 719 гражданских лиц, среди которых 71 ребенок, 267 женщин и 326 пожилых людей) исчезли без вести, и судьба их остается неизвестной. К сожалению, за почти 30 лет со стороны ЕС не звучало призывов относительно прав примерно 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев из Азербайджана, которые были вынуждены покинуть свои дома", — подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Азербайджана.

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