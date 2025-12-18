Ретинол не подошёл — кожа взбунтовалась: этот актив стал настоящим спасением

Ретиноиды давно считаются золотым стандартом антивозрастного ухода, но на практике они подходят далеко не всем. Чувствительная кожа, розацеа, купероз и индивидуальные реакции часто делают их использование невозможным. Именно поэтому всё больше внимания привлекает более мягкий, но не менее эффективный актив — азелаиновая кислота. Об этом рассказал дзен-канал IQ Ladies.

Азелаиновая кислота: деликатная альтернатива ретинолу

Азелаиновая кислота, известная как azelaic acid, относится к дикарбоновым кислотам и имеет природное происхождение. Её получают из злаков — пшеницы, ржи и ячменя, при этом она является и естественным компонентом кожи. В процессе липидного обмена азелаиновая кислота образуется на поверхности эпидермиса как продукт переработки линолевой кислоты, входящей в состав кожного сала.

Важно и то, что этот актив не относится ни к AHA-, ни к BHA-, ни к PHA-кислотам. Благодаря этому он действует мягко, не повреждая гидролипидный барьер, и подходит даже для кожи с повышенной чувствительностью, розацеа и куперозом. Азелаиновая кислота работает преимущественно на поверхности кожи, не повышая её уязвимость к ультрафиолету, и при этом сочетает сразу несколько полезных эффектов.

Обновление кожи без агрессии

С возрастом естественное обновление кожи заметно замедляется. Если в молодости ороговевшие клетки сменяются примерно раз в 28 дней, то после 30–40 лет этот цикл может растягиваться до 50–70 дней и более. В результате кожа становится тусклой, шероховатой, поры выглядят более выраженными, а мимические морщины формируются быстрее.

Большинство отшелушивающих средств действуют достаточно жёстко и нередко нарушают защитный барьер, что особенно проблемно для сухой и чувствительной кожи. Азелаиновая кислота работает иначе: она ослабляет связи между ороговевшими клетками и мягко ускоряет их обновление, не разрушая защитный слой. Кроме того, она регулирует процессы деления кератиноцитов, снижает толщину рогового слоя и предотвращает гиперкератоз. Это помогает сделать кожу более гладкой и улучшает впитывание других уходовых средств.

Осветление пигментации и выравнивание тона

Пигментные пятна — ещё одна частая проблема зрелой кожи. С возрастом и под воздействием солнца выработка меланина может усиливаться, а пигмент распределяться неравномерно. Азелаиновая кислота помогает корректировать этот процесс за счёт блокировки фермента тирозиназы, который отвечает за синтез меланина.

Благодаря этому актив замедляет появление новых пятен и постепенно осветляет уже существующие, делая тон кожи более ровным. При этом процесс происходит мягко, без раздражения и резкого шелушения, что особенно важно для кожи, склонной к покраснениям.

Антиоксидантная защита и замедление старения

Свободные радикалы — одна из ключевых причин преждевременного старения кожи. Они повреждают коллаген и эластин, способствуя появлению дряблости и морщин. С возрастом собственная антиоксидантная защита организма ослабевает, и коже требуется поддержка извне.

Азелаиновая кислота проявляет выраженные антиоксидантные свойства. Она нейтрализует свободные радикалы, защищает митохондрии клеток и снижает уровень воспалительных реакций. Это помогает коже дольше сохранять упругость и более устойчиво реагировать на внешние стресс-факторы.

Поддержка кожи при розацеа и куперозе

Кожа с розацеа отличается повышенной реактивностью и склонностью к покраснениям из-за ослабленных стенок капилляров. Большинство активных компонентов в уходе могут усиливать сосудистую реакцию, поэтому выбор средств становится особенно ограниченным.

Азелаиновая кислота считается одним из немногих активов, которые допустимы при розацеа. Она способствует укреплению сосудистых стенок, снижает выраженность покраснений и при этом не раздражает кожу в процессе отшелушивания или осветления.

Как правильно использовать азелаиновую кислоту

Для домашнего ухода оптимальной считается концентрация до 10%. Средства с азелаиновой кислотой дают накопительный эффект: первые улучшения заметны через несколько недель, а более стойкие результаты проявляются через 1,5–2 месяца регулярного применения. Актив можно использовать круглый год, нанося его преимущественно вечером и обязательно сочетая с солнцезащитным кремом днём.

В результате азелаиновая кислота становится универсальным решением для тех, кто ищет эффективный, но бережный уход без риска раздражений и повреждения защитного барьера кожи.