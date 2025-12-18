Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Советы по уходу за кожей в зрелом возрасте
Советы по уходу за кожей в зрелом возрасте
© ru.freepik.com by gpointstudio is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 11:02

Ретинол не подошёл — кожа взбунтовалась: этот актив стал настоящим спасением

Азелаиновая кислота подходит чувствительной коже и заменяет ретиноиды — косметологи

Ретиноиды давно считаются золотым стандартом антивозрастного ухода, но на практике они подходят далеко не всем. Чувствительная кожа, розацеа, купероз и индивидуальные реакции часто делают их использование невозможным. Именно поэтому всё больше внимания привлекает более мягкий, но не менее эффективный актив — азелаиновая кислота. Об этом рассказал дзен-канал IQ Ladies.

Азелаиновая кислота: деликатная альтернатива ретинолу

Азелаиновая кислота, известная как azelaic acid, относится к дикарбоновым кислотам и имеет природное происхождение. Её получают из злаков — пшеницы, ржи и ячменя, при этом она является и естественным компонентом кожи. В процессе липидного обмена азелаиновая кислота образуется на поверхности эпидермиса как продукт переработки линолевой кислоты, входящей в состав кожного сала.

Важно и то, что этот актив не относится ни к AHA-, ни к BHA-, ни к PHA-кислотам. Благодаря этому он действует мягко, не повреждая гидролипидный барьер, и подходит даже для кожи с повышенной чувствительностью, розацеа и куперозом. Азелаиновая кислота работает преимущественно на поверхности кожи, не повышая её уязвимость к ультрафиолету, и при этом сочетает сразу несколько полезных эффектов.

Обновление кожи без агрессии

С возрастом естественное обновление кожи заметно замедляется. Если в молодости ороговевшие клетки сменяются примерно раз в 28 дней, то после 30–40 лет этот цикл может растягиваться до 50–70 дней и более. В результате кожа становится тусклой, шероховатой, поры выглядят более выраженными, а мимические морщины формируются быстрее.

Большинство отшелушивающих средств действуют достаточно жёстко и нередко нарушают защитный барьер, что особенно проблемно для сухой и чувствительной кожи. Азелаиновая кислота работает иначе: она ослабляет связи между ороговевшими клетками и мягко ускоряет их обновление, не разрушая защитный слой. Кроме того, она регулирует процессы деления кератиноцитов, снижает толщину рогового слоя и предотвращает гиперкератоз. Это помогает сделать кожу более гладкой и улучшает впитывание других уходовых средств.

Осветление пигментации и выравнивание тона

Пигментные пятна — ещё одна частая проблема зрелой кожи. С возрастом и под воздействием солнца выработка меланина может усиливаться, а пигмент распределяться неравномерно. Азелаиновая кислота помогает корректировать этот процесс за счёт блокировки фермента тирозиназы, который отвечает за синтез меланина.

Благодаря этому актив замедляет появление новых пятен и постепенно осветляет уже существующие, делая тон кожи более ровным. При этом процесс происходит мягко, без раздражения и резкого шелушения, что особенно важно для кожи, склонной к покраснениям.

Антиоксидантная защита и замедление старения

Свободные радикалы — одна из ключевых причин преждевременного старения кожи. Они повреждают коллаген и эластин, способствуя появлению дряблости и морщин. С возрастом собственная антиоксидантная защита организма ослабевает, и коже требуется поддержка извне.

Азелаиновая кислота проявляет выраженные антиоксидантные свойства. Она нейтрализует свободные радикалы, защищает митохондрии клеток и снижает уровень воспалительных реакций. Это помогает коже дольше сохранять упругость и более устойчиво реагировать на внешние стресс-факторы.

Поддержка кожи при розацеа и куперозе

Кожа с розацеа отличается повышенной реактивностью и склонностью к покраснениям из-за ослабленных стенок капилляров. Большинство активных компонентов в уходе могут усиливать сосудистую реакцию, поэтому выбор средств становится особенно ограниченным.

Азелаиновая кислота считается одним из немногих активов, которые допустимы при розацеа. Она способствует укреплению сосудистых стенок, снижает выраженность покраснений и при этом не раздражает кожу в процессе отшелушивания или осветления.

Как правильно использовать азелаиновую кислоту

Для домашнего ухода оптимальной считается концентрация до 10%. Средства с азелаиновой кислотой дают накопительный эффект: первые улучшения заметны через несколько недель, а более стойкие результаты проявляются через 1,5–2 месяца регулярного применения. Актив можно использовать круглый год, нанося его преимущественно вечером и обязательно сочетая с солнцезащитным кремом днём.

В результате азелаиновая кислота становится универсальным решением для тех, кто ищет эффективный, но бережный уход без риска раздражений и повреждения защитного барьера кожи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России после пандемии увеличилось число неврологических и суставных заболеваний — Елена Ржевская сегодня в 5:52
Неврологические и суставные подарки ковида: почему после пандемии россияне нуждаются в новом типе помощи

После пандемии ковида в России увеличилось количество пациентов с неврологическими и суставными заболеваниями. В Кремлевке рассматривают увеличение числа травматологов.

Читать полностью » Отказ от еды перед сном ухудшает качество сна — врачи Горздрава сегодня в 4:56
Голод по вечерам доводил до срывов — нашла безопасный перекус без вреда для фигуры

Есть на ночь — вредно или необходимо? Эксперты объясняют, какие продукты подходят для вечернего перекуса и как сохранить сон и фигуру.

Читать полностью » Токсины табачного дыма накапливаются в мебели и пыли — Femina сегодня в 3:10
Курили раньше — рискуют сейчас: дом хранит ядовитую память о сигаретах годами

Третичное курение незаметно сохраняется в домах и влияет на здоровье даже без запаха табака. Почему эта угроза опаснее, чем кажется.

Читать полностью » Хроническую усталость связали с проблемами кишечника — эксперт Гейл Крески вчера в 22:34
Проблемы с кишечником маскируются годами: эти симптомы есть почти у каждого второго

Не только боль в животе: какие симптомы указывают на проблемы с кишечником и какие шаги помогают восстановить баланс микробиома без крайностей.

Читать полностью » Подводка Clarins 3-Dot Liner усилила густоту ресниц — Into The Gloss вчера в 20:10
Макияж без макияжа: подводка, которая делает ресницы гуще, чем после салона

Три точки вместо классической стрелки — Clarins предлагает новый способ подчеркнуть взгляд без лишней драмы. Эффект густых ресниц и идеальных линий.

Читать полностью » Горячая вода при душе удаляет защитные кожные масла — Daily Mail вчера в 18:17
Горячий душ работает как наждачка: приём, который останавливает кожную пустыню

Горячий душ и обилие средств могут вредить коже. Дерматологи объясняют, как мыться ежедневно без сухости и раздражения и что стоит изменить в привычках.

Читать полностью » Низкое артериальное давление может говорить о нарушении работы почек — кардиолог Конев вчера в 18:13
Низкое давление разрушает медленно: какие сбои начинает давать организм

Кардиолог Юрий Конев рассказал NewsInfo, чем опасно постоянно пониженное артериальное давление и когда стоит обращаться к врачу.

Читать полностью » Гонконгский грипп распространился в России — Анча Баранова вчера в 17:20
Вирус вернулся с обновлением: грипп мутировал и начал играть по жёстким правилам

Гонконгский грипп с новыми мутациями тяжело переносится на фоне ослабленных лёгких. Профессор из США объясняет, почему вакцины не всегда спасают.

Читать полностью »

Новости
Общество
Матыцин заявил, что единую спортформу в школах обсудят в 2026 году
Мир
Продажа вооружений США Тайваню подрывает суверенитет и безопасность КНР — МИД страны
Экономика
Шохин заявил что ждёт снижения ключевой ставки на 1%
Общество
Минпромторг предложил маркировать многоразовые вейпы с 1 апреля 2026 - ТАСС
Культура и шоу-бизнес
Экспертиза выявила психическое расстройство Ларисы Долиной в момент сделки с недвижимостью — Верховный суд
Наука
Новая модель ИИ предсказала поведение людей без спецобучения — CEE
Россия
Турция не откажется от российских комплексов С-400 — депутат Журавлёв
Туризм
Вьетнамский кофе остаётся самым популярным гастрономическим сувениром — Турпром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet